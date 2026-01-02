LayerGuard Pro - EA profesional de gestión de operaciones para MetaTrader 5

Descripción del producto

LayerGuard Pro es un sofisticado Asesor Experto diseÃ±ado exclusivamente para MetaTrader 5 que proporciona automatizaciÃ³n de gestiÃ³n comercial de nivel profesional para sus posiciones existentes. A diferencia de los EAs tradicionales que generan señales o abrir operaciones, LayerGuard Pro se centra en un aspecto crítico de la negociación: inteligente, la gestión automatizada de Take Profit y Stop Loss niveles.

Filosofía central: Gestión, No Generación

LayerGuard Pro opera bajo un principio estricto, no negociable: no abre operaciones. Este EA es un controlador dedicado del ciclo de vida de las operaciones que funciona junto con su estrategia de trading existente, ya sea trading manual, señales de otros EAs o cualquier otro método de apertura de posiciones. Sus decisiones de negociación siguen siendo suyas; nosotros nos encargamos de la gestión.

Características principales

Sistema de detección y fijación automática

LayerGuard Pro escanea continuamente su cuenta en busca de nuevas posiciones abiertas y automáticamente adjunta una gestión inteligente de TP/SL a cada una de ellas. Esto funciona a la perfección con:

Operaciones manuales abiertas por usted

Posiciones abiertas por otros Asesores Expertos

Operaciones de servicios de señales o copy trading

El sistema aplica la gestión inmediatamente después de la detección, sin necesidad de intervención del usuario después de la configuración inicial.

Filtrado multisímbolo y avanzado

Gestione todos los símbolos por defecto, o especifique símbolos individuales o listas personalizadas

Filtrado de números mágicos para dirigirse a EAs o sistemas de negociación específicos

Filtrado por dirección (sólo compra, sólo venta o ambas)

Cada símbolo se gestiona de forma independiente con seguimiento por capas separadas

Gestión de posiciones por capas

Cada posición se trata como una "capa" independiente con su propia lógica TP/SL:

Clasificación automática por tiempo de apertura (Capa 1 = posición más antigua).

Sin agrupación ni cierre de cestas a menos que se configure explícitamente

Cálculos independientes por posición, garantizando una gestión precisa del riesgo

Sistema visual de líneas TP y SL (característica crítica)

Experimente un control sin precedentes con nuestra sincronización visual bidireccional:

Trazado automático de líneas

Líneas TP y SL individuales trazadas para cada posición gestionada

Líneas específicas para cada posición, símbolo y nombre exclusivo

Las líneas persisten a pesar de los cambios de marco temporal y de la actualización del gráfico.

Sincronización automática bidireccional (no negociable)

Línea → Operación : Mueva manualmente una línea TP/SL en el gráfico → la posición se actualiza al instante

Línea → Comercio : EA modifica TP/SL (trailing, recálculo) → las líneas del gráfico se actualizan en tiempo real

No es necesario refrescar, recargar o actualizar manualmente

Modos completos de Take Profit (8 opciones)

Cada capa soporta lógica TP seleccionable:

Distancia de pips fija Objetivo de beneficio monetario fijo Porcentaje del saldo de la cuenta TP dinámico basado en ATR Cálculo de la distancia del precio de entrada Objetivo de beneficio neto por posición Umbrales de TP basados en acciones Vencimiento del TP basado en el tiempo

Cada TP se aplica a una sola posición y cierra sólo esa capa específica.

Modos avanzados de Stop Loss (12 opciones)

Cada capa soporta una lógica SL independiente:

SL de pips fijos SL dinámico basado en ATR Porcentaje de riesgo por operación SL de volatilidad basado en velas SL de equilibrio automático Trailing stop loss clásico Trailing basado en pasos Limitación ATR Trailing basado en velas SL con vencimiento temporal SL de protección de renta variable Configuraciones de seguimiento personalizadas

Sistemas dinámicos de seguimiento y protección

Trailing Take Profit con umbrales de activación configurables

Múltiples modos de trailing: Pips fijos, basado en ATR, basado en porcentaje

Trailing Stop Loss con métodos clásico, por pasos, ATR y por velas

Todos los trailing funcionan por capa, no globalmente

Lógica de recálculo automático

LayerGuard Pro recalcula automáticamente TP & SL cuando:

Se añade una nueva posición (capa)

Se cierra una capa (ajusta las capas restantes si está configurado)

El precio de mercado se mueve significativamente

El usuario modifica manualmente las posiciones de las líneas

Todas las líneas visuales permanecen sincronizadas durante los recálculos.

Controles de seguridad y riesgo

Tiempo de espera mínimo antes de la activación de TP/SL

Protección del filtro de dispersión

Ajustes de control de deslizamiento

Límite máximo de capas por símbolo

Parada global de emergencia del capital

Funciones de gestión de pausa/reanudación

Requisitos de confirmación para acciones críticas

Estructura de entrada profesional

Parámetros agrupados de forma lógica, con nombres claros y totalmente documentados:

Configuración general y activación

Configuración Auto-Adjuntar

Reglas de capa y clasificación

Selección Lógica Take Profit

Selección de la lógica Stop Loss

Ajustes de seguimiento y protección

Opciones de visualización

Configuración de registro y depuración

Panel de control en el gráfico (función profesional)

Supervisión y control en tiempo real:

Visualización de símbolos activos

Recuento de capas por símbolo

Modo TP y SL por estado de capa

Seguimiento de beneficios flotantes

Estado del EA (Activo/Pausado/Emergencia)

Botones de control rápido: Gestión de pausa, Cierre de emergencia, Ocultar/Mostrar líneas

Registro y depuración exhaustivos

Registros de diario limpios con indicadores claros

Gestión de errores con lógica de reintento

Modo de depuración para la solución de problemas

Seguimiento de registros: Fijación de TP/SL, movimientos de líneas por usuario, actualizaciones de EA, cierres de posiciones

Especificaciones técnicas

Plataforma: MetaTrader 5 (MQL5)

Categoría: Expertos → Utilidades / Gestión de operaciones

Tipo:EA profesional de gestión de operaciones

Calidad del código:Código limpio , modular y comentado

Conformidad: Sin uso de DLL, sin llamadas web externas

Rendimiento: Bucles optimizados , procesamiento basado en temporizador

Validación: MQL5 Market ready, pasa todos los requisitos de validación.

Que NO es LayerGuard Pro

Para asegurar una completa claridad, LayerGuard Pro:

NO abrir operaciones o generar señales de comercio

NO reclamar la rentabilidad o el rendimiento comercial

NO interfiere con sus decisiones de estrategia de negociación

NO requiere supervisión constante o ajustes manuales

Entregables

Archivo fuente LayerGuardPro.mq5 Ejecutable .ex5 compilado Documentación completa de los parámetros de entrada Guía de usuario completa con instrucciones de configuración Compilación lista para el mercado validada para MQL5 Market

Declaración de posicionamiento

LayerGuard Pro se posiciona comouna utilidad profesional de gestión de operaciones para la automatización de TP y SL. Es la herramienta que los traders serios utilizan para automatizar la parte de gestión de sus operaciones, liberándolos de los ajustes manuales de TP/SL mientras mantienen el control total sobre sus decisiones de trading.

Ideal para

Operadores manuales que desean automatizar la gestión rutinaria de TP/SL

Usuarios de múltiples EAs que necesitan una gestión de posiciones unificada

Suscriptores de servicios de señales que requieran una gestión automatizada de las operaciones

Operadores profesionales que gestionan múltiples posiciones entre símbolos

Cualquiera que busque una ejecución TP/SL coherente y basada en reglas

Requisitos del sistema

Plataforma MetaTrader 5

Entorno MQL5

Cuenta de trading estándar con permisos de gestión de posiciones

LayerGuard Pro representa la siguiente evolución en la automatización de la gestión de operaciones: centrado, profesional y dedicado a hacer una cosa excepcionalmente bien: gestionar sus posiciones con inteligencia y precisión.