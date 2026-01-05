¿Por qué elegir END TRADE PRO?

1. Estrategia de Salida Inteligente (BEP + Puntos)

Esta es la principal característica PRO. El EA calcula su Precio de Equilibrio (BEP) total en tiempo real, incluyendo todas las comisiones y tasas de swap. Ya no persigue un objetivo rígido en dólares ($); simplemente busca un pequeño beneficio justo por encima de su precio de equilibrio, asegurando la recuperación más rápida posible.

2. Tope dinámico antideslizamiento (basado en puntos)

La mayor debilidad de los EAs de Martingala es el deslizamiento cuando los lotes son grandes. Nuestro trailing stop está 100% basado en puntos, no en dólares. Esto significa que su trailing stop sigue siendo lógico y eficaz, si su tamaño total del lote es 0,10 o 10,0.

3.Filtro automático de noticias y rollover

El mercado es peligroso durante las noticias de alto impacto o el rollover de medianoche. Nuestro Filtro de Diferenciales interno detecta automáticamente las condiciones inestables del mercado (ampliación de los diferenciales) y detendrá la apertura de nuevas posiciones hasta que el mercado vuelva a ser seguro.

4. Visualización completa del panel de control

No operará "a ciegas". END TRADE PRO viene con un completo panel de control visual:

Panel de Información: Muestra su estado, beneficios y Precio BEP en tiempo real.

Líneas del Grá fico: Líneas en tiempo real dibujadas en su gráfico para el BEP (Aqua), Trailing SL (Rojo)

Luz de estado parpadeante: Una luz en la esquina de su gráfico que parpadea en verde en el momento en que el EA ha bloqueado con éxito el beneficio (el trailing está activo).

LA ESTRATEGIA GRID ES RIESGOSA END TRADE PRO está construido con "fusibles de seguridad" para proteger su cuenta:

Equity Stop (Red de Seguridad de la Cuenta) Este es su freno de emergencia. Defina su límite máximo de pérdida en su divisa (por ejemplo, -$100 o -$4000 centavos). Si la pérdida flotante alcanza este nivel, el EA cerrará inmediatamente todas las posiciones y se detendrá, salvando el resto de su capital de un Margin Call.

Filtro de Margen Máximo Evita automáticamente que el EA entre en mercados caros o sin liquidez.

Manajemen Waktu & Tren Dilengkapi dengan filter Tren (Moving Average) dan filter Waktu (Sesi) untuk memberi Anda kontrol lebih besar atas kapan dan di mana EA harus beroperasi.

Cuenta recomendada : cent/micro con spread bajo

Depósito Mínimo :

5000 CENT para set seguro

50000 CENT para set agresif

END TRADE PRO le da el poder de una estrategia de red agresiva, combinada con la inteligencia y la seguridad de un sistema de recuperación profesional.



