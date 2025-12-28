Momentum Pulse Hunter
- Experten
- Shamsan Yahya Muhammad Ali Masad
- Version: 3.0
- Aktualisiert: 28 Dezember 2025
**Momentum Pulse Hunter Expert Advisor - Beschreibung**
🎯 **Übersicht**
Momentum Pulse Hunter ist ein ausgeklügelter automatischer Handelsberater, der eine Grid-Handelsstrategie in Kombination mit intelligenten technischen Indikatoren verwendet. Dieser EA ist darauf ausgelegt, Marktbewegungen in beide Richtungen zu nutzen und gleichzeitig strenge Risikomanagementprotokolle einzuhalten.
✨ **Hauptmerkmale**
📊 **Intelligentes Signalsystem**
* **Individueller RSI-Indikator:** Verwendet spezielle Einstellungen (15 Perioden) mit angepassten Niveaus für Verkäufe (50) und Käufe (15).
* **Bollinger-Bänder:** 20 Perioden mit 1,5-facher Standardabweichung zur Identifizierung von überkauften/überverkauften Zonen.
* **Trendfilter (optional):** 200-Perioden SMA auf dem H4-Zeitrahmen zur Bestimmung der Trendrichtung.
⚡ **Erweitertes Grid-Management**
* **Dynamische Grid-Strategie:** Öffnet bis zu 9 Positionen mit konfigurierbaren Abständen (Standard: 200 Punkte).
* **Intelligente Los-Skalierung:** Multiplikatorsystem (2,0x für die ersten 5 Positionen, danach 1,3x).
* **Adaptiver Take-Profit:** TP passt sich von anfänglich 120 Punkten auf 10 Punkte nach 6 Positionen an.
* **Spread-Schutz:** Konfigurierbarer maximaler Spread-Filter (Standard: 15 Punkte).
🛡️ **Risikomanagementsystem**
* **Prozentuales Risiko:** Dynamische Losberechnung basierend auf Kontostand (0,001% pro 1000 Saldo).
* **Eigenkapitalschutz:** Automatischer Stop-Loss bei 30% Drawdown (konfigurierbar).
* **Positionskontrolle:** Maximale Auftragsgrenzen zur Vermeidung von Überexponierung.
* **Zeitgesteuerte Ausführung:** Handel nur zu bestimmten Minuten (00, 15, 30, 45).
🏆 **Leistungsmerkmale**
* **Außergewöhnliche Renditen:** 50% Gewinn in nur 4 Monaten erzielt.
* **Konsistente Performance:** Zuverlässige Grid-Strategie für verschiedene Marktbedingungen.
* **Ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis:** Optimiertes Risikomanagement für nachhaltiges Wachstum.
🔧 **Technische Spezifikationen**
* **Plattform:** MetaTrader 5
* **Währungspaare:** Für Major-Paare optimiert (empfohlen).
* **Zeitrahmen:** Funktioniert auf allen Zeitrahmen.
* **Magic Number:** 123456 (konfigurierbar).
* **Spread-Limit:** Maximal 15 Punkte.
⚙️ **Optimale Einstellungen**
* **Risikostufe:** 0,001% pro 1000 Saldo (an Risikotoleranz anpassbar).
* **Grid-Abstand:** 200 Punkte für ausgewogenes Risiko.
* **Maximale Aufträge:** 9 Positionen für optimale Kapitalnutzung.
* **Eigenkapitalschutz:** 30% Drawdown-Limit zur Kapitalerhaltung.
🚀 **Warum Momentum Pulse Hunter wählen?**
* **Bewährte Erfolgsbilanz:** 50% Rendite in 4 Monaten nachgewiesen.
* **Intelligente Automatisierung:** Kluge Ein- und Ausstiegsentscheidungen.
* **Robuster Schutz:** Mehrere Sicherheitsmechanismen.
* **Flexible Konfiguration:** An verschiedene Handelsstile anpassbar.
* **Transparente Logik:** Klare und verständliche Handelsregeln.