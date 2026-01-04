Golden Scythe MT4
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 1.26
- Активации: 5
Golden Scythe — автоматизированная торговая система для XAUUSD, ориентированная на точность, стабильность и дисциплинированное исполнение в условиях повышенной волатильности.
Советник построен на многоуровневой аналитической архитектуре, которая в реальном времени анализирует структуру рынка, фильтрует шум и формирует торговые решения только при статистически обоснованном совпадении условий. Система работает строго по данным и не использует мартингейл, сеточные стратегии или неконтролируемое усреднение.
Логика работы
В основе лежит аналитическое ядро, объединяющее паттерн-анализ, оценку волатильностных режимов, структурную фильтрацию рыночных сценариев и встроенную защитную логику. Каждая сделка проходит многофакторную проверку. Вход осуществляется только при подтверждённой рыночной структуре и допустимом уровне риска. Это позволяет снизить количество случайных сделок и повысить устойчивость работы в нестабильных фазах рынка.
Ключевые особенности
Многофакторная система входа анализирует направление, импульс, структуру волатильности и зоны ликвидности. Адаптация к волатильности достигается за счет динамической подстройки внутренних параметров под текущий рыночный режим. Защитный модуль контролирует риск, фильтрует аномальные движения и ограничивает торговую активность при неблагоприятных условиях. Алгоритмическая дисциплина обеспечивает принятие всех решений автоматически на основе расчётов, без эмоций и ручного вмешательства.
Архитектура системы
Каждый компонент отвечает за конкретный этап обработки рыночных данных:
- Volatility Cortex (Ядро волатильности),
- Directional Mesh Layer (Слой направленной сетки),
- Liquidity Scanner (Сканер ликвидности),
- Precision Execution Matrix (Матрица точного исполнения),
- Stability Shield Engine (Движок щита стабильности).
Это классическая иерархическая модель торгового робота, где решение принимается последовательно от анализа общего состояния рынка к конкретной точке входа и защите капитала.
Технические параметры
- Инструмент: XAUUSD (Gold).
- Рекомендуемый таймфрейм: H1.
- Рекомендуемый депозит: от 500. М и н и м а л ь н ы й д е п о з и т : 100 (повышенный риск).
- Минимальное плечо: 1:40.
- Тип брокера: любой (рекомендуется ECN с низкими спредами).
- Мартингейл / сетка / агрессивное усреднение: не используются.
Golden Scythe предназначен для трейдеров, которые ориентируются на структурный анализ рынка, контролируемый риск и стабильную работу алгоритма, а не на частоту сделок или агрессивное наращивание позиций.
Важно
Торговля на финансовых рынках связана с риском. Результаты тестирования и оптимизации не гарантируют получение прибыли в будущем. Пользователь самостоятельно несёт ответственность за выбор параметров и использование советника на реальном счёте.