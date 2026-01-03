USDJPY Gopher Blitz

Asesor experto de scalping de alta frecuencia para USDJPY (optimizado para M5)

USDJPY Gopher Blitz es un Asesor Experto de alta frecuencia (HFT ) diseñado específicamente para la volatilidad única y las características de ejecución de USDJPY.

Diseñado para la velocidad, la eficiencia y la estabilidad, este EA se centra en la captura de ráfagas rápidas de precios intradía, manteniendo un control de riesgo extremadamente estricto y una ejecución segura para el broker.

El sistema está totalmente optimizado y diseñado para funcionar exclusivamente en el marco temporal M5.

Rendimiento Backtest Probado

Saldo inicial: 5.000 dólares

Beneficio neto: ~53.300

Reducción máxima: ~2.4%

Factor de beneficio: 2,4+

Total de operaciones: 10.000+

Tasa de ganancias: ~63%

Marco temporal: M5 (Obligatorio)

Los resultados de las pruebas retrospectivas demuestran un crecimiento excepcional del capital combinado con una reducción muy baja y una gran consistencia en las operaciones.

(Se adjunta una captura de pantalla del rendimiento para mayor transparencia).

Características principales

Totalmente optimizado - Listo para desplegar

Parámetros ajustados internamente

No requiere optimización externa

Diseñado para funcionar de forma consistente en todas las condiciones del mercado

Detección automática de brokers y adaptación de la ejecución

Detecta automáticamente el modo de ejecución del corredor (FOK / IOC / RETURN)

Se adapta dinámicamente a: Extensiones de símbolo del broker Condiciones de spread Limitaciones de nivel de stop

Compatible con la mayoría de brokers MT5

Motor de alta velocidad basado en ticks

Ejecución basada en ticks para un tiempo de reacción rápido

Optimizado para los spreads ajustados y los movimientos rápidos del USDJPY

Funciona mejor durante las sesiones de mercado de alta liquidez

Controles avanzados de riesgo y margen

Validación del margen antes de la operación

Colocación de stops de acuerdo con el broker

Evita la ejecución en condiciones inseguras

Características de la gestión de operaciones

Lógica de Stop Loss y Take Profit fija y segura para el broker

Filtrado de márgenes para evitar entradas de baja calidad

Una posición activa por símbolo para una exposición controlada

Sin martingala, sin rejilla, sin operaciones de recuperación

Uso recomendado

Símbolo USDJPY

Marco temporal: M5 (Obligatorio)

Tamaño del Lote: Empezar de forma conservadora y escalar de forma responsable

Broker: Se recomienda un broker MT5 de bajo spread y baja latencia

VPS: Muy recomendable para la mejor calidad de ejecución

Adecuado para

Operadores que buscan scalping de alta frecuencia con un estricto control del drawdown

Usuarios que prefieren sistemas de negociación automatizados y preoptimizados

Operadores de prop firm o challenge que priorizan la consistencia

Operadores centrados en la calidad de ejecución y la ventaja estadística

Notas importantes