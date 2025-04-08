Nexus PropSafe FX Scalper

Nexus PropSafe FX Scalper ist eine professionelle Multi-Symbol-Handelslösung, die für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor wurde speziell entwickelt, um die strengen Bewertungsphasen von Eigenhandelsunternehmen zu meistern. Durch die Konzentration auf hochwahrscheinliche Momentum-Impulse und strenge Risiko-pro-Handel-Protokolle soll das System Händlern helfen, Gewinnziele zu erreichen und gleichzeitig innerhalb der maximalen täglichen und gesamten Drawdown-Limits zu bleiben, die von den meisten modernen Finanzierungsprogrammen gefordert werden.

Das System überwacht und handelt vier Hauptwährungspaare gleichzeitig - EURUSD, GBPUSD, AUDUSD und USDJPY - voneinem einzigen Chartausund bietet so einen diversifizierten Ansatz für Kapitalwachstum.

Zentrale Handelsphilosophie

Der EA stützt sich nicht auf traditionelle nachlaufende Indikatoren. Stattdessen überwacht er die rohe Preisgeschwindigkeit auf Tick-Ebene. Durch die Berechnung eines gleitenden Durchschnitts der Tick-Geschwindigkeit über einen definierten Rückblickzeitraum erstellt der Algorithmus eine "Volatilitäts-Basislinie". Ein Handel wird nur dann ausgelöst, wenn die aktuelle Preisgeschwindigkeit einen "Puls" erzeugt, der diese Baseline um eine statistisch signifikante Marge (6,0x Multiplikator) überschreitet. Dadurch wird sichergestellt, dass der EA nur bei sehr überzeugenden Liquiditätsausbrüchen in den Markt eingreift.

Adaptive Backend-Logik

Anders als statische Scalper verfügt der Nexus PropSafe FX Scalper über ein selbstkalibrierendes Backend. Bei der Initialisierung analysiert der EA die historischen Daten der letzten 730 Tage für jedes Symbol, um zu bestimmen:

Dynamische TP/SL: Stop Loss und Take Profit Levels werden automatisch als Prozentsatz der 14-tägigen Average True Range (ATR) gesetzt, um sicherzustellen, dass sie proportional zur aktuellen Marktvolatilität sind.

Spread-Verwaltung: Der EA verfolgt den historischen Durchschnittsspread. Wenn der aktuelle Spread das 1,2-fache des historischen Durchschnitts übersteigt (z. B. während Nachrichten oder Rollover), hält das System automatisch an, um Slippage-basierte Verluste zu verhindern.

Hauptmerkmale

Ein-Chart-Setup: Verbinden Sie den EA mit einem einzigen Chart, um alle vier Paare zu überwachen und zu handeln.

Prop-Firm Optimiert: Verwendet ORDER_FILLING_IOC für eine schnelle Ausführung und vermeidet strikt risikoreiche Methoden wie Martingale, Grid oder Averaging.

Tick-Decay-Analyse: Verwendet einen schnellen Decay-Faktor (0,99), um Momentum-Durchschnitte zu aktualisieren und sicherzustellen, dass der Bot "veraltete" Kursbewegungen ignoriert.

Eingabe-Parameter

Bot-Identität: Anpassbarer Anzeigename für das On-Chart-Dashboard.

Analyse-Rückblick: Anzahl der Tage (Standardwert 730), die für die Berechnung der historischen Spread- und Volatilitäts-Baselines verwendet werden.

Symbol-Umschaltungen: Individuelle Wahr/Falsch-Schalter und Losgrößen-Eingaben für jedes Paar (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY).

Magische Nummer: Einzigartige Kennung, um Konflikte mit anderen Expert Advisors zu vermeiden.

