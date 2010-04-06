Bears Power HTF mx

Индикатор Crypto_Forex Bears Power HTF для MT4.





- Осциллятор Bears Power HTF — отличный фильтр для входа на продажу. HTF означает «старший таймфрейм».

- Индикаторы Bulls и Bears Power используются для измерения силы соответствующих трендов в торговле.

- Bears Power измеряет силу позиции продавцов.

- Индикатор Bears Power HTF отлично подходит для многотаймфреймовых торговых систем с входами по Price Action или в сочетании с другими индикаторами.

- Этот индикатор позволяет добавить Bears Power с более старшего таймфрейма к текущему графику.

- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК о пересечении нулевого уровня.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.