HFT Gold Scalping Machine 101

By Eng. Mohamed Mohsen

Version 1.11

🚀 Jede Marktbewegung in eine Chance verwandeln

Golden Trap Scalper101 ist ein leistungsfähiges, vollautomatisches, gitterbasiertes Scalping-System, das speziell fürXAUUSD (GOLD) entwickelt wurde und mitjedem Zeitrahmen kompatibel ist.

Der EA verwendet ein dynamisches Pending-Order-Gitter, dasPreisbewegungen einfängt und Gewinne einfängt, unabhängig davon, ob der Markt tendiert oder schwankt.

Dieser EA wurde für Händler entwickelt, diewartungsarmes,hochfrequentes Trading und einenstarken Schutz des Eigenkapitals wünschen. Er kombiniert eine intelligente volatilitätsbasierte Orderplatzierung mit robusten Kontosicherheitsfunktionen.

Egal, ob Sie kurze Bewegungen skalieren oder Intraday-Schwankungen jagen - Golden Trap Scalper101 erledigt die schwere Arbeit für Sie.

🔶 1. Adaptives Pending-Order-Grid-System

Der EA platziert automatisch BUY/SELL Stop- oder Limit-Orders auf der Grundlage Ihrer Präferenz:

Buy Grid über dem Markt

Sell Grid unter dem Markt

Vollständig anpassbare Rasterabstände (PipStep)

Mehrere schwebende Orders pro Seite (bis zu 10 Levels)

Dies schafft eine "Golden Trap", die Bewegungen in beide Richtungen auffängt.

🔶 2. Perfekt für XAUUSD Scalping

Der ursprünglich fürGold optimierte EA funktioniert hervorragend bei:

✔ Schnelllebigen Märkten

✔ Ausbruchsbedingungen

✔ Einbrüchen mit Mittelwertumkehr

✔ Schwankungssitzungen

✔ Kein Steckenbleiben bei Aufträgen

✔ Schnelles Reduzieren des Risikos

Sie können es inM1, M5, M15 oder jedem anderen Zeitrahmen verwenden, je nach Ihrer Strategie.

🔶 3. Volle Kontrolle über Risiko & Geldmanagement

Der Schutz Ihres Kapitals hat Priorität.

Der EA beinhaltet:

✔Smart Equity Loss Protection (Auto Shutdown)

Stoppt den Handel und schließt alle Aufträge, wenn das Eigenkapital unter den von Ihnen festgelegten Schwellenwert fällt.

Standard:Maximal 20% Verlustbegrenzung

✔Minimum Equity Protection

EA stoppt den Handel, wenn das Eigenkapital unter das von Ihnen festgelegte Minimum fällt.

✔Dynamische & normalisierte Lot-Größe

Passt die Lotgröße automatisch an die Anforderungen des Brokers an.

✔Konfigurierbarer SL/TP für jede Order

Take Profit in Pips

Stop Loss in Pips

Volle An/Aus-Kontrolle

🔶 4. Saubere & sichere Handelsausführung

Slippage-Kontrolle

Magic Number-Filterung für sichere Multi-EA-Nutzung

Broker-kompatible Lot-Normalisierung

Stellt sicher, dass keine Trades zu häufig gesendet werden (interner Antispam-Timer)

Automatischer Umgang mit dem Busy-Trade-Kontext

🔶 5. Vollständig automatisiert von Anfang bis Ende

Sie stellen Ihre Parameter nur einmal ein.

Der EA wird dann automatisch:

✔ Raster aufbauen

✔ Gaps aktualisieren

✔ Offene Positionen verwalten

✔ Alles schließen, wenn Sicherheitsgrenzen erreicht sind

Er ist für einen24/5 freihändigen Betrieb ausgelegt.

Allgemeine Einstellungen

PipStep (Rasterabstand)

TakeProfitPips

StopLossPips

LosGröße

Schlupf

Grid-Steuerungen

Kaufraster aktivieren

Handelsart über dem Markt (BUY/SELL)

Aktivieren Sie das Verkaufsraster

Handelsart unter dem Markt (KAUF/VERKAUF)

Sicherheitskontrollen

StopLoss aktivieren

MinimumEigenkapital

Equity Loss Protection aktivieren

MaxLossPercent

MagischeZahl

✔ Vollständige automatische Schließung

Wenn der Equity Drawdown das von Ihnen festgelegte Limit überschreitet:

➡️ EAschließt alle offenen Trades

➡️ EAlöscht alle schwebenden Orders

➡️ EAstoppt die Platzierung neuer Orders

✔ Kein Overtrading

Interne Verzögerung stellt sicher, dass die Aufträge nicht zu häufig gesendet werden.

✔ Broker-freundlich

Konform mit:

Symbol hält Niveau

Volumen Schritt/Min/Max

Art der Befüllung RETURN

GTC pending time

Golden Trap Scalper101 ist perfekt für:

✔ Gold Scalper

✔ Grid Trader

✔ Prop Trader

✔ Swing & Intraday Trader

✔ Trader, die ein System mit geringem Management wünschen

✔ Trader, die eine Grid-Automatisierung mit kontrolliertem Risiko suchen

Die Standardkonfiguration ist die beste

Ändern Sie sie je nach Fonds- und Kontotyp aufgrund von

Ihr Rückentest..............