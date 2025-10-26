Gold Sentry
- Experten
- Istvan Bako
- Version: 2.2
- Aktualisiert: 30 November 2025
- Aktivierungen: 10
Gold Sentry
Intelligenter Goldhandel mit risikobegrenztem Grid
Gold Sentry ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Er nutzt eine spezielle Grid-Struktur, die für den Betrieb ohne manuelle Eingriffe konzipiert ist.
Strategie-Übersicht
-
Tägliche Einstiege: Der EA zielt auf bestimmte Marktfenster ab, um Ausbruchsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.
-
Grid-Management: Wenn sich der Markt gegen den anfänglichen Handel bewegt, aktiviert der EA ein adaptives Grid-System, um die Position basierend auf den Echtzeit-Marktbedingungen zu verwalten.
-
Risikokontrolle: Jeder Korb von Trades ist durch einen festen Stop-Loss (Hard Stop Loss) geschützt. Dies stellt sicher, dass das Risiko pro Sequenz definiert ist und die unbegrenzten Drawdown-Risiken, die oft mit traditionellen Grid-Systemen verbunden sind, vermieden werden.
Hauptmerkmale
-
Hard Stop Loss: Kapitalschutz ist in die Kernlogik integriert.
-
Tägliche Aktivität: Entwickelt, um jeden Handelstag nach Einstiegsmöglichkeiten zu scannen.
-
Gold-Optimierung: Einstiegslogik und Grid-Abstände sind auf die Volatilität von XAUUSD abgestimmt.
Empfehlungen
-
Symbol: XAUUSD (Gold)
-
Zeitrahmen: Beliebig (Der EA verwendet interne Logik)
-
Empfohlenes Guthaben: $850 (Hebel 1:200) oder $1700 (Hebel 1:100).
-
Cent-Konto: $10 Min.
Einstellungen
-
Einstellungsprofile: Wählen Sie aus integrierten Profilen.
-
Bitte führen Sie Backtests durch, um zu sehen, welche Profile für Ihren Broker am besten geeignet sind.
-
Handelsumgebung: Passen Sie MagicNumber, Slippage und MaxSpread an Ihren Broker an.
So starten Sie
Fügen Sie den EA zu einem XAUUSD-Chart hinzu, wählen Sie Ihr gewünschtes Einstellungsprofil und aktivieren Sie AutoTrading.
Stunning!!! The Masterpiece is here . A very talented author .