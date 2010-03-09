Gold Codex
- Asesores Expertos
- Sigit Hariyono
- Versión: 1.0
- Activaciones: 15
Gold Codex EA es un robot de trading automatizado que utiliza un algoritmo complejo basado principalmente en varios indicadores predeterminados, Soporte Resistencia y Formaciones de Velas.
Este asesor experto funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares, pero se recomienda su uso en GOLD H1 marco de tiempo .
|¡¡¡Oferta de lanzamiento !!! Sólo $ 50
Parámetros de configuración:
- Expert Name - Nombre del Asesor Experto y comentario de las operaciones.
- Magic Number - Número de identificación del EA.
- Dirección de la operación - Compra, venta o ambas.
- Modo Agresivo - Si es verdadero, el EA opera más a menudo.
- Entradas Múltiples - Si es verdadero, envía múltiples compras y ventas.
- Lotes fijos - Tamaño de lote fijo.
- Lotes Autom áticos - Calcula automáticamente el tamaño de lote dinámico.
- Riesgo de lotes automáticos - Riesgo de tamaño de lote dinámico.
- Take Profit - Toma de ganancias.
- StopLoss - Stop Loss.
- Trailing Start - Punto de partida para iniciar el trailing SL y establecer el punto de equilibrio.
- Filtros temporales.
Recomendaciones:
- XAUUSD (Oro vs Dólar USA) H1.
- Cuenta con spread cero ECN o raw spread.
- Cuenta que soporte cobertura.