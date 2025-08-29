Gold Relic
- Experten
- Sigit Hariyono
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 30 August 2025
- Aktivierungen: 15
Gold Relic EA ist ein automatisierter Handelsroboter, der einen komplexen Algorithmus verwendet, der hauptsächlich auf MACD, Momentum, Envelopes, Bulls Power, Bears Power, Standardabweichung, ADX, RSI, Support Resistance, Candlestick-Formationen und anderen MetaTrader-Standardindikatoren basiert.
Dieser Expert Advisor funktioniert auf allen Zeitrahmen und allen Paaren, aber es wird empfohlen, ihn auf dem GOLD H1 Zeitrahmen zu verwenden.
Parameter einstellen:
- Expert Name - Name des Expert Advisors und Kommentar zu den Trades.
- Magische Nummer - EA-Identifikationsnummer.
- Handelsrichtung - Kaufen, Verkaufen oder Beides.
- Aggressiver Modus - Wenn wahr, handelt der EA häufiger.
- Multiple Entries - Falls zutreffend, werden mehrere Käufe und Verkäufe gesendet.
- Feste Lots - Feste Losgröße.
- Auto Lots - Automatische Berechnung der dynamischen Losgröße.
- Auto Lots Risiko - Dynamisches Losgrößenrisiko.
- Stop Loss - Stop Loss.
- Gewinnmitnahme - Gewinnmitnahme.
- Trailing Mode - All Orders bedeutet, dass alle Aufträge nachgezogen werden, First Only bedeutet, dass nur der erste Auftrag nachgezogen wird, bevor die Mittelwertbildung angewendet wird.
- Mittelwertbildung Einstellungen.
- Indikator-Einstellungen.
- Zeit-Filter.
- EA Unload Date Time - Wenn True, beginnt der EA mit dem Entladen zum angegebenen Zeitpunkt und wird nur ausgeführt, wenn es keine aktiven Trades nach dem angegebenen Zeitpunkt gibt. Und um den EA neu zu laden, müssen Sie dies manuell tun.
Empfehlungen:
- XAUUSD (Gold gegen US Dollar) H1.
- ECN-Konto mit null Spread oder ohne Spread.
- Ein Konto, das Hedging unterstützt.
Only been using this EA for 4 days. Has taken 10 trades. 9 winning and only 1 loss. ( got to expect losses with any EA but this is a high win rate ).Aggressive mode on , multiple entries off , averaging off. Does not seem to get caught out with long trends or rapid movements in price. Early days and still have to try other settings but already have it running on my live account. Very Happy.