**Momentum Pulse Hunter Expert Advisor - Beschreibung**





🎯 **Übersicht**

Momentum Pulse Hunter ist ein ausgeklügelter automatischer Handelsberater, der eine Grid-Handelsstrategie in Kombination mit intelligenten technischen Indikatoren verwendet. Dieser EA ist darauf ausgelegt, Marktbewegungen in beide Richtungen zu nutzen und gleichzeitig strenge Risikomanagementprotokolle einzuhalten.





✨ **Hauptmerkmale**





📊 **Intelligentes Signalsystem**

* **Individueller RSI-Indikator:** Verwendet spezielle Einstellungen (15 Perioden) mit angepassten Niveaus für Verkäufe (50) und Käufe (15).

* **Bollinger-Bänder:** 20 Perioden mit 1,5-facher Standardabweichung zur Identifizierung von überkauften/überverkauften Zonen.

* **Trendfilter (optional):** 200-Perioden SMA auf dem H4-Zeitrahmen zur Bestimmung der Trendrichtung.





⚡ **Erweitertes Grid-Management**

* **Dynamische Grid-Strategie:** Öffnet bis zu 9 Positionen mit konfigurierbaren Abständen (Standard: 200 Punkte).

* **Intelligente Los-Skalierung:** Multiplikatorsystem (2,0x für die ersten 5 Positionen, danach 1,3x).

* **Adaptiver Take-Profit:** TP passt sich von anfänglich 120 Punkten auf 10 Punkte nach 6 Positionen an.

* **Spread-Schutz:** Konfigurierbarer maximaler Spread-Filter (Standard: 15 Punkte).





🛡️ **Risikomanagementsystem**

* **Prozentuales Risiko:** Dynamische Losberechnung basierend auf Kontostand (0,001% pro 1000 Saldo).

* **Eigenkapitalschutz:** Automatischer Stop-Loss bei 30% Drawdown (konfigurierbar).

* **Positionskontrolle:** Maximale Auftragsgrenzen zur Vermeidung von Überexponierung.

* **Zeitgesteuerte Ausführung:** Handel nur zu bestimmten Minuten (00, 15, 30, 45).





🏆 **Leistungsmerkmale**

* **Außergewöhnliche Renditen:** 50% Gewinn in nur 4 Monaten erzielt.

* **Konsistente Performance:** Zuverlässige Grid-Strategie für verschiedene Marktbedingungen.

* **Ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis:** Optimiertes Risikomanagement für nachhaltiges Wachstum.





🔧 **Technische Spezifikationen**

* **Plattform:** MetaTrader 5

* **Währungspaare:** Für Major-Paare optimiert (empfohlen).

* **Zeitrahmen:** Funktioniert auf allen Zeitrahmen.

* **Magic Number:** 123456 (konfigurierbar).

* **Spread-Limit:** Maximal 15 Punkte.





⚙️ **Optimale Einstellungen**

* **Risikostufe:** 0,001% pro 1000 Saldo (an Risikotoleranz anpassbar).

* **Grid-Abstand:** 200 Punkte für ausgewogenes Risiko.

* **Maximale Aufträge:** 9 Positionen für optimale Kapitalnutzung.

* **Eigenkapitalschutz:** 30% Drawdown-Limit zur Kapitalerhaltung.





🚀 **Warum Momentum Pulse Hunter wählen?**

* **Bewährte Erfolgsbilanz:** 50% Rendite in 4 Monaten nachgewiesen.

* **Intelligente Automatisierung:** Kluge Ein- und Ausstiegsentscheidungen.

* **Robuster Schutz:** Mehrere Sicherheitsmechanismen.

* **Flexible Konfiguration:** An verschiedene Handelsstile anpassbar.

* **Transparente Logik:** Klare und verständliche Handelsregeln.