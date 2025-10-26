Gold Sentry

Intelligenter Goldhandel mit risikobegrenztem Grid

Gold Sentry ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Er nutzt eine spezielle Grid-Struktur, die für den Betrieb ohne manuelle Eingriffe konzipiert ist.

Strategie-Übersicht

  • Tägliche Einstiege: Der EA zielt auf bestimmte Marktfenster ab, um Ausbruchsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.

  • Grid-Management: Wenn sich der Markt gegen den anfänglichen Handel bewegt, aktiviert der EA ein adaptives Grid-System, um die Position basierend auf den Echtzeit-Marktbedingungen zu verwalten.

  • Risikokontrolle: Jeder Korb von Trades ist durch einen festen Stop-Loss (Hard Stop Loss) geschützt. Dies stellt sicher, dass das Risiko pro Sequenz definiert ist und die unbegrenzten Drawdown-Risiken, die oft mit traditionellen Grid-Systemen verbunden sind, vermieden werden.

Hauptmerkmale

  • Hard Stop Loss: Kapitalschutz ist in die Kernlogik integriert.

  • Tägliche Aktivität: Entwickelt, um jeden Handelstag nach Einstiegsmöglichkeiten zu scannen.

  • Gold-Optimierung: Einstiegslogik und Grid-Abstände sind auf die Volatilität von XAUUSD abgestimmt.

Empfehlungen

  • Symbol: XAUUSD (Gold)

  • Zeitrahmen: Beliebig (Der EA verwendet interne Logik)

  • Empfohlenes Guthaben: $850 (Hebel 1:200) oder $1700 (Hebel 1:100).

  • Cent-Konto: $10 Min.

Einstellungen

  • Einstellungsprofile: Wählen Sie aus integrierten Profilen.

  • Bitte führen Sie Backtests durch, um zu sehen, welche Profile für Ihren Broker am besten geeignet sind.

  • Handelsumgebung: Passen Sie MagicNumber, Slippage und MaxSpread an Ihren Broker an.

So starten Sie

Fügen Sie den EA zu einem XAUUSD-Chart hinzu, wählen Sie Ihr gewünschtes Einstellungsprofil und aktivieren Sie AutoTrading.


Kashta
1159
Kashta 2025.10.31 19:01 
 

Stunning!!! The Masterpiece is here . A very talented author .

Historical Trading Info
Istvan Bako
Utilitys
Historical Info Ein einfaches, kostenloses Hilfsprogramm zur Anzeige wichtiger Handelsinformationen direkt auf Ihrem Chart. Dieses leichtgewichtige Tool hilft Ihnen, Ihre Leistung auf einen Blick zu verfolgen. Funktionen: Aktuelle offene Trades: Sehen Sie sofort eine Zusammenfassung all Ihrer aktiven Positionen. Jüngste Handelshistorie: Analysieren Sie Ihre geschlossenen Trades aus einem ausgewählten Zeitraum der letzten 30 Tage. Übersichtlicher Zeitrahmen: Die historischen Daten sind übersichtl
FREE
Manual Helper TP
Istvan Bako
Utilitys
Manual Helper TP Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihre Gewinne zu schützen und Ihr Risiko zu verringern. Es wird einen Stop-Loss setzen und einen Trailing-Stop für Ihre Trades verwalten. Anwendung Fügen Sie es dem Chart des Symbols hinzu, das Sie handeln, und es wird Ihre Positionen gemäß Ihren Regeln verwalten. Alle Einstellungen sind in Punkten angegeben. Es ist wichtig, sie für Ihr Symbol und Ihre Strategie anzupassen. Die Standardeinstellung kann mit XAUUSD funktionieren. Fü
FREE
