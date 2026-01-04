Golden Scythe MT4

Golden Scythe ist ein automatisiertes Handelssystem für XAUUSD, das auf Präzision, Stabilität und disziplinierte Ausführung in hochvolatilen Umgebungen ausgerichtet ist.

Der Advisor basiert auf einer mehrstufigen analytischen Architektur, die die Marktstruktur in Echtzeit analysiert, Rauschen herausfiltert und nur dann Handelsentscheidungen trifft, wenn statistisch gültige Bedingungen zusammentreffen. Das System arbeitet ausschließlich mit Daten und verwendet keine Martingale, Grid-Strategien oder unkontrollierte Mittelwertbildung.

Logik der Arbeit

Das System basiert auf einem analytischen Kern, der die Musteranalyse, die Volatilitätsbewertung, die strukturelle Filterung von Marktszenarien und eine integrierte Schutzlogik integriert. Jeder Handel wird einer Multi-Faktor-Prüfung unterzogen. Ein Einstieg ist nur dann möglich, wenn die Marktstruktur bestätigt wird und das Risikoniveau akzeptabel ist. Dadurch wird die Anzahl der Zufallstransaktionen reduziert und die Widerstandsfähigkeit bei volatilen Marktbedingungen erhöht.

Wesentliche Merkmale

Das Multi-Faktor-Einstiegssystem analysiert Richtung, Momentum, Volatilitätsstruktur und Liquiditätszonen. Die Volatilitätsanpassung erfolgt durch dynamische Anpassung der internen Parameter an die aktuellen Marktbedingungen. Ein Schutzmodul überwacht das Risiko, filtert abnormale Bewegungen heraus und begrenzt die Handelsaktivität bei ungünstigen Bedingungen. Die algorithmische Disziplin stellt sicher, dass alle Entscheidungen automatisch und auf der Grundlage von Berechnungen getroffen werden, ohne Emotionen oder manuelle Eingriffe.

Systemarchitektur

Jede Komponente ist für eine bestimmte Phase der Marktdatenverarbeitung zuständig:

Volatilitäts-Cortex (Volatility Core), Directional Mesh Layer, Liquiditäts-Scanner, Präzise Ausführungsmatrix, Stability Shield Engine.

Es handelt sich um ein klassisches hierarchisches Modell eines Handelsroboters, bei dem die Entscheidungen sequenziell von einer Analyse der allgemeinen Marktlage bis hin zu einem bestimmten Einstiegspunkt und Kapitalschutz getroffen werden.

Technische Parameter

Instrument: XAUUSD (Gold).

Empfohlener Zeitrahmen: H1.

Empfohlene Einlage: ab MindesteinlageMindesteinlage 500. Mindesteinlage: 100 (höheres Risiko).

Mindest-Hebel: 1:40.

Broker-Typ: beliebig (ECN mit niedrigen Spreads wird empfohlen).

Martingale / Grid / Aggressive Averaging: nicht verwendet.

Golden Scythe wurde für Händler entwickelt, die strukturelle Marktanalyse, kontrolliertes Risiko und stabile algorithmische Leistung gegenüber Handelsfrequenz oder aggressiver Positionserweiterung bevorzugen.

Wichtig

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Test- und Optimierungsergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Benutzer ist allein für die Auswahl der Parameter und die Verwendung des Expert Advisors auf einem Live-Konto verantwortlich.