The Discipline Firewall

🛡️ Tome el control de su disciplina de trading 🛡️

Deje de perder sus ganancias por exceso de operaciones y decisiones emocionales. El Discipline Firewall EA v3.10 actúa como su perro guardián personal, aplicando estrictas reglas de gestión de riesgos en tiempo real.





Características clave de protección:





Protección avanzada contra Drawdown: Bloquea automáticamente las operaciones si su reducción diaria supera el porcentaje o la cantidad en dólares establecidos.









Seguimiento del valor en tiempo real: Bloquea los beneficios utilizando su capital máximo como punto de referencia de la reducción.













Objetivos de beneficios estrictos: Habilite la opción "Beneficio máximo diario" para salir con ventaja, ya que el EA puede cerrar automáticamente todas las posiciones una vez alcanzado el objetivo.













Límites de frecuencia de negociación: Evite las "operaciones de venganza" estableciendo un número máximo de operaciones o lotes totales permitidos por día.













Escudo de pérdidas consecutivas: Detenga la hemorragia automáticamente después de un número específico de operaciones perdedoras consecutivas.









Filtros globales de sesión GMT: Defina ventanas de negociación precisas para las sesiones asiática, europea y americana.













Cuadro de mandos interactivo inteligente

Manténgase informado con una pantalla completa en el gráfico que realiza un seguimiento de:









Drawdown actual y Beneficio diario (con advertencias visuales codificadas por colores).













Recuento de operaciones y lotes frente a sus límites diarios.













Estado de la sesión en tiempo real y alertas automáticas de "Operaciones bloqueadas".









Seguridad y automatización integradas





Reajuste diario automático: Todos los límites se actualizan automáticamente en función de la hora GMT elegida.













Control de licencias: Funciones seguras de bloqueo de cuentas para vendedores y operadores de empresas de apoyo.









Liquidación de emergencia: Cierra instantáneamente todas las posiciones y elimina las órdenes pendientes cuando se sobrepasan los límites.









"El trading no consiste en cuánto ganas, sino en cuánto mantienes".