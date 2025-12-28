Momentum Pulse Hunter

**Momentum Pulse Hunter Expert Advisor - Beschreibung**

🎯 **Übersicht**
Momentum Pulse Hunter ist ein ausgeklügelter automatischer Handelsberater, der eine Grid-Handelsstrategie in Kombination mit intelligenten technischen Indikatoren verwendet. Dieser EA ist darauf ausgelegt, Marktbewegungen in beide Richtungen zu nutzen und gleichzeitig strenge Risikomanagementprotokolle einzuhalten.

✨ **Hauptmerkmale**

📊 **Intelligentes Signalsystem**
*   **Individueller RSI-Indikator:** Verwendet spezielle Einstellungen (15 Perioden) mit angepassten Niveaus für Verkäufe (50) und Käufe (15).
*   **Bollinger-Bänder:** 20 Perioden mit 1,5-facher Standardabweichung zur Identifizierung von überkauften/überverkauften Zonen.
*   **Trendfilter (optional):** 200-Perioden SMA auf dem H4-Zeitrahmen zur Bestimmung der Trendrichtung.

⚡ **Erweitertes Grid-Management**
*   **Dynamische Grid-Strategie:** Öffnet bis zu 9 Positionen mit konfigurierbaren Abständen (Standard: 200 Punkte).
*   **Intelligente Los-Skalierung:** Multiplikatorsystem (2,0x für die ersten 5 Positionen, danach 1,3x).
*   **Adaptiver Take-Profit:** TP passt sich von anfänglich 120 Punkten auf 10 Punkte nach 6 Positionen an.
*   **Spread-Schutz:** Konfigurierbarer maximaler Spread-Filter (Standard: 15 Punkte).

🛡️ **Risikomanagementsystem**
*   **Prozentuales Risiko:** Dynamische Losberechnung basierend auf Kontostand (0,001% pro 1000 Saldo).
*   **Eigenkapitalschutz:** Automatischer Stop-Loss bei 30% Drawdown (konfigurierbar).
*   **Positionskontrolle:** Maximale Auftragsgrenzen zur Vermeidung von Überexponierung.
*   **Zeitgesteuerte Ausführung:** Handel nur zu bestimmten Minuten (00, 15, 30, 45).

🏆 **Leistungsmerkmale**
*   **Außergewöhnliche Renditen:** 50% Gewinn in nur 4 Monaten erzielt.
*   **Konsistente Performance:** Zuverlässige Grid-Strategie für verschiedene Marktbedingungen.
*   **Ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis:** Optimiertes Risikomanagement für nachhaltiges Wachstum.

🔧 **Technische Spezifikationen**
*   **Plattform:** MetaTrader 5
*   **Währungspaare:** Für Major-Paare optimiert (empfohlen).
*   **Zeitrahmen:** Funktioniert auf allen Zeitrahmen.
*   **Magic Number:** 123456 (konfigurierbar).
*   **Spread-Limit:** Maximal 15 Punkte.

⚙️ **Optimale Einstellungen**
*   **Risikostufe:** 0,001% pro 1000 Saldo (an Risikotoleranz anpassbar).
*   **Grid-Abstand:** 200 Punkte für ausgewogenes Risiko.
*   **Maximale Aufträge:** 9 Positionen für optimale Kapitalnutzung.
*   **Eigenkapitalschutz:** 30% Drawdown-Limit zur Kapitalerhaltung.

🚀 **Warum Momentum Pulse Hunter wählen?**
*   **Bewährte Erfolgsbilanz:** 50% Rendite in 4 Monaten nachgewiesen.
*   **Intelligente Automatisierung:** Kluge Ein- und Ausstiegsentscheidungen.
*   **Robuster Schutz:** Mehrere Sicherheitsmechanismen.
*   **Flexible Konfiguration:** An verschiedene Handelsstile anpassbar.
*   **Transparente Logik:** Klare und verständliche Handelsregeln.
