Warum END TRADE PRO wählen?

1. Intelligente Ausstiegsstrategie (BEP + Punkte)

Dies ist die wichtigste PRO-Funktion. Der EA berechnet Ihren gesamten Break-Even-Preis (BEP) in Echtzeit, einschließlich aller Provisionen und Swap-Gebühren. Er verfolgt nicht mehr ein starres Dollar ($)-Ziel, sondern strebt einfach einen kleinen Gewinn knapp über Ihrem Break-Even-Preis an, um die schnellstmögliche Erholung zu gewährleisten.

2. Anti-Slippage Trailing Stop (punktbasiert)

Die größte Schwäche von Martingale EAs ist das Abrutschen, wenn die Lose groß werden. Unser Trailing Stop ist zu 100 % punktbasiert, nicht auf Dollar-Basis. Das bedeutet, dass Ihr Trailing Stop logisch und effektiv bleibt, egal ob Ihre gesamte Lotgröße 0,10 oder 10,0 beträgt.

3. automatischer Nachrichten- und Rollover-Filter

Der Markt ist gefährlich, wenn wichtige Nachrichten oder der Mitternachts-Rollover anstehen. Unser interner Spread-Filter erkennt automatisch instabile Marktbedingungen (sich ausweitende Spreads) und hält den EA davon ab, neue Positionen zu eröffnen, bis der Markt wieder sicher ist.

4. Vollständige Dashboard-Visualisierung

Sie werden nicht "blind" handeln. END TRADE PRO kommt mit einem kompletten visuellen Dashboard:

Info-Panel: Zeigt Ihren Status, Gewinn und Echtzeit-BEP-Preis an.

Chart-Linien: Echtzeit-Linien auf Ihrem Chart für den BEP (Aqua), Trailing SL (Rot)

Blinkendes Statuslicht: Ein Licht in der Ecke Ihres Charts, das GRÜN BLINKT, sobald der EA den Gewinn erfolgreich eingesammelt hat (Trailing ist aktiv)!

GRID STRATEGY ARE RISKY END TRADE PRO ist mit "Sicherheitssicherungen" ausgestattet, um Ihr Konto zu schützen:

Equity Stop (Account Safety Net) Dies ist Ihre Notbremse. Definieren Sie Ihre maximale Verlustgrenze in Ihrer Währung (z.B. -$100 oder -$4000 Cents). Wenn der gleitende Verlust dieses Niveau erreicht, wird der EA sofort alle Positionen schließen und stoppen, um den Rest Ihres Kapitals vor einem Margin Call zu schützen.

Maximum Spread Filter Verhindert automatisch, dass der EA in teure oder illiquide Märkte einsteigt.

Manajemen Waktu & Tren Dilengkapi dengan filter Tren (Moving Average) dan filter Waktu (Sesi) untuk memberi Anda kontrol lebih besar atas kapan dan di mana EA harus beroperasi.

Empfohlenes Konto : Cent/Micro mit niedrigem Spread

Mindesteinlage :

5000 CENT für sicheres Set

50000 CENT für die Einstellung agresif

END TRADE PRO gibt Ihnen die Kraft einer aggressiven Grid-Strategie, kombiniert mit der Intelligenz und Sicherheit eines professionellen Recovery-Systems.



