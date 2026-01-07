El precio del EA aumenta en función del número de ejemplares vendidos. Sólo se venderán unas pocas copias a este precio. Próximo precio: $199.00

Aurum Rebellion AI es un algoritmo de comercio autónomo diseñado y optimizado específicamente para XAUUSD en el marco de tiempo H1. El sistema evita reaccionar de forma exagerada al ruido y no utiliza enfoques de alta frecuencia, centrándose en cambio en ciclos de negociación controlados activados por condiciones predefinidas.

Cada operación se inicia dentro de un enfoque basado en escenarios y en filtros internos, niveles de precios y contexto de volatilidad. La lógica no emplea métodos de martingala, cuadrícula o acumulación de posiciones, lo que garantiza un comportamiento predecible del sistema a medida que cambian las condiciones del mercado.

El asesor utiliza niveles fijos de Stop Loss y Take Profit para cada operación, apoyando un enfoque coherente de gestión de riesgos. Este diseño permite operar eficientemente con brokers que ofrecen ejecución de mercado y se adapta a diversas condiciones de asignación de capital. La ejecución se mantiene estable y continua, independientemente de los indicadores externos y del ruido del mercado.

Aurum Rebellion AI es una simbiosis del poder de la inteligencia artificial y un profundo conocimiento del mercado del oro. Hemos combinado años de experiencia de traders profesionales con los últimos avances en aprendizaje automático, redes neuronales y trading algorítmico para crear una herramienta capaz de superar las capacidades humanas en el análisis y la toma de decisiones de trading.

Características principales

Optimizado exclusivamente para XAUUSD en el marco temporal H1

Funciona con niveles fijos de Stop Loss y Take Profit

Sin martingala, rejilla ni cobertura

No depende de noticias, indicadores o fuentes de datos de terceros

Compatible con brokers ECN/STP con ejecución de mercado

Los ajustes óptimos ya están establecidos en los parámetros. Asegúrese de probar antes de operar en real.



El asesor distingue sus órdenes de las demás utilizando un Número Mágico interno.

Tipo de cuenta - cualquiera

Recomendaciones de uso

Plazo recomendado: H1

Capital mínimo: a partir de 100 dólares

Condiciones óptimas: corredores con spreads bajos y procesamiento rápido de órdenes