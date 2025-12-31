Gold Gecko

Endless Grid Sigit Hariyono Experten

Endless Grid ist ein gitterartiger Handelsroboter. Er verwendet Raster und Mittelwertbildung, um Aufträge zu senden und verwendet keine Martingale. Dieser Roboter arbeitet, indem er kontinuierlich Aufträge ohne Indikator entsprechend dem Gitterabstand sendet. Er kann ein praktisches Werkzeug als Rabattjäger sein. Dieser EA kann in allen Zeitrahmen und für alle Handelspaare verwendet werden. Parameter einstellen: Expert Name - EA-Name und Kommentar zu den Trades. Magic Number - EA-Identifikation