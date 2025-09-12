Gold Gambit
- Experten
- Sigit Hariyono
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 22 September 2025
- Aktivierungen: 15
Gold Gambit ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der verschiedene Standard-Metatrader-Indikatoren verwendet. Dieser Forex-Roboter verwendet feste Take-Profit und Stop-Loss, und jede Einstiegsposition hat ihren eigenen Algorithmus. Dieser EA funktioniert auf allen Zeitrahmen und allen Paaren, aber er ist speziell für den Gold H1 Zeitrahmen konzipiert.
Hauptmerkmale:
- Kein Grid.
- Kein Martingal.
- Kein Averaging.
Parameter einstellen:
- Expert Name - EA-Name und Kommentar zu den Trades.
- Magic Number - EA-Identifikationsnummer zur Identifizierung von Trades, die sich von anderen EAs unterscheiden muss.
- Handelsrichtung - Richtung des Handels, Kauf oder Verkauf oder beides.
- Multiple Entries - Wenn aktiviert, werden mehrere Einträge für beide Seiten gesendet.
- Fixed Lots - Feste Losgröße.
- Auto Lots - Automatische Berechnung der dynamischen Losgröße.
- Stop Loss - Fester Stop Loss für jede Position.
- Take Profit - Fester Take Profit für jede Position.
- Basket TP - Durchschnittlicher Basket TP für alle Positionen in der Kontowährung.
- Trailing Start - Startpunkt, um Trailing auszulösen und SL auf Break-Even zu setzen.
- Zeitfilter - EA-Einstiegszeiten und Tage zum Öffnen von Positionen.
Empfehlungen:
- XAUUSD (Gold gegen US Dollar) H1.
- ECN-Konto mit Nullspread oder Rohspread.
- Absicherungskonto.
Andere Produkte finden Sie hier.
muito bom