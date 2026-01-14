HFT Gold Scalping Machine 101

🔥 Golden Trap Scalper101 - Smart Grid Scalping EA für XAUUSD (All Timeframes) 🔥

By Eng. Mohamed Mohsen
Version 1.11

https://www.mql5.com/en/market/product/151470?source=Site+Market+My+Products+Page#description

🚀 Jede Marktbewegung in eine Chance verwandeln

Golden Trap Scalper101 ist ein leistungsfähiges, vollautomatisches, gitterbasiertes Scalping-System, das speziell fürXAUUSD (GOLD) entwickelt wurde und mitjedem Zeitrahmen kompatibel ist.
Der EA verwendet ein dynamisches Pending-Order-Gitter, dasPreisbewegungen einfängt und Gewinne einfängt, unabhängig davon, ob der Markt tendiert oder schwankt.

Dieser EA wurde für Händler entwickelt, diewartungsarmes,hochfrequentes Trading und einenstarken Schutz des Eigenkapitals wünschen. Er kombiniert eine intelligente volatilitätsbasierte Orderplatzierung mit robusten Kontosicherheitsfunktionen.

Egal, ob Sie kurze Bewegungen skalieren oder Intraday-Schwankungen jagen - Golden Trap Scalper101 erledigt die schwere Arbeit für Sie.

✨ Hauptmerkmale & Vorteile

🔶 1. Adaptives Pending-Order-Grid-System

Der EA platziert automatisch BUY/SELL Stop- oder Limit-Orders auf der Grundlage Ihrer Präferenz:

  • Buy Grid über dem Markt

  • Sell Grid unter dem Markt

  • Vollständig anpassbare Rasterabstände (PipStep)

  • Mehrere schwebende Orders pro Seite (bis zu 10 Levels)
    Dies schafft eine "Golden Trap", die Bewegungen in beide Richtungen auffängt.

🔶 2. Perfekt für XAUUSD Scalping

Der ursprünglich fürGold optimierte EA funktioniert hervorragend bei:
✔ Schnelllebigen Märkten
✔ Ausbruchsbedingungen
✔ Einbrüchen mit Mittelwertumkehr
✔ Schwankungssitzungen

✔ Kein Steckenbleiben bei Aufträgen

✔ Schnelles Reduzieren des Risikos

Sie können es inM1, M5, M15 oder jedem anderen Zeitrahmen verwenden, je nach Ihrer Strategie.

🔶 3. Volle Kontrolle über Risiko & Geldmanagement

Der Schutz Ihres Kapitals hat Priorität.
Der EA beinhaltet:

Smart Equity Loss Protection (Auto Shutdown)

Stoppt den Handel und schließt alle Aufträge, wenn das Eigenkapital unter den von Ihnen festgelegten Schwellenwert fällt.
Standard:Maximal 20% Verlustbegrenzung

Minimum Equity Protection

EA stoppt den Handel, wenn das Eigenkapital unter das von Ihnen festgelegte Minimum fällt.

Dynamische & normalisierte Lot-Größe

Passt die Lotgröße automatisch an die Anforderungen des Brokers an.

Konfigurierbarer SL/TP für jede Order

  • Take Profit in Pips

  • Stop Loss in Pips

  • Volle An/Aus-Kontrolle

🔶 4. Saubere & sichere Handelsausführung

  • Slippage-Kontrolle

  • Magic Number-Filterung für sichere Multi-EA-Nutzung

  • Broker-kompatible Lot-Normalisierung

  • Stellt sicher, dass keine Trades zu häufig gesendet werden (interner Antispam-Timer)

  • Automatischer Umgang mit dem Busy-Trade-Kontext

🔶 5. Vollständig automatisiert von Anfang bis Ende

Sie stellen Ihre Parameter nur einmal ein.
Der EA wird dann automatisch:
✔ Raster aufbauen
✔ Gaps aktualisieren
✔ Offene Positionen verwalten
✔ Alles schließen, wenn Sicherheitsgrenzen erreicht sind

Er ist für einen24/5 freihändigen Betrieb ausgelegt.

📌 Übersicht der Eingänge

Allgemeine Einstellungen

  • PipStep (Rasterabstand)

  • TakeProfitPips

  • StopLossPips

  • LosGröße

  • Schlupf

Grid-Steuerungen

  • Kaufraster aktivieren

  • Handelsart über dem Markt (BUY/SELL)

  • Aktivieren Sie das Verkaufsraster

  • Handelsart unter dem Markt (KAUF/VERKAUF)

Sicherheitskontrollen

  • StopLoss aktivieren

  • MinimumEigenkapital

  • Equity Loss Protection aktivieren

  • MaxLossPercent

  • MagischeZahl

🛡️ Eingebaute Sicherheitsmechanismen

✔ Vollständige automatische Schließung

Wenn der Equity Drawdown das von Ihnen festgelegte Limit überschreitet:
➡️ EAschließt alle offenen Trades
➡️ EAlöscht alle schwebenden Orders
➡️ EAstoppt die Platzierung neuer Orders

✔ Kein Overtrading

Interne Verzögerung stellt sicher, dass die Aufträge nicht zu häufig gesendet werden.

✔ Broker-freundlich

Konform mit:

  • Symbol hält Niveau

  • Volumen Schritt/Min/Max

  • Art der Befüllung RETURN

  • GTC pending time

🎯 Für wen ist dieser EA geeignet?

Golden Trap Scalper101 ist perfekt für:

✔ Gold Scalper
✔ Grid Trader
✔ Prop Trader
✔ Swing & Intraday Trader
✔ Trader, die ein System mit geringem Management wünschen
✔ Trader, die eine Grid-Automatisierung mit kontrolliertem Risiko suchen

📈 Empfohlenes Setup
Die Standardkonfiguration ist die beste
Ändern Sie sie je nach Fonds- und Kontotyp aufgrund von
Ihr Rückentest..............

  • Symbol: XAUUSD

  • Zeitrahmen: beliebig (M1-H1 empfohlen)

  • Kontotyp: ECN / Raw Spread bevorzugt

  • Mindestguthaben: $200+

  • Leverage: 1 :200 oder höher empfohlen

    Passen Sie den Hebel an Ihren Fonds an, niedrigere Fonds benötigen einen höheren Hebel, und übertragen Sie Ihre Gewinne täglich und behalten Sie nur den Hauptfonds


💎 Warum Golden Trap Scalper101 sich abhebt

✔ Mehrstufige Gitterpräzision
✔ Starker Drawdown-Schutz
✔ Hohe Gewinnmitnahme in volatilen Märkten
✔ Intelligente Auto-Management-Logik
✔ Optimiert für Gold - aber flexibel für viele Paare
✔ Sauberer, stabiler, professioneller Code

Warum wir diesen Bot zu einem sehr guten Preis verkaufen, obwohl er so effizient und profitabel ist: weil mehr Trader diesen Bot benutzen, weil dieser Bot hocheffizient wird und die Gewinnspanne höher wird, nutzen Sie die Chance und schließen Sie sich unserer profitablen Gemeinschaft an

Viel Glück!

Dies ist nicht nur ein weiterer EA -
es ist einekomplette automatisierte Scalping-Engine für reale Handelsbedingungen gebaut .


Weitere Produkte dieses Autors
Trend Catcher 101
Mohamed Abdulmohsen Mohamed Saeed Ali
Utilitys
https://www.mql5.com/en/market/product/125319 MT5 Der Trend Catcher 101 ist ein leistungsstarker und zuverlässiger Expert Advisor, der Ihnen helfen kann, Markttrendbewegungen nach der Bestätigung aufzufangen. Dieser EA basiert auf der Methode der realen Marktkraftbewegung. Es soll unter Experte Abschnitt, sondern weil einige Tricks, die das Boot zu vermeiden, einige Trades, wenn der Markt instabil, so dass seine nicht in der Lage, validiert werden, trotzdem der Test zeigt eine Menge. Der Trend
Long Catcher
Mohamed Abdulmohsen Mohamed Saeed Ali
Utilitys
https://www.mql5.com/en/market/product/128103 BEST PRICE Nur für die ersten 5 Exemplare. MT5 - Long Catcher ist ein automatisiertes Tool, das speziell für das Paar XAUUSD/GOLD entwickelt wurde. - Long Catcher ist ein automatisiertes Tool, das auch mit anderen Paaren funktioniert, aber Sie müssen speziell auf TP achten. - Long Catcher wird Handel auf der Grundlage der Analyse, die das Konzept der folgenden Trends Macht verwendet. -Trends in Forex ist definiert als die allgemeine Richtung, in die
Short Catcher
Mohamed Abdulmohsen Mohamed Saeed Ali
Utilitys
https://www.mql5.com/en/market/product/130089 MT5 Frei, die anderen Produkte zu überprüfen es wird die Vision zu vervollständigen Begrenzte Zeit - Short Catcher ist ein automatisiertes Tool, das speziell für das Paar XAUUSD/GOLD entwickelt wurde. - Short Catcher ist Automated Tool kann mit allen anderen Paaren arbeiten, aber Sie müssen manuell die TP nur und seine sehr effizient zu behandeln. - Short Catcher ist ein automatisiertes Tool, das mit anderen Paaren arbeitet, aber Sie müssen Ihre TP
FREE
Trade Assistant Order Manager Pro MT5
Mohamed Abdulmohsen Mohamed Saeed Ali
Utilitys
Trade Assistant Order Manager Pro MT5 - Intelligentes, adaptives und vollautomatisches Handelssystem Trade Assistant Order Manager Pro MT5 ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das für Händler entwickelt wurde, die Präzision, risikokontrollierte Ausführung und einen intelligenten Algorithmus wünschen, der in der Lage ist, sich an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen. Dieser EA wurde unter Verwendung einer fortschrittlichen Preis-Aktions-Logik, einer mehrschichtigen
Gold Scalping Matrix MT5
Mohamed Abdulmohsen Mohamed Saeed Ali
Utilitys
Die Gold Scalping Matrix ist ein fortschrittlicher Handelsalgorithmus, der entwickelt wurde, um von Marktbewegungen und Preisumkehrungen auf dem Goldmarkt zu profitieren. Dieser innovative Bot verwendet eine Echtzeit-Handelsstrategie für das Marktverhalten und platziert auf intelligente Weise Kauf- und Verkaufsaufträge in vorher festgelegten Intervallen rund um den aktuellen Marktpreis. *Hauptmerkmale:* 1. *Psychologische Analyse*: Der Bot nutzt Marktstimmungsindikatoren, um potenzielle Umkeh
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension