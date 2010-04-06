Bears Power HTF mx

Crypto_Forex Indikator Bears Power HTF für MT4.

– Der Bears Power HTF-Oszillator ist ein hervorragender Filter für „VERKAUFEN“-Einträge. HTF steht für einen höheren Zeitrahmen.
– Bulls- und Bears-Power-Indikatoren messen die Stärke entsprechender Trends im Handel.
– Bears Power misst die Stärke der Verkäuferposition.
– Der Bears Power HTF-Indikator eignet sich hervorragend für Multi-Time-Frame-Handelssysteme mit Price-Action-Einträgen oder in Kombination mit anderen Indikatoren.
– Mit diesem Indikator können Sie Bears Power aus einem höheren Zeitrahmen an Ihren aktuellen Chart anhängen.
– Der Indikator verfügt über integrierte Alarme für 0-Level-Crosses auf Mobilgeräten und PCs.

