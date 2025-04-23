RMH Breakout Strategy

AGI Gold Franck Martin 4 (7) Experten

AGI Gold ist das neueste Mitglied der BotGPT-Familie. Es ist ideal für Anfänger wegen seiner Einfachheit. Es wird gebrauchsfertig geliefert, es gibt nichts zu tun, es ist 100% automatisiert, was auch immer Ihr Kapital, der EA kümmert sich um alles. Optimiert für (XAUUSD) , diese neue Version ist noch leistungsfähiger, einfacher und sicherer. -> Bitte beachten Sie, dass das Backtesting keine Echtzeit-Netzwerkdaten berücksichtigt, daher sind die Echtzeit-Ergebnisse theoretisch besser als Backtest