The Discipline Firewall

🛡️ Tome el control de su disciplina de trading 🛡️
Deje de perder sus ganancias por exceso de operaciones y decisiones emocionales. El Discipline Firewall EA v3.10 actúa como su perro guardián personal, aplicando estrictas reglas de gestión de riesgos en tiempo real.

Características clave de protección:

Protección avanzada contra Drawdown: Bloquea automáticamente las operaciones si su reducción diaria supera el porcentaje o la cantidad en dólares establecidos.


Seguimiento del valor en tiempo real: Bloquea los beneficios utilizando su capital máximo como punto de referencia de la reducción.



Objetivos de beneficios estrictos: Habilite la opción "Beneficio máximo diario" para salir con ventaja, ya que el EA puede cerrar automáticamente todas las posiciones una vez alcanzado el objetivo.



Límites de frecuencia de negociación: Evite las "operaciones de venganza" estableciendo un número máximo de operaciones o lotes totales permitidos por día.



Escudo de pérdidas consecutivas: Detenga la hemorragia automáticamente después de un número específico de operaciones perdedoras consecutivas.


Filtros globales de sesión GMT: Defina ventanas de negociación precisas para las sesiones asiática, europea y americana.



Cuadro de mandos interactivo inteligente
Manténgase informado con una pantalla completa en el gráfico que realiza un seguimiento de:


Drawdown actual y Beneficio diario (con advertencias visuales codificadas por colores).



Recuento de operaciones y lotes frente a sus límites diarios.



Estado de la sesión en tiempo real y alertas automáticas de "Operaciones bloqueadas".


Seguridad y automatización integradas

Reajuste diario automático: Todos los límites se actualizan automáticamente en función de la hora GMT elegida.



Control de licencias: Funciones seguras de bloqueo de cuentas para vendedores y operadores de empresas de apoyo.


Liquidación de emergencia: Cierra instantáneamente todas las posiciones y elimina las órdenes pendientes cuando se sobrepasan los límites.


"El trading no consiste en cuánto ganas, sino en cuánto mantienes".
