Aurum Rebellion AI
- Asesores Expertos
- Seda Terekyan
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
El precio del EA aumenta en función del número de ejemplares vendidos.
Sólo se venderán unas pocas copias a este precio.
Próximo precio: $199.00
Aurum Rebellion AI es un algoritmo de comercio autónomo diseñado y optimizado específicamente para XAUUSD en el marco de tiempo H1. El sistema evita reaccionar de forma exagerada al ruido y no utiliza enfoques de alta frecuencia, centrándose en cambio en ciclos de negociación controlados activados por condiciones predefinidas.
Cada operación se inicia dentro de un enfoque basado en escenarios y en filtros internos, niveles de precios y contexto de volatilidad. La lógica no emplea métodos de martingala, cuadrícula o acumulación de posiciones, lo que garantiza un comportamiento predecible del sistema a medida que cambian las condiciones del mercado.
El asesor utiliza niveles fijos de Stop Loss y Take Profit para cada operación, apoyando un enfoque coherente de gestión de riesgos. Este diseño permite operar eficientemente con brokers que ofrecen ejecución de mercado y se adapta a diversas condiciones de asignación de capital. La ejecución se mantiene estable y continua, independientemente de los indicadores externos y del ruido del mercado.
Aurum Rebellion AI es una simbiosis del poder de la inteligencia artificial y un profundo conocimiento del mercado del oro. Hemos combinado años de experiencia de traders profesionales con los últimos avances en aprendizaje automático, redes neuronales y trading algorítmico para crear una herramienta capaz de superar las capacidades humanas en el análisis y la toma de decisiones de trading.
Características principales
- Optimizado exclusivamente para XAUUSD en el marco temporal H1
- Funciona con niveles fijos de Stop Loss y Take Profit
- Sin martingala, rejilla ni cobertura
- No depende de noticias, indicadores o fuentes de datos de terceros
- Compatible con brokers ECN/STP con ejecución de mercado
- Los ajustes óptimos ya están establecidos en los parámetros. Asegúrese de probar antes de operar en real.
- El asesor distingue sus órdenes de las demás utilizando un Número Mágico interno.
- Tipo de cuenta - cualquiera
Recomendaciones de uso
- Plazo recomendado: H1
- Capital mínimo: a partir de 100 dólares
- Condiciones óptimas: corredores con spreads bajos y procesamiento rápido de órdenes