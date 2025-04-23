RMH Breakout Strategy
- Experten
- Kutay Duranoglu
- Version: 4.1
- Aktualisiert: 23 April 2025
- Aktivierungen: 10
RMH Breakout ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der auf Basis einer Trendfolgestrategie entwickelt wurde. Dieser EA ist speziell für Indexmärkte optimiert und bietet vollautomatische Handelsmöglichkeiten.
https://traderlar.com/trading-stratejileri/rmh-breakout
Hauptmerkmale:
Strategie-Typ:
- Trendfolgestrategie
- Definiert Einstiegsbedingungen anhand von RSI- und Preishöchstwerten.
Filter:
- EMA-Filter: Prüft, ob der Preis über oder unter dem EMA liegt.
- Täglicher Bias-Filter: Eröffnet Trades in der Richtung des täglichen Bias.
- Zeitbasiertes Filtern: Funktioniert nur während bestimmter Marktzeiten, um unnötige Trades zu vermeiden.
Zeitrahmen:
- Beste Leistung auf 15-Minuten- (M15), 30-Minuten- (M30) und 1-Stunden-Charts (H1).
Märkte:
- Optimiert für Indizes wie NASDAQ, DAX und S&P 500.
- Flexibel genug, um auch auf anderen Märkten zu funktionieren.
Risiko-Management:
- Das Handelsrisiko wird automatisch auf der Basis von Dollarwerten berechnet.
- Passt sich an die vom Benutzer definierte Risikotoleranz an.
Automatisierungsfunktionen:
- Vollständige Automatisierung der Handelsausführung.
- Bestimmt dynamisch Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus.
- Erstellt Einstiegsbedingungen durch Analyse von RSI- und Preishöchstwerten.