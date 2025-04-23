RMH Breakout Strategy

RMH Breakout ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der auf Basis einer Trendfolgestrategie entwickelt wurde. Dieser EA ist speziell für Indexmärkte optimiert und bietet vollautomatische Handelsmöglichkeiten.

https://traderlar.com/trading-stratejileri/rmh-breakout


Hauptmerkmale:

Strategie-Typ:

  • Trendfolgestrategie
  • Definiert Einstiegsbedingungen anhand von RSI- und Preishöchstwerten.

Filter:

  • EMA-Filter: Prüft, ob der Preis über oder unter dem EMA liegt.
  • Täglicher Bias-Filter: Eröffnet Trades in der Richtung des täglichen Bias.
  • Zeitbasiertes Filtern: Funktioniert nur während bestimmter Marktzeiten, um unnötige Trades zu vermeiden.

Zeitrahmen:

  • Beste Leistung auf 15-Minuten- (M15), 30-Minuten- (M30) und 1-Stunden-Charts (H1).

Märkte:

  • Optimiert für Indizes wie NASDAQ, DAX und S&P 500.
  • Flexibel genug, um auch auf anderen Märkten zu funktionieren.

Risiko-Management:

  • Das Handelsrisiko wird automatisch auf der Basis von Dollarwerten berechnet.
  • Passt sich an die vom Benutzer definierte Risikotoleranz an.

Automatisierungsfunktionen:

  • Vollständige Automatisierung der Handelsausführung.
  • Bestimmt dynamisch Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus.
  • Erstellt Einstiegsbedingungen durch Analyse von RSI- und Preishöchstwerten.




