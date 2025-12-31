Gold Gecko

Gold Gecko EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der verschiedene Standard-Metatrader-Indikatoren verwendet. Dieser Forex-Roboter verwendet feste Take-Profit und Stop-Loss, und jede Einstiegsposition hat ihren eigenen Algorithmus. Dieser EA funktioniert auf allen Zeitrahmen und alle Paare, aber es ist speziell für Gold H1 Zeitrahmen entwickelt.

Hauptmerkmale:

  • Kein Raster.
  • Kein Martingal.
  • Keine Mittelwertbildung.

Parameter einstellen:

  • Expert Name - EA-Name und Kommentar zu den Trades.
  • Magic Number - EA-Identifikationsnummer zur Identifizierung von Trades, die sich von anderen EAs unterscheiden muss.
  • Handelsrichtung - Richtung des Handels, Kauf oder Verkauf oder beides.
  • Multiple Entries - Wenn aktiviert, werden mehrere Einträge für beide Seiten gesendet.
  • Feste Lots - Feste Losgröße der Basis.
  • Stop Loss - Fester Stop Loss für jede Position.
  • Take Profit - Fester Take Profit für jede Position.
  • Basket TP - Durchschnittlicher Basket TP für alle Positionen in der Kontowährung.
  • Trailing Start - Startpunkt, um Trailing auszulösen und SL auf Break-Even zu setzen.
  • Zeitfilter - EA-Einstiegszeiten und Tage zum Öffnen von Positionen.


Empfehlungen:

  • XAUUSD (Gold gegen US Dollar) H1.
  • ECN-Konto mit Nullspread oder Rohspread.
  • Absicherungskonto.


