HFT Gold Scalping Machine 101
- Experten
- Mohamed Abdulmohsen Mohamed Saeed Ali
- Version: 2.0
- Aktivierungen: 10
By Eng. Mohamed Mohsen
Version 1.11
🚀 Jede Marktbewegung in eine Chance verwandeln
Golden Trap Scalper101 ist ein leistungsfähiges, vollautomatisches, gitterbasiertes Scalping-System, das speziell fürXAUUSD (GOLD) entwickelt wurde und mitjedem Zeitrahmen kompatibel ist.
Der EA verwendet ein dynamisches Pending-Order-Gitter, dasPreisbewegungen einfängt und Gewinne einfängt, unabhängig davon, ob der Markt tendiert oder schwankt.
Dieser EA wurde für Händler entwickelt, diewartungsarmes,hochfrequentes Trading und einenstarken Schutz des Eigenkapitals wünschen. Er kombiniert eine intelligente volatilitätsbasierte Orderplatzierung mit robusten Kontosicherheitsfunktionen.
Egal, ob Sie kurze Bewegungen skalieren oder Intraday-Schwankungen jagen - Golden Trap Scalper101 erledigt die schwere Arbeit für Sie.✨ Hauptmerkmale & Vorteile
🔶 1. Adaptives Pending-Order-Grid-System
Der EA platziert automatisch BUY/SELL Stop- oder Limit-Orders auf der Grundlage Ihrer Präferenz:
-
Buy Grid über dem Markt
-
Sell Grid unter dem Markt
-
Vollständig anpassbare Rasterabstände (PipStep)
-
Mehrere schwebende Orders pro Seite (bis zu 10 Levels)
Dies schafft eine "Golden Trap", die Bewegungen in beide Richtungen auffängt.
🔶 2. Perfekt für XAUUSD Scalping
Der ursprünglich fürGold optimierte EA funktioniert hervorragend bei:
✔ Schnelllebigen Märkten
✔ Ausbruchsbedingungen
✔ Einbrüchen mit Mittelwertumkehr
✔ Schwankungssitzungen
✔ Kein Steckenbleiben bei Aufträgen
✔ Schnelles Reduzieren des Risikos
Sie können es inM1, M5, M15 oder jedem anderen Zeitrahmen verwenden, je nach Ihrer Strategie.
🔶 3. Volle Kontrolle über Risiko & Geldmanagement
Der Schutz Ihres Kapitals hat Priorität.
Der EA beinhaltet:
✔Smart Equity Loss Protection (Auto Shutdown)
Stoppt den Handel und schließt alle Aufträge, wenn das Eigenkapital unter den von Ihnen festgelegten Schwellenwert fällt.
Standard:Maximal 20% Verlustbegrenzung
✔Minimum Equity Protection
EA stoppt den Handel, wenn das Eigenkapital unter das von Ihnen festgelegte Minimum fällt.
✔Dynamische & normalisierte Lot-Größe
Passt die Lotgröße automatisch an die Anforderungen des Brokers an.
✔Konfigurierbarer SL/TP für jede Order
-
Take Profit in Pips
-
Stop Loss in Pips
-
Volle An/Aus-Kontrolle
🔶 4. Saubere & sichere Handelsausführung
-
Slippage-Kontrolle
-
Magic Number-Filterung für sichere Multi-EA-Nutzung
-
Broker-kompatible Lot-Normalisierung
-
Stellt sicher, dass keine Trades zu häufig gesendet werden (interner Antispam-Timer)
-
Automatischer Umgang mit dem Busy-Trade-Kontext
🔶 5. Vollständig automatisiert von Anfang bis Ende
Sie stellen Ihre Parameter nur einmal ein.
Der EA wird dann automatisch:
✔ Raster aufbauen
✔ Gaps aktualisieren
✔ Offene Positionen verwalten
✔ Alles schließen, wenn Sicherheitsgrenzen erreicht sind
Er ist für einen24/5 freihändigen Betrieb ausgelegt.📌 Übersicht der Eingänge
Allgemeine Einstellungen
-
PipStep (Rasterabstand)
-
TakeProfitPips
-
StopLossPips
-
LosGröße
-
Schlupf
Grid-Steuerungen
-
Kaufraster aktivieren
-
Handelsart über dem Markt (BUY/SELL)
-
Aktivieren Sie das Verkaufsraster
-
Handelsart unter dem Markt (KAUF/VERKAUF)
Sicherheitskontrollen
-
StopLoss aktivieren
-
MinimumEigenkapital
-
Equity Loss Protection aktivieren
-
MaxLossPercent
-
MagischeZahl
✔ Vollständige automatische Schließung
Wenn der Equity Drawdown das von Ihnen festgelegte Limit überschreitet:
➡️ EAschließt alle offenen Trades
➡️ EAlöscht alle schwebenden Orders
➡️ EAstoppt die Platzierung neuer Orders
✔ Kein Overtrading
Interne Verzögerung stellt sicher, dass die Aufträge nicht zu häufig gesendet werden.
✔ Broker-freundlich
Konform mit:
-
Symbol hält Niveau
-
Volumen Schritt/Min/Max
-
Art der Befüllung RETURN
-
GTC pending time
Golden Trap Scalper101 ist perfekt für:
✔ Gold Scalper
✔ Grid Trader
✔ Prop Trader
✔ Swing & Intraday Trader
✔ Trader, die ein System mit geringem Management wünschen
✔ Trader, die eine Grid-Automatisierung mit kontrolliertem Risiko suchen
-
Symbol: XAUUSD
-
Zeitrahmen: beliebig (M1-H1 empfohlen)
-
Kontotyp: ECN / Raw Spread bevorzugt
-
Mindestguthaben: $200+
-
Leverage: 1 :200 oder höher empfohlen
Passen Sie den Hebel an Ihren Fonds an, niedrigere Fonds benötigen einen höheren Hebel, und übertragen Sie Ihre Gewinne täglich und behalten Sie nur den Hauptfonds
💎 Warum Golden Trap Scalper101 sich abhebt
✔ Mehrstufige Gitterpräzision
✔ Starker Drawdown-Schutz
✔ Hohe Gewinnmitnahme in volatilen Märkten
✔ Intelligente Auto-Management-Logik
✔ Optimiert für Gold - aber flexibel für viele Paare
✔ Sauberer, stabiler, professioneller Code
Warum wir diesen Bot zu einem sehr guten Preis verkaufen, obwohl er so effizient und profitabel ist: weil mehr Trader diesen Bot benutzen, weil dieser Bot hocheffizient wird und die Gewinnspanne höher wird, nutzen Sie die Chance und schließen Sie sich unserer profitablen Gemeinschaft an
Viel Glück!
Dies ist nicht nur ein weiterer EA -
es ist einekomplette automatisierte Scalping-Engine für reale Handelsbedingungen gebaut .