Golden Scythe MT4

Golden Scythe es un sistema de negociación automatizado para XAUUSD, centrado en la precisión, la estabilidad y la ejecución disciplinada en entornos de alta volatilidad.

El asesor se basa en una arquitectura analítica multinivel que analiza la estructura del mercado en tiempo real, filtra el ruido y genera decisiones de negociación sólo cuando coinciden condiciones estadísticamente válidas. El sistema funciona estrictamente con datos y no utiliza martingalas, estrategias de rejilla ni promedios incontrolados.

Lógica de trabajo

El sistema se basa en un núcleo analítico que integra análisis de patrones, evaluación de la volatilidad, filtrado estructural de escenarios de mercado y lógica de protección incorporada. Cada operación se somete a una verificación multifactorial. Sólo se permite la entrada cuando se confirma la estructura del mercado y el nivel de riesgo es aceptable. De este modo, se reduce el número de operaciones aleatorias y aumenta la capacidad de recuperación en condiciones de mercado volátiles.

Características principales

El sistema de entrada multifactorial analiza la dirección, el impulso, la estructura de volatilidad y las zonas de liquidez. La adaptación de la volatilidad se consigue ajustando dinámicamente los parámetros internos a las condiciones actuales del mercado. Un módulo de protección supervisa el riesgo, filtra los movimientos anómalos y limita la actividad de negociación en condiciones desfavorables. La disciplina algorítmica garantiza que todas las decisiones se tomen automáticamente, basándose en cálculos, sin emoción ni intervención manual.

Arquitectura del sistema

Cada componente es responsable de una fase específica del tratamiento de los datos del mercado:

Corteza de Volatilidad (Volatility Core), Capa de Malla Direccional, Escáner de Liquidez, Matriz de Ejecución de Precisión, Motor de Escudo de Estabilidad.

Se trata de un modelo jerárquico clásico de un robot de negociación, en el que las decisiones se toman secuencialmente desde un análisis del estado general del mercado hasta un punto de entrada específico y la protección del capital.

Parámetros técnicos

Instrumento: XAUUSD (Oro).

Marco temporal recomendado: H1.

Depósito recomendado: de Depósito mínimoDepósito mínimo 500. Depósito mínimo: 100 (mayor riesgo).

Apalancamiento mínimo: 1:40.

Tipo de broker: cualquiera (se recomienda ECN con spreads bajos).

Martingala / rejilla / promedio agresivo: no se utiliza.

Golden Scythe está diseñado para operadores que priorizan el análisis estructural del mercado, el riesgo controlado y el rendimiento algorítmico estable, en lugar de la frecuencia de negociación o la expansión agresiva de posiciones.

Importante

Operar en los mercados financieros implica riesgos. Los resultados de las pruebas y la optimización no garantizan beneficios futuros. El usuario es el único responsable de seleccionar los parámetros y utilizar el Asesor Experto en una cuenta real.