Gold Codex EA es un robot de trading automatizado que utiliza un algoritmo complejo basado principalmente en varios indicadores predeterminados, Soporte Resistencia y Formaciones de Velas.

Este asesor experto funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares, pero se recomienda su uso en GOLD H1 marco de tiempo .

¡¡¡Oferta de lanzamiento !!! Sólo $ 50

Parámetros de configuración:

Expert Name - Nombre del Asesor Experto y comentario de las operaciones.

Nombre del Asesor Experto y comentario de las operaciones. Magic Number - Número de identificación del EA.

Número de identificación del EA. Dirección de la operación - Compra, venta o ambas.

Compra, venta o ambas. Modo Agresivo - Si es verdadero, el EA opera más a menudo.

Si es verdadero, el EA opera más a menudo. Entradas Múltiples - Si es verdadero, envía múltiples compras y ventas.

Si es verdadero, envía múltiples compras y ventas. Lotes fijos - Tamaño de lote fijo.

Tamaño de lote fijo. Lotes Autom áticos - Calcula automáticamente el tamaño de lote dinámico.

áticos Calcula automáticamente el tamaño de lote dinámico. Riesgo de lotes automáticos - Riesgo de tamaño de lote dinámico.

de lotes automáticos Riesgo de tamaño de lote dinámico. Take Profit - Toma de ganancias.

- Toma de ganancias. Stop Loss - Stop Loss.

Stop Loss. Trailing Start - Punto de partida para iniciar el trailing SL y establecer el punto de equilibrio.

Punto de partida para iniciar el trailing SL y establecer el punto de equilibrio. Filtros temporales .





Recomendaciones:

XAUUSD (Oro vs Dólar USA) H1.

Cuenta con spread cero ECN o raw spread.

Cuenta que soporte cobertura.

Otros productos se pueden encontrar aquí.