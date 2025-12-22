Price Path Zone ist ein professioneller Signalindikator für MT5, der entwickelt wurde, um Bereiche mit hoher Marktbewegungswahrscheinlichkeit zu visualisieren. Durch die Identifizierung kritischer Preisaktionszonen projiziert er eine "Price Path"-Box, in der der Markt voraussichtlich fließen wird, und bietet Händlern klare, umsetzbare Handels-Setups.

Kernfunktionalität

Der Indikator durchsucht den Markt nach Preiserschöpfungs- und Umkehrmustern auf der Grundlage eines anpassbaren Analysezeitraums. Wenn eine potenzielle Umkehr bei einem lokalen Hoch oder Tief erkannt wird, generiert er ein Signal und zeichnet eine professionelle Target Box direkt auf Ihrem Chart, die die erwartete "Profit Zone" darstellt.

Hauptmerkmale

Dynamische Zielboxen: Zeichnet automatisch visuelle Rechtecke (PZP-Boxen), die den Weg vom Einstieg bis zu Ihrem Take-Profit-Ziel definieren.

Mehrsprachige Schnittstelle: Der einzige Indikator, den Sie brauchen, der Ihre Sprache spricht! Unterstützt 7 Sprachen: Englisch, Arabisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Türkisch und Chinesisch.

Intelligentes Risikomanagement: Berechnet automatisch Einstiegs-, Stop-Loss- (SL) und Take-Profit-Niveaus (TP) auf der Grundlage des von Ihnen gewählten Risiko-Ertrags-Verhältnisses.

Umfassendes Alarmsystem: Verpassen Sie keinen Handel mit den integrierten Desktop-Warnungen, E-Mail-Benachrichtigungen und mobilen Push-Benachrichtigungen.

Kein Nachzeichnen: Die Signale werden auf der Grundlage geschlossener Kerzen berechnet, wodurch sichergestellt wird, dass ein Signal, das einmal erscheint, nicht mehr verändert wird.

Saubere Benutzeroberfläche: Mit einem "Real-time Advice"-Label, das Ihnen sagt, ob Sie kaufen, verkaufen oder auf ein deutlicheres Signal warten sollen.

Parameter