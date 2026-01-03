USDJPY gopher blitz
- Asesores Expertos
- Vishnu Bajpai
- Versión: 1.20
- Activaciones: 5
USDJPY Gopher Blitz
Asesor experto de scalping de alta frecuencia para USDJPY (optimizado para M5)
USDJPY Gopher Blitz es un Asesor Experto de alta frecuencia (HFT ) diseñado específicamente para la volatilidad única y las características de ejecución de USDJPY.
Diseñado para la velocidad, la eficiencia y la estabilidad, este EA se centra en la captura de ráfagas rápidas de precios intradía, manteniendo un control de riesgo extremadamente estricto y una ejecución segura para el broker.
El sistema está totalmente optimizado y diseñado para funcionar exclusivamente en el marco temporal M5.
Rendimiento Backtest Probado
-
Saldo inicial: 5.000 dólares
-
Beneficio neto: ~53.300
-
Reducción máxima: ~2.4%
-
Factor de beneficio: 2,4+
-
Total de operaciones: 10.000+
-
Tasa de ganancias: ~63%
-
Marco temporal: M5 (Obligatorio)
Los resultados de las pruebas retrospectivas demuestran un crecimiento excepcional del capital combinado con una reducción muy baja y una gran consistencia en las operaciones.
(Se adjunta una captura de pantalla del rendimiento para mayor transparencia).
Características principales
Totalmente optimizado - Listo para desplegar
-
Parámetros ajustados internamente
-
No requiere optimización externa
-
Diseñado para funcionar de forma consistente en todas las condiciones del mercado
Detección automática de brokers y adaptación de la ejecución
-
Detecta automáticamente el modo de ejecución del corredor (FOK / IOC / RETURN)
-
Se adapta dinámicamente a:
-
Extensiones de símbolo del broker
-
Condiciones de spread
-
Limitaciones de nivel de stop
-
-
Compatible con la mayoría de brokers MT5
Motor de alta velocidad basado en ticks
-
Ejecución basada en ticks para un tiempo de reacción rápido
-
Optimizado para los spreads ajustados y los movimientos rápidos del USDJPY
-
Funciona mejor durante las sesiones de mercado de alta liquidez
Controles avanzados de riesgo y margen
-
Validación del margen antes de la operación
-
Colocación de stops de acuerdo con el broker
-
Evita la ejecución en condiciones inseguras
Características de la gestión de operaciones
-
Lógica de Stop Loss y Take Profit fija y segura para el broker
-
Filtrado de márgenes para evitar entradas de baja calidad
-
Una posición activa por símbolo para una exposición controlada
-
Sin martingala, sin rejilla, sin operaciones de recuperación
Uso recomendado
-
Símbolo USDJPY
-
Marco temporal: M5 (Obligatorio)
-
Tamaño del Lote: Empezar de forma conservadora y escalar de forma responsable
-
Broker: Se recomienda un broker MT5 de bajo spread y baja latencia
-
VPS: Muy recomendable para la mejor calidad de ejecución
Adecuado para
-
Operadores que buscan scalping de alta frecuencia con un estricto control del drawdown
-
Usuarios que prefieren sistemas de negociación automatizados y preoptimizados
-
Operadores de prop firm o challenge que priorizan la consistencia
-
Operadores centrados en la calidad de ejecución y la ventaja estadística
Notas importantes
-
Este EA no utiliza técnicas de martingala, rejilla o promediación.
-
La lógica de la estrategia es propia y está protegida intencionadamente
-
Los resultados de las pruebas retrospectivas no garantizan el rendimiento futuro
-
La gestión adecuada del riesgo es responsabilidad del usuario