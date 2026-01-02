LayerGuard Pro
- Utilitys
- Alex Amuyunzu Raymond
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Beschreibung des Produkts
LayerGuard Pro ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der exklusiv für MetaTrader 5 entwickelt wurde und eine professionelle Handelsmanagement-Automatisierung für Ihre bestehenden Positionen bietet. Im Gegensatz zu traditionellen EAs, die Signale generieren oder Trades eröffnen, konzentriert sich LayerGuard Pro auf einen kritischen Aspekt des Handels: die intelligente, automatisierte Verwaltung von Take Profit und Stop Loss Levels.
Kernphilosophie: Management, nicht Generierung
LayerGuard Pro arbeitet nach einem strengen, nicht verhandelbaren Prinzip:Er eröffnet keine Trades. Dieser EA ist ein spezieller Controller für den Handelszyklus, der neben Ihrer bestehenden Handelsstrategie arbeitet - sei es manueller Handel, Signale von anderen EAs oder jede andere Methode zur Positionseröffnung. Ihre Handelsentscheidungen bleiben bei Ihnen, wir kümmern uns um das Management.
Hauptmerkmale
Automatische Erkennung und automatisches Ankopplungssystem
LayerGuard Pro scannt Ihr Konto kontinuierlich nach neu eröffneten Positionen und fügt jeder Position automatisch ein intelligentes TP/SL-Management zu. Dies funktioniert nahtlos mit:
-
Von Ihnen eröffnete manuelle Trades
-
Positionen, die von anderen Expert Advisors eröffnet wurden
-
Trades von Signaldiensten oder Copy Trading
Das System wendet die Verwaltung sofort nach der Erkennung an, so dass nach der Ersteinrichtung kein Eingreifen des Benutzers erforderlich ist.
Multi-Symbol & erweiterte Filterung
-
Verwalten Sie standardmäßig alle Symbole, oder legen Sie einzelne Symbole oder benutzerdefinierte Listen fest
-
Filterung nach magischen Zahlen, um bestimmte EAs oder Handelssysteme zu finden
-
Richtungsfilterung (nur Kauf, nur Verkauf oder beides)
-
Jedes Symbol wird unabhängig verwaltet mit separater Layer-Verfolgung
Layer-basiertes Positionsmanagement
Jede Position wird als unabhängiger "Layer" mit einer eigenen TP/SL-Logik behandelt:
-
Automatische Sortierung nach Öffnungszeit (Layer 1 = älteste Position)
-
Keine Gruppierung oder Korbschließung, sofern nicht explizit konfiguriert
-
Unabhängige Berechnungen pro Position, die ein präzises Risikomanagement gewährleisten
Visuelles TP- & SL-Liniensystem (kritisches Merkmal)
Erleben Sie eine noch nie dagewesene Kontrolle mit unserer bidirektionalen visuellen Synchronisation:
Automatisches Zeichnen von Linien
-
Individuelle TP- und SL-Linien werden für jede verwaltete Position gezeichnet
-
Ticket-spezifische, symbol-spezifische, eindeutig benannte Linien
-
Die Linien bleiben bei Änderungen des Zeitrahmens und Aktualisierungen des Charts erhalten
Bidirektionale Auto-Synchronisation (nicht verhandelbar)
-
Linie → Handel: Manuelles Verschieben einer TP/SL-Linie im Chart → sofortige Aktualisierung der Position
-
Handel → Linie: EA modifiziert TP/SL (Trailing, Neuberechnung) → Chartlinien werden in Echtzeit aktualisiert
-
Kein Aktualisieren, Neuladen oder manuelles Aktualisieren erforderlich
Umfassende Take Profit-Modi (8 Optionen)
Jede Ebene unterstützt eine wählbare TP-Logik:
-
Fester Pips-Abstand
-
Festes monetäres Gewinnziel
-
Prozentualer Anteil des Kontostandes
-
ATR-basierter dynamischer TP
-
Berechnung des Einstiegskursabstands
-
Ziel für den Nettogewinn pro Position
-
Aktienbasierte TP-Schwellenwerte
-
Zeitbasierter TP-Verfall
Jeder TP gilt nur für eine Position und schließt nur diesen spezifischen Layer.
Erweiterte Stop-Loss-Modi (12 Optionen)
Jede Ebene unterstützt eine unabhängige SL-Logik:
-
Fester Pips-SL
-
ATR-basierter dynamischer SL
-
Prozentuales Risiko pro Handel
-
Kerzenbasierte Volatilitäts-SL
-
Automatischer Break-Even-SL
-
Klassischer nachlaufender Stop-Loss
-
Schrittweises Trailing
-
ATR-Trailing
-
Kerzenbasiertes Trailing
-
Zeitbasierter SL-Verfall
-
Aktienschutz-SL
-
Benutzerdefinierte Trailing-Konfigurationen
Dynamische Trailing- und Schutzsysteme
-
Trailing Take Profit mit konfigurierbaren Aktivierungsschwellen
-
Mehrere Trailing-Modi: Feste Pips, ATR-basiert, prozentual-basiert
-
Trailing Stop Loss mit klassischer, Stufen-, ATR- und Kerzenmethode
-
Alle Trailing-Methoden funktionieren pro Ebene, nicht global
Automatische Neuberechnungslogik
LayerGuard Pro berechnet TP & SL automatisch neu, wenn:
-
Eine neue Position (Ebene) hinzugefügt wird
-
ein Layer geschlossen wird (passt die verbleibenden Layer an, falls konfiguriert)
-
sich der Marktpreis signifikant bewegt
-
der Benutzer die Linienpositionen manuell ändert
Alle visuellen Linien bleiben während der Neuberechnungen synchronisiert.
Sicherheit & Risikokontrollen
-
Mindesthaltezeit vor TP/SL-Aktivierung
-
Spreizfilterschutz
-
Einstellungen zur Schlupfkontrolle
-
Maximale Layer pro Symbolgrenze
-
Globaler Aktiennotstopp
-
Verwaltungsfunktionen für Pause/Fortsetzung
-
Bestätigungsanforderungen für kritische Aktionen
Professionelle Eingabestruktur
Logisch gruppierte, klar benannte, vollständig dokumentierte Parameter:
-
Allgemeine Einstellungen & Aktivierung
-
Auto-Attachment Konfiguration
-
Ebenenregeln & Sortierung
-
Take Profit Logic Auswahl
-
Auswahl der Stop-Loss-Logik
-
Trailing & Schutzeinstellungen
-
Visuelle Anzeigeoptionen
-
Einstellungen für Logging und Debugging
On-Chart-Kontrollfeld (Professional Feature)
Überwachung und Steuerung in Echtzeit:
-
Anzeige aktiver Symbole
-
Anzahl der Layer pro Symbol
-
TP & SL Modus pro Layer Status
-
Gleitende Gewinnverfolgung
-
EA-Status (Aktiv/Pausiert/Notfall)
-
Schaltflächen zur Schnellsteuerung: Pausenmanagement, Notschluss, Linien ausblenden/anzeigen
Umfassendes Logging & Debugging
-
Saubere Journalprotokolle mit klaren Indikatoren
-
Fehlerbehandlung mit Wiederholungslogik
-
Debug-Modus für die Fehlersuche
-
Logs verfolgen: TP/SL-Anbindung, Linienbewegungen durch Benutzer, EA-Aktualisierungen, Positionsschließungen
Technische Spezifikationen
Plattform: MetaTrader 5 (MQL5)
Kategorie: Experts → Utilities / Trade Management
Typ: Professioneller Trade Management EA
Codequalität: Sauberer , modularer, kommentierter Code
Compliance: Keine DLL-Nutzung, keine externen Web-Aufrufe
Performance: Optimierte Schleifen, Timer-basierte Verarbeitung
Validierung: MQL5 Market ready, besteht alle Validierungsanforderungen
Was LayerGuard Pro NICHT ist
Um vollständige Klarheit zu gewährleisten, ist LayerGuard Pro:
-
ERÖFFNET KEINETrades oder generiert keine Handelssignale
-
Erhebt KEINEN Anspruch auf Profitabilität oder Handelsleistung
-
greift NICHTin die Entscheidungen Ihrer Handelsstrategie ein
-
Erfordert KEINEständige Überwachung oder manuelle Anpassungen
Leistungen
-
LayerGuardPro.mq5 Quelldatei
-
Kompilierte ausführbare .ex5-Datei
-
Umfassende Dokumentation der Eingabeparameter
-
Vollständiges Benutzerhandbuch mit Installationsanweisungen
-
Marktfähiges Build, validiert für den MQL5-Markt
Positionierungserklärung
LayerGuard Pro wird alsprofessionelles Handelsmanagement-Programm für TP- und SL-Automatisierungpositioniert. Es ist das Werkzeug, das seriöse Händler verwenden, um die Management-Seite ihres Handels zu automatisieren und sie von manuellen TP/SL-Anpassungen zu befreien, während sie die volle Kontrolle über ihre Handelsentscheidungen behalten.
Ideal für
-
Manuelle Händler, die eine Automatisierung der routinemäßigen TP/SL-Verwaltung wünschen
-
Benutzer mehrerer EAs, die ein einheitliches Positionsmanagement benötigen
-
Abonnenten von Signaldiensten, die ein automatisiertes Handelsmanagement benötigen
-
Professionelle Händler, die mehrere Positionen über verschiedene Symbole hinweg verwalten
-
Jeder, der eine konsistente, regelbasierte TP/SL-Ausführung wünscht
System-Anforderungen
-
MetaTrader 5-Plattform
-
MQL5-Umgebung
-
Standard-Handelskonto mit Positionsmanagement-Berechtigungen
LayerGuard Pro repräsentiert die nächste Evolution in der Handelsmanagement-Automatisierung - fokussiert, professionell und darauf ausgerichtet, eine Sache besonders gut zu machen: Ihre Positionen mit Intelligenz und Präzision zu verwalten.