Gold Relic EA ist ein automatisierter Handelsroboter, der einen komplexen Algorithmus verwendet, der hauptsächlich auf MACD, Momentum, Envelopes, Bulls Power, Bears Power, Standardabweichung, ADX, RSI, Support Resistance, Candlestick-Formationen und anderen MetaTrader-Standardindikatoren basiert.

Dieser Expert Advisor funktioniert auf allen Zeitrahmen und allen Paaren, aber es wird empfohlen, ihn auf dem GOLD H1 Zeitrahmen zu verwenden.





Parameter einstellen:

Expert Name - Name des Expert Advisors und Kommentar zu den Trades.

Name des Expert Advisors und Kommentar zu den Trades. Magische Nummer - EA-Identifikationsnummer.

EA-Identifikationsnummer. Handelsrichtung - Kaufen, Verkaufen oder Beides.

- Kaufen, Verkaufen oder Beides. Aggressiver Modus - Wenn wahr, handelt der EA häufiger.

- Wenn wahr, handelt der EA häufiger. Multiple Entries - Falls zutreffend, werden mehrere Käufe und Verkäufe gesendet.

- Falls zutreffend, werden mehrere Käufe und Verkäufe gesendet. Feste Lots - Feste Losgröße.

Feste Losgröße. Auto Lots - Automatische Berechnung der dynamischen Losgröße.

- Automatische Berechnung der dynamischen Losgröße. Auto Lots Risiko - Dynamisches Losgrößenrisiko.

- Dynamisches Losgrößenrisiko. Stop Loss - Stop Loss.

Stop Loss. Gewinnmitnahme - Gewinnmitnahme.

Gewinnmitnahme. Trailing Mode - All Orders bedeutet, dass alle Aufträge nachgezogen werden, First Only bedeutet, dass nur der erste Auftrag nachgezogen wird, bevor die Mittelwertbildung angewendet wird.

- All Orders bedeutet, dass alle Aufträge nachgezogen werden, First Only bedeutet, dass nur der erste Auftrag nachgezogen wird, bevor die Mittelwertbildung angewendet wird. Mittelwertbildung Einstellungen.

Indikator-Einstellungen .

Zeit-Filter .

EA Unload Date Time - Wenn True , beginnt der EA mit dem Entladen zum angegebenen Zeitpunkt und wird nur ausgeführt, wenn es keine aktiven Trades nach dem angegebenen Zeitpunkt gibt. Und um den EA neu zu laden , müssen Sie dies manuell tun.





Empfehlungen:

XAUUSD (Gold gegen US Dollar) H1.

ECN-Konto mit null Spread oder ohne Spread.

Ein Konto, das Hedging unterstützt.

