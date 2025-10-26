Gold Sentry

Manual Helper TP Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihre Gewinne zu schützen und Ihr Risiko zu verringern. Es wird einen Stop-Loss setzen und einen Trailing-Stop für Ihre Trades verwalten. Anwendung Fügen Sie es dem Chart des Symbols hinzu, das Sie handeln, und es wird Ihre Positionen gemäß Ihren Regeln verwalten. Alle Einstellungen sind in Punkten angegeben. Es ist wichtig, sie für Ihr Symbol und Ihre Strategie anzupassen. Die Standardeinstellung kann mit XAUUSD funktionieren. Fü

FREE