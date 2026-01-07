Aurum Rebellion AI

Aurum Rebellion AI es un algoritmo de comercio autónomo diseñado y optimizado específicamente para XAUUSD en el marco de tiempo H1. El sistema evita reaccionar de forma exagerada al ruido y no utiliza enfoques de alta frecuencia, centrándose en cambio en ciclos de negociación controlados activados por condiciones predefinidas.

Cada operación se inicia dentro de un enfoque basado en escenarios y en filtros internos, niveles de precios y contexto de volatilidad. La lógica no emplea métodos de martingala, cuadrícula o acumulación de posiciones, lo que garantiza un comportamiento predecible del sistema a medida que cambian las condiciones del mercado.

El asesor utiliza niveles fijos de Stop Loss y Take Profit para cada operación, apoyando un enfoque coherente de gestión de riesgos. Este diseño permite operar eficientemente con brokers que ofrecen ejecución de mercado y se adapta a diversas condiciones de asignación de capital. La ejecución se mantiene estable y continua, independientemente de los indicadores externos y del ruido del mercado.

Aurum Rebellion AI es una simbiosis del poder de la inteligencia artificial y un profundo conocimiento del mercado del oro. Hemos combinado años de experiencia de traders profesionales con los últimos avances en aprendizaje automático, redes neuronales y trading algorítmico para crear una herramienta capaz de superar las capacidades humanas en el análisis y la toma de decisiones de trading.

Características principales

  • Optimizado exclusivamente para XAUUSD en el marco temporal H1
  • Funciona con niveles fijos de Stop Loss y Take Profit
  • Sin martingala, rejilla ni cobertura
  • No depende de noticias, indicadores o fuentes de datos de terceros
  • Compatible con brokers ECN/STP con ejecución de mercado
  • Los ajustes óptimos ya están establecidos en los parámetros. Asegúrese de probar antes de operar en real.
  • El asesor distingue sus órdenes de las demás utilizando un Número Mágico interno.
  • Tipo de cuenta - cualquiera

Recomendaciones de uso

  • Plazo recomendado: H1
  • Capital mínimo: a partir de 100 dólares
  • Condiciones óptimas: corredores con spreads bajos y procesamiento rápido de órdenes
Atención: Operar en el mercado Forex implica grandes riesgos, incluido el riesgo de perder su capital inicial. Por favor, asegúrese de que entiende completamente estos riesgos antes de decidirse a utilizar Aurum Rebellion AI. Las estadísticas comerciales presentadas no garantizan resultados similares en el futuro.
