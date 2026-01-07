RSI Better Version mt5

Le Better RSI est une version améliorée de l'indice de force relative (RSI) traditionnel qui intègre une pondération de l'indice directionnel moyen (ADX) pour résoudre l'une des faiblesses fondamentales du RSI classique : les faux signaux pendant les marchés à forte tendance.

Le problème avec le RSI traditionnel

L'oscillateur RSI standard, développé par J. Welles Wilder Jr., mesure l'amplitude des changements de prix récents pour évaluer les conditions de surachat ou de survente. Cependant, pendant les marchés à forte tendance, le RSI a tendance à rester dans des zones extrêmes (au-dessus de 70 ou en dessous de 30) pendant des périodes prolongées, générant de nombreux faux signaux de retournement. Les traders qui agissent selon ces signaux se retrouvent souvent à lutter contre la tendance et à subir des pertes.

La solution : Filtrage de tendance basé sur l'ADX

Le Better RSI résout ce problème en intégrant des mesures ADX pour détecter la force de la tendance et ajuster automatiquement la sensibilité du RSI. L'idée clé est la suivante : lorsque le marché est en forte tendance, nous voulons que le RSI soit moins réactif aux replis et consolidations mineurs.

Fonctionnement

Composants centraux du calcul

  1. Calcul RSI standard : La base commence par le RSI traditionnel de Wilder utilisant des moyennes mobiles exponentielles des gains et pertes sur la période spécifiée.
  2. Comparaison ADX et ADXR : L'indicateur calcule à la fois l'ADX (Average Directional Index) et l'ADXR (ADX Rating). L'ADXR est simplement la moyenne de l'ADX actuel et de l'ADX d'il y a n périodes, fournissant un point de référence lissé pour la comparaison de la force de tendance.
  3. Logique de pondération adaptative :
    • Quand ADX < ADXR : Le marché est dans une phase d'affaiblissement ou de consolidation. L'indicateur produit la valeur RSI standard sans modification.
    • Quand ADX ≥ ADXR : Le marché est dans une phase de renforcement de tendance. L'indicateur applique une pondération adaptative pour amortir les oscillations du RSI.

Fonctionnement de la pondération

Lorsque l'ADX indique un renforcement de tendance, l'indicateur centre le RSI autour de 50, applique un amortissement proportionnel basé sur la force de la tendance, puis recentre le résultat. Des valeurs ADX plus fortes produisent plus d'amortissement, empêchant le RSI d'atteindre des niveaux extrêmes pendant les tendances puissantes. Le pourcentage de pondération permet aux traders d'ajuster l'agressivité avec laquelle l'indicateur réagit à la force de la tendance.

Paramètres expliqués

  • Période RSI : Période de rétroaction RSI standard. Les valeurs plus basses rendent le RSI plus sensible ; les valeurs plus élevées le rendent plus lisse. Le réglage par défaut fournit une réactivité équilibrée pour la plupart des périodes.
  • Période ADX : Période de rétroaction pour le calcul de l'ADX. Devrait généralement correspondre ou compléter la période RSI pour garantir que les deux composants analysent des périodes de marché similaires.
  • Pourcentage de pondération : Le pourcentage d'amortissement à appliquer pendant les tendances fortes. Des valeurs plus élevées créent plus d'amortissement, maintenant le RSI loin des extrêmes pendant les tendances puissantes. Des valeurs plus basses permettent un comportement RSI plus traditionnel même pendant les tendances.
  • ADX minimum : Le seuil en dessous duquel l'ADX est considéré faible et aucun amortissement n'est appliqué. Les valeurs en dessous déclenchent un comportement RSI standard, rendant l'indicateur réactif dans les marchés latéraux.
  • ADX maximum : Le plafond pour l'ADX dans le calcul d'amortissement. Les valeurs au-dessus sont limitées pour éviter un amortissement excessif pendant les tendances extrêmement fortes.
  • Niveau de surachat / Niveau de survente : Seuils traditionnels de surachat et de survente qui déclenchent des alertes. Ils définissent les zones où des opportunités de retournement ou de continuation peuvent émerger.

Applications pratiques

Suivi de tendance

Pendant les fortes tendances haussières, le Better RSI reste élevé mais n'atteint pas les niveaux extrêmes de surachat qui déclencheraient des signaux de sortie prématurés. Cela permet aux traders de rester dans des positions rentables plus longtemps sans être secoués par des corrections mineures.

Marchés latéraux

Lorsque l'ADX est bas (en dessous de l'ADXR), l'indicateur revient au comportement RSI standard, ce qui le rend excellent pour identifier les opportunités de retournement dans les marchés latéraux ou de consolidation.

Système d'alertes

L'indicateur fournit quatre types d'alertes :

  1. Entrée dans la zone de survente
  2. Sortie de la zone de survente
  3. Entrée dans la zone de surachat
  4. Sortie de la zone de surachat

Ces alertes incluent le symbole, la période, la valeur RSI et l'horodatage, permettant aux traders de surveiller plusieurs instruments sur plusieurs périodes sans observation constante des graphiques.

Avantages par rapport au RSI standard

  1. Moins de faux signaux : En reconnaissant la force de la tendance, l'indicateur évite les faux trades qui affligent les utilisateurs traditionnels du RSI.
  2. Conscient du contexte : La même lecture a des implications différentes selon que le marché est en tendance ou latéral.
  3. Comportement adaptatif : Ajuste automatiquement la sensibilité sans nécessiter d'intervention manuelle ou de changements de paramètres.
  4. Maintient la familiarité du RSI : Les traders habitués à l'interprétation du RSI peuvent facilement comprendre les lectures du Better RSI.

Considérations de stratégie de trading

Survente en tendance haussière : Lorsque le Better RSI atteint des niveaux de survente pendant une tendance haussière établie (ADX fort), cela représente souvent une opportunité d'achat à haute probabilité plutôt qu'un signal de retournement.

Surachat en tendance baissière : De même, des lectures de surachat pendant de fortes tendances baissières (ADX élevé) peuvent indiquer des points d'entrée courts optimaux plutôt que des retournements imminents.

Divergence : L'indicateur peut toujours être utilisé pour l'analyse de divergence. Cependant, les divergences sont plus fiables lorsque l'ADX diminue, indiquant un épuisement de tendance.

Analyse multi-périodes : Le Better RSI excelle lorsqu'il est utilisé sur plusieurs périodes. La direction de tendance de la période supérieure (où l'ADX est fort) peut guider le timing d'entrée de la période inférieure (où le RSI fournit des signaux précis).

Conclusion

Le Better RSI représente une évolution dans la conception des oscillateurs en reconnaissant que le contexte du marché compte. Plutôt que de traiter toute l'action des prix de manière égale, il reconnaît que les marchés en tendance et latéraux nécessitent des approches analytiques différentes. En ajustant ses calculs en fonction de la force de la tendance, le Better RSI fournit aux traders un outil plus intelligent et conscient du contexte pour chronométrer les entrées et sorties.

Le résultat est un indicateur qui maintient la simplicité intuitive du RSI original tout en réduisant considérablement les faux signaux et en améliorant les performances de trading globales dans des conditions de marché en tendance et latérales.

Note : Comme tous les indicateurs techniques, le Better RSI doit être utilisé dans le cadre d'un système de trading complet qui inclut une gestion des risques appropriée, un dimensionnement des positions et une confirmation de plusieurs sources. Aucun indicateur n'est infaillible, et les traders doivent toujours considérer les facteurs fondamentaux, les conditions du marché et leur propre tolérance au risque lors de la prise de décisions de trading.

Better RSI (Ponderato per ADX) - Descrizione tecnica

Panoramica

Il Better RSI è una versione migliorata del tradizionale Relative Strength Index (RSI) che incorpora una ponderazione dell'Average Directional Index (ADX) per affrontare una delle debolezze fondamentali del RSI classico: i falsi segnali durante mercati con tendenze forti.

Il problema con il RSI tradizionale

L'oscillatore RSI standard, sviluppato da J. Welles Wilder Jr., misura l'ampiezza delle recenti variazioni di prezzo per valutare condizioni di ipercomprato o ipervenduto. Tuttavia, durante mercati con tendenze forti, il RSI tende a rimanere in zone estreme (sopra 70 o sotto 30) per periodi prolungati, generando numerosi falsi segnali di inversione. I trader che agiscono in base a questi segnali spesso si trovano a combattere contro la tendenza e a subire perdite.

La soluzione: Filtraggio della tendenza basato su ADX

Il Better RSI risolve questo problema incorporando misurazioni ADX per rilevare la forza della tendenza e regolare automaticamente la sensibilità del RSI. L'intuizione chiave è questa: quando il mercato è in forte tendenza, vogliamo che il RSI sia meno reattivo ai ritracciamenti e alle consolidazioni minori.

Come funziona

Componenti centrali del calcolo

  1. Calcolo RSI standard: La base inizia con il RSI tradizionale di Wilder utilizzando medie mobili esponenziali di guadagni e perdite nel periodo specificato.
  2. Confronto ADX e ADXR: L'indicatore calcola sia ADX (Average Directional Index) che ADXR (ADX Rating). ADXR è semplicemente la media dell'ADX corrente e dell'ADX di n periodi fa, fornendo un punto di riferimento levigato per il confronto della forza della tendenza.
  3. Logica di ponderazione adattiva:
    • Quando ADX < ADXR: Il mercato è in una fase di indebolimento o consolidamento. L'indicatore emette il valore RSI standard senza modifiche.
    • Quando ADX ≥ ADXR: Il mercato è in una fase di rafforzamento della tendenza. L'indicatore applica una ponderazione adattiva per smorzare le oscillazioni del RSI.

Come funziona la ponderazione

Quando ADX indica un rafforzamento della tendenza, l'indicatore centra il RSI intorno a 50, applica uno smorzamento proporzionale basato sulla forza della tendenza, quindi ricentra il risultato. Valori ADX più forti producono più smorzamento, impedendo al RSI di raggiungere livelli estremi durante tendenze potenti. La percentuale di ponderazione consente ai trader di regolare quanto aggressivamente l'indicatore risponde alla forza della tendenza.

Parametri spiegati

  • Periodo RSI: Periodo di retrospezione RSI standard. Valori più bassi rendono il RSI più sensibile; valori più alti lo rendono più levigato. L'impostazione predefinita fornisce reattività equilibrata per la maggior parte dei periodi temporali.
  • Periodo ADX: Periodo di retrospezione per il calcolo ADX. Dovrebbe generalmente corrispondere o complementare il periodo RSI per garantire che entrambi i componenti analizzino periodi di mercato simili.
  • Percentuale di ponderazione: La percentuale di smorzamento da applicare durante tendenze forti. Valori più alti creano più smorzamento, mantenendo il RSI lontano dagli estremi durante tendenze potenti. Valori più bassi consentono un comportamento RSI più tradizionale anche durante le tendenze.
  • ADX minimo: La soglia al di sotto della quale l'ADX è considerato debole e non viene applicato smorzamento. I valori al di sotto di questo attivano il comportamento RSI standard, rendendo l'indicatore reattivo nei mercati laterali.
  • ADX massimo: Il limite superiore per ADX nel calcolo dello smorzamento. I valori superiori a questo sono limitati per evitare uno smorzamento eccessivo durante tendenze estremamente forti.
  • Livello di ipercomprato / Livello di ipervenduto: Soglie tradizionali di ipercomprato e ipervenduto che attivano gli avvisi. Questi definiscono le zone in cui possono emergere opportunità di inversione o continuazione.

Applicazioni pratiche

Seguimento della tendenza

Durante forti tendenze rialziste, il Better RSI rimane elevato ma non raggiunge i livelli estremi di ipercomprato che attiverebbero segnali di uscita prematuri. Questo consente ai trader di rimanere in posizioni redditizie più a lungo senza essere scossi da correzioni minori.

Mercati laterali

Quando l'ADX è basso (sotto l'ADXR), l'indicatore torna al comportamento RSI standard, rendendolo eccellente per identificare opportunità di inversione nei mercati laterali o di consolidamento.

Sistema di avvisi

L'indicatore fornisce quattro tipi di avvisi:

  1. Ingresso nella zona di ipervenduto
  2. Uscita dalla zona di ipervenduto
  3. Ingresso nella zona di ipercomprato
  4. Uscita dalla zona di ipercomprato

Questi avvisi includono il simbolo, il periodo temporale, il valore RSI e il timestamp, consentendo ai trader di monitorare più strumenti su più periodi temporali senza osservazione costante dei grafici.

Vantaggi rispetto al RSI standard

  1. Meno falsi segnali: Riconoscendo la forza della tendenza, l'indicatore evita i falsi scambi che affliggono gli utenti tradizionali del RSI.
  2. Consapevole del contesto: La stessa lettura ha implicazioni diverse a seconda che il mercato sia in tendenza o laterale.
  3. Comportamento adattivo: Regola automaticamente la sensibilità senza richiedere intervento manuale o modifiche dei parametri.
  4. Mantiene la familiarità del RSI: I trader abituati all'interpretazione del RSI possono facilmente comprendere le letture del Better RSI.

Considerazioni sulla strategia di trading

Ipervenduto in tendenza rialzista: Quando il Better RSI raggiunge livelli di ipervenduto durante una tendenza rialzista stabilita (ADX forte), questo spesso rappresenta un'opportunità di acquisto ad alta probabilità piuttosto che un segnale di inversione.

Ipercomprato in tendenza ribassista: Allo stesso modo, letture di ipercomprato durante forti tendenze ribassiste (ADX alto) possono indicare punti di ingresso short ottimali piuttosto che inversioni imminenti.

Divergenza: L'indicatore può ancora essere utilizzato per l'analisi di divergenza. Tuttavia, le divergenze sono più affidabili quando l'ADX sta diminuendo, indicando esaurimento della tendenza.

Analisi multi-timeframe: Il Better RSI eccelle quando utilizzato su più periodi temporali. La direzione della tendenza del periodo temporale superiore (dove l'ADX è forte) può guidare il timing di ingresso del periodo temporale inferiore (dove il RSI fornisce segnali precisi).

Conclusione

Il Better RSI rappresenta un'evoluzione nel design degli oscillatori riconoscendo che il contesto di mercato conta. Invece di trattare tutta l'azione dei prezzi allo stesso modo, riconosce che i mercati in tendenza e laterali richiedono approcci analitici diversi. Regolando i suoi calcoli in base alla forza della tendenza, il Better RSI fornisce ai trader uno strumento più intelligente e consapevole del contesto per temporizzare ingressi e uscite.

Il risultato è un indicatore che mantiene la semplicità intuitiva del RSI originale riducendo drasticamente i falsi segnali e migliorando le prestazioni di trading complessive sia in condizioni di mercato in tendenza che laterali.

Nota: Come tutti gli indicatori tecnici, il Better RSI dovrebbe essere utilizzato come parte di un sistema di trading completo che include una gestione del rischio appropriata, dimensionamento della posizione e conferma da più fonti. Nessun indicatore è infallibile e i trader dovrebbero sempre considerare fattori fondamentali, condizioni di mercato e la propria tolleranza al rischio quando prendono decisioni di trading.


Altri dall’autore
LinearRegressionVolume Profile
Arinze Michael Ejike
Indicatori
The Linear Regression Volume Profile indicator combines linear regression analysis with volume distribution profiling to create a sophisticated market structure visualization tool. The foundation begins with linear regression calculation across a specified number of historical bars, computing both the slope (tilt) and y-intercept values that define the trend line's trajectory through price action. This regression line serves as the central axis around which volume distribution is analyzed, autom
Elliot Wave Oscillator mql5
Arinze Michael Ejike
Indicatori
Oscillatore Elliott - Uno strumento di analisi del momentum che rileva le inversioni di tendenza attraverso modelli di convergenza delle medie mobili. L'indicatore mostra istogrammi blu per il momentum rialzista e istogrammi rossi per condizioni ribassiste, mentre disegna automaticamente linee di tendenza tra picchi e valli significativi. Sistema di Avvisi : Scegli tra due modalità - Avvisi Barra Corrente (alertsOnCurrent = true) si attivano immediatamente su barre in sviluppo ma possono ridipin
FREE
Solarwind No Repaint mt5
Arinze Michael Ejike
Indicatori
Il Solarwind No Repaint è un oscillatore tecnico che applica la Trasformazione di Fisher ai dati di prezzo normalizzati, creando un indicatore basato su istogramma che identifica potenziali punti di svolta del mercato. Questo indicatore converte i movimenti di prezzo in una distribuzione normale gaussiana, rendendo i pattern ciclici e i cambiamenti di momentum più visibili ai trader. Come Funziona L'indicatore elabora i dati di prezzo attraverso diversi passaggi computazionali: Analisi Alto-Bass
FREE
FNCD mt5
Arinze Michael Ejike
5 (1)
Indicatori
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller L'indicatore FNCD costituisce uno strumento avanzato di analisi tecnica che combina la trasformazione di Fisher con la normalizzazione statistica dei prezzi per creare un oscillatore sofisticato. La base inizia con la normalizzazione del punteggio Z, dove i dati dei prezzi vengono standardizzati calcolando quante deviazioni standard il prezzo attuale si trova dalla sua media mobile su un periodo specificato. Questo processo
FREE
Gamma Trend AI
Arinze Michael Ejike
5 (1)
Indicatori
L'indicatore Gamma-Trend è uno strumento di trading tecnico utilizzato per identificare la direzione del trend e i potenziali punti di inversione. Il suo obiettivo finale è semplice: identificare chiaramente i segnali di entrata e uscita. Sul grafico, l'indicatore Gamma-Trend appare come linee colorate che cambiano in base alla direzione del trend: un colore indica un trend rialzista, e un altro mostra un trend ribassista. Presenta livelli di trailing che seguono il movimento dei prezzi, fornend
FNCD Indicator
Arinze Michael Ejike
Indicatori
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller The FNCD indicator represents an advanced technical analysis tool that combines Fisher transformation with statistical price normalization to create a sophisticated oscillator. The foundation begins with Z-score normalization, where price data is standardized by calculating how many standard deviations the current price sits from its moving average over a specified period. This normalization process transforms raw price mov
FREE
Gamma Buyers Sellers pressure
Arinze Michael Ejike
Indicatori
L'Indicatore di Pressione Acquirenti-Venditori mostra il sentiment di mercato su timeframe multipli da M1 a D1. Calcola le percentuali di pressione di acquisto e vendita utilizzando l'analisi momentum delle medie mobili su un periodo configurabile. Il pannello visuale mostra barre di progresso con forza acquirente in verde-blu e dominanza venditrice in rosso, insieme a valori percentuali quando significativi. Ogni timeframe include misurazione della forza del trend ADX con indicatori direzionali
MTF Levels And Moving Averages
Arinze Michael Ejike
Indicatori
MTF Levels And Moving Averages is a professional indicator designed to identify key support and resistance levels across multiple timeframes. The tool helps traders locate precise entry and exit points by analyzing market structure and price action patterns. Key Features The indicator provides multi-timeframe analysis covering H1, H4, D1, and W1 periods simultaneously. It identifies supply and demand zones where price typically reacts, using color-coded visualization to distinguish between dif
Mean Reversion Indicator mt4
Arinze Michael Ejike
Indicatori
L'indicatore High Low Cloud Trend è uno strumento di analisi tecnica basato sui canali che identifica la direzione del trend e le opportunità di ritorno alla media attraverso confini di prezzo adattivi. Il sistema opera calcolando il massimo più alto e il minimo più basso su un periodo di retrospettiva specificato, creando confini di canale esterni che definiscono l'intervallo di prezzo complessivo. Un canale interno secondario utilizza un periodo più breve (un quarto del periodo di retrospettiv
Solarwind No Repaint
Arinze Michael Ejike
Indicatori
Il Solarwind No Repaint è un oscillatore tecnico che applica la Trasformazione di Fisher ai dati di prezzo normalizzati, creando un indicatore basato su istogramma che identifica potenziali punti di svolta del mercato. Questo indicatore converte i movimenti di prezzo in una distribuzione normale gaussiana, rendendo i pattern ciclici e i cambiamenti di momentum più visibili ai trader. Come Funziona L'indicatore elabora i dati di prezzo attraverso diversi passaggi computazionali: Analisi Alto-Bass
FREE
RSI Better Version mt4
Arinze Michael Ejike
Indicatori
Le Better RSI est une version améliorée de l'indice de force relative (RSI) traditionnel qui intègre une pondération de l'indice directionnel moyen (ADX) pour résoudre l'une des faiblesses fondamentales du RSI classique : les faux signaux pendant les marchés à forte tendance. Le problème avec le RSI traditionnel L'oscillateur RSI standard, développé par J. Welles Wilder Jr., mesure l'amplitude des changements de prix récents pour évaluer les conditions de surachat ou de survente. Cependant, pen
Moon Sniper
Arinze Michael Ejike
Indicatori
L'indicatore MOON SNIPER è uno strumento di rilevamento breakout che combina l'analisi dell'azione dei prezzi con la matematica della Distribuzione Gaussiana per identificare punti di ingresso ad alta probabilità nel trading forex. Meccanismo Principale: L'indicatore calcola livelli di supporto e resistenza utilizzando la distribuzione statistica dei prezzi piuttosto che i tradizionali punti pivot. Applica i principi della Distribuzione Gaussiana per determinare dove il prezzo ha maggiori probab
Bandana
Arinze Michael Ejike
Indicatori
Tre sistemi di bande RSI separati visualizzati simultaneamente sul vostro grafico per un'analisi completa del mercato. Ogni sistema calcola livelli di supporto e resistenza basati sui valori RSI con periodi e soglie personalizzabili. L'indicatore fornisce segnali di trading visuali attraverso marcatori a freccia quando il prezzo rompe attraverso le bande calcolate. I segnali long appaiono quando il prezzo si muove sopra la banda inferiore dopo essere stato sotto di essa, mentre i segnali short s
Ashod Scalper
Arinze Michael Ejike
Indicatori
Ashod Scalper -  Oscillator of a Moving Average MACD Strategy This indicator calculates MACD from Oscillator of a Moving Average  values to identify precise scalping entry points. The system detects momentum shifts when the fast exponential moving average crosses the slow exponential moving average, then filters these signals through a secondary signal line smoothing. Arrows appear on the chart at the exact moment of crossover, with green arrows marking long entries below candles and red arrows
MT5 Candles
Arinze Michael Ejike
Indicatori
Candles is a comprehensive chart visualization indicator for MetaTrader 5 that transforms how traders view price action. Instead of displaying standard candlesticks, this indicator plots price bars using over 34 different moving average calculations, along with the traditional Heiken Ashi chart and the renowned Kagi chart. This unique approach provides traders with smoothed price visualization that filters out market noise while maintaining critical trend information. What Makes Candles Differen
Kagi Indicator
Arinze Michael Ejike
Indicatori
Indicatore Kagi Avanzato con Adattamento ATR e Avvisi Intelligenti Trasforma la tua analisi dei prezzi con questo indicatore Kagi professionale che filtra il rumore del mercato ed evidenzia i veri cambiamenti di tendenza. Basato sui metodi tradizionali giapponesi di grafici dei mercati del riso degli anni 1870, questo strumento si concentra esclusivamente sui movimenti significativi dei prezzi ignorando le fluttuazioni temporali. Caratteristiche Principali: Metodi Duali di Inversione Delta Fisso
Volume FVG
Arinze Michael Ejike
Indicatori
Fair Value Gap Indicator This indicator identifies three-candle price imbalances where the middle candle's range is not fully overlapped by adjacent candles. These gaps reveal temporary order flow disruptions caused by sudden buying or selling pressure during volatile periods. Volume Filter The volume filter ensures gaps appear only when backed by meaningful trading activity. Bullish gaps require positive candle direction (close above open), bearish gaps require negative direction (close below o
Simple And Unique Tool
Arinze Michael Ejike
Utilità
Trading Utility with Integrated AI Demo In Comments. A comprehensive trading assistant that puts control at your fingertips. The tool streamlines order execution and position management while offering intelligent support through multiple AI providers. TRADE - Execute long and short positions with hedge capabilities. Configure stop-loss (SL) and take-profit (TP) levels with precision. Place pending orders and manage volume settings. The interface supports both MARKET and HEDGE modes with adjusta
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione