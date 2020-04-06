Gold Surfer
- Experten
- Sigit Hariyono
- Version: 1.4
- Aktivierungen: 15
Gold Surfer MT5 EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der einen komplexen Algorithmus verwendet, der hauptsächlich auf verschiedenen Standard-Meta-Trader-Indikatoren basiert. Dieser Handelsroboter verwendet keine Martingale, und er verwendet Stop Loss und Take Profit. Diese Forex EA arbeitet auf allen Zeitrahmen und alle Paare, aber es ist speziell für XAUUSD (Gold) H1 Zeitrahmen entwickelt.
|Launch Promo !!! Nur $ 50
Hauptmerkmale:
- Kein Raster.
- Kein Averaging.
- Kein Martingal.
Parameter einstellen:
- Expert Name - EA-Name und Handelskommentar.
- Magic Number - EA-Identifikationsnummer zur Identifizierung von Trades, die sich von anderen EAs unterscheiden muss.
- Handelsrichtung - Richtung des Handels, Kaufen oder Verkaufen oder beides.
- Multiple Entries - Wenn aktiviert, werden mehrere Einträge für beide Seiten gesendet.
- Feste Lots - Feste Losgröße der Basis.
- Stop Loss - Fester Stop Loss für jede Position.
- Take Profit - Fester Take Profit für jede Position.
- Basket TP - Durchschnittlicher Basket TP für alle Positionen in der Kontowährung.
- Trailing Start - Startpunkt, um Trailing auszulösen und SL auf Break-Even zu setzen.
- Zeitfilter - EA-Einstiegszeiten und Tage zum Öffnen von Positionen.
Empfehlungen:
- XAUUSD (Gold gegen US Dollar) H1.
- ECN-Konto mit Nullspread oder Rohspread.
- Absicherungskonto.
