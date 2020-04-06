EURO Binder
- Experten
- Sigit Hariyono
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 15
EURO Binder EA ist ein vollautomatischer Trading Advisor, der mehrere Handelssysteme enthält, die hauptsächlich auf Stochastik, gleitenden Durchschnitten, Standardabweichung, Momentum, Hüllkurven, Bollinger Bändern, Awesome Oscillator, Accelerator Oscillator, CCI,ATR, ADX, OSMA, MACD, RSI, WPR, Bulls Power,Bears Power, Support Resistance und Candlestick-Formationen basieren. Jedes Handelssystem hat seinen eigenen Einstieg mit festem Stop Loss und Take Profit. Dieser Forex-Roboter kann für alle Paare und alle Zeitrahmen verwendet werden, aber er ist speziell für denEURUSD 1H Zeitrahmen konzipiert.
- Kein Martingal.
- Kein Raster.
- Keine Mittelwertbildung.
Parameter einstellen:
- Expert Name - EA-Name und Kommentar zu den Trades.
- Magic Number - EA-Identifikationsnummer zur Identifizierung von Trades, die sich von anderen EAs unterscheiden muss.
- Handelsrichtung - Richtung des Handels, Kauf oder Verkauf oder beides.
- Multiple Entries - Wenn aktiviert, werden mehrere Einträge für beide Seiten gesendet.
- Feste Lots - Feste Basis-Lotgröße.
- Auto Lot - Automatische Berechnung der Lotgröße.
- Stop Loss - Fester Stop Loss für jede Position.
- Take Profit - Fester Take Profit für jede Position.
- Basket TP - Durchschnittlicher Basket TP für alle Positionen in der Kontowährung.
- Trailing Start - Startpunkt, um Trailing auszulösen und SL auf Break-Even zu setzen.
- Zeitfilter - EA-Einstiegszeiten und Tage zum Öffnen von Positionen.
- EURUSD H1.
- Zero raw spread ECN-Konto.
- Konto, das Hedging unterstützt.