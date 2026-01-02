LayerGuard Pro
- Utilidades
- Alex Amuyunzu Raymond
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Descripción del producto
LayerGuard Pro es un sofisticado Asesor Experto diseÃ±ado exclusivamente para MetaTrader 5 que proporciona automatizaciÃ³n de gestiÃ³n comercial de nivel profesional para sus posiciones existentes. A diferencia de los EAs tradicionales que generan señales o abrir operaciones, LayerGuard Pro se centra en un aspecto crítico de la negociación: inteligente, la gestión automatizada de Take Profit y Stop Loss niveles.
Filosofía central: Gestión, No Generación
LayerGuard Pro opera bajo un principio estricto, no negociable: no abre operaciones. Este EA es un controlador dedicado del ciclo de vida de las operaciones que funciona junto con su estrategia de trading existente, ya sea trading manual, señales de otros EAs o cualquier otro método de apertura de posiciones. Sus decisiones de negociación siguen siendo suyas; nosotros nos encargamos de la gestión.
Características principales
Sistema de detección y fijación automática
LayerGuard Pro escanea continuamente su cuenta en busca de nuevas posiciones abiertas y automáticamente adjunta una gestión inteligente de TP/SL a cada una de ellas. Esto funciona a la perfección con:
-
Operaciones manuales abiertas por usted
-
Posiciones abiertas por otros Asesores Expertos
-
Operaciones de servicios de señales o copy trading
El sistema aplica la gestión inmediatamente después de la detección, sin necesidad de intervención del usuario después de la configuración inicial.
Filtrado multisímbolo y avanzado
-
Gestione todos los símbolos por defecto, o especifique símbolos individuales o listas personalizadas
-
Filtrado de números mágicos para dirigirse a EAs o sistemas de negociación específicos
-
Filtrado por dirección (sólo compra, sólo venta o ambas)
-
Cada símbolo se gestiona de forma independiente con seguimiento por capas separadas
Gestión de posiciones por capas
Cada posición se trata como una "capa" independiente con su propia lógica TP/SL:
-
Clasificación automática por tiempo de apertura (Capa 1 = posición más antigua).
-
Sin agrupación ni cierre de cestas a menos que se configure explícitamente
-
Cálculos independientes por posición, garantizando una gestión precisa del riesgo
Sistema visual de líneas TP y SL (característica crítica)
Experimente un control sin precedentes con nuestra sincronización visual bidireccional:
Trazado automático de líneas
-
Líneas TP y SL individuales trazadas para cada posición gestionada
-
Líneas específicas para cada posición, símbolo y nombre exclusivo
-
Las líneas persisten a pesar de los cambios de marco temporal y de la actualización del gráfico.
Sincronización automática bidireccional (no negociable)
-
Línea → Operación: Mueva manualmente una línea TP/SL en el gráfico → la posición se actualiza al instante
-
Línea → Comercio: EA modifica TP/SL (trailing, recálculo) → las líneas del gráfico se actualizan en tiempo real
-
No es necesario refrescar, recargar o actualizar manualmente
Modos completos de Take Profit (8 opciones)
Cada capa soporta lógica TP seleccionable:
-
Distancia de pips fija
-
Objetivo de beneficio monetario fijo
-
Porcentaje del saldo de la cuenta
-
TP dinámico basado en ATR
-
Cálculo de la distancia del precio de entrada
-
Objetivo de beneficio neto por posición
-
Umbrales de TP basados en acciones
-
Vencimiento del TP basado en el tiempo
Cada TP se aplica a una sola posición y cierra sólo esa capa específica.
Modos avanzados de Stop Loss (12 opciones)
Cada capa soporta una lógica SL independiente:
-
SL de pips fijos
-
SL dinámico basado en ATR
-
Porcentaje de riesgo por operación
-
SL de volatilidad basado en velas
-
SL de equilibrio automático
-
Trailing stop loss clásico
-
Trailing basado en pasos
-
Limitación ATR
-
Trailing basado en velas
-
SL con vencimiento temporal
-
SL de protección de renta variable
-
Configuraciones de seguimiento personalizadas
Sistemas dinámicos de seguimiento y protección
-
Trailing Take Profit con umbrales de activación configurables
-
Múltiples modos de trailing: Pips fijos, basado en ATR, basado en porcentaje
-
Trailing Stop Loss con métodos clásico, por pasos, ATR y por velas
-
Todos los trailing funcionan por capa, no globalmente
Lógica de recálculo automático
LayerGuard Pro recalcula automáticamente TP & SL cuando:
-
Se añade una nueva posición (capa)
-
Se cierra una capa (ajusta las capas restantes si está configurado)
-
El precio de mercado se mueve significativamente
-
El usuario modifica manualmente las posiciones de las líneas
Todas las líneas visuales permanecen sincronizadas durante los recálculos.
Controles de seguridad y riesgo
-
Tiempo de espera mínimo antes de la activación de TP/SL
-
Protección del filtro de dispersión
-
Ajustes de control de deslizamiento
-
Límite máximo de capas por símbolo
-
Parada global de emergencia del capital
-
Funciones de gestión de pausa/reanudación
-
Requisitos de confirmación para acciones críticas
Estructura de entrada profesional
Parámetros agrupados de forma lógica, con nombres claros y totalmente documentados:
-
Configuración general y activación
-
Configuración Auto-Adjuntar
-
Reglas de capa y clasificación
-
Selección Lógica Take Profit
-
Selección de la lógica Stop Loss
-
Ajustes de seguimiento y protección
-
Opciones de visualización
-
Configuración de registro y depuración
Panel de control en el gráfico (función profesional)
Supervisión y control en tiempo real:
-
Visualización de símbolos activos
-
Recuento de capas por símbolo
-
Modo TP y SL por estado de capa
-
Seguimiento de beneficios flotantes
-
Estado del EA (Activo/Pausado/Emergencia)
-
Botones de control rápido: Gestión de pausa, Cierre de emergencia, Ocultar/Mostrar líneas
Registro y depuración exhaustivos
-
Registros de diario limpios con indicadores claros
-
Gestión de errores con lógica de reintento
-
Modo de depuración para la solución de problemas
-
Seguimiento de registros: Fijación de TP/SL, movimientos de líneas por usuario, actualizaciones de EA, cierres de posiciones
Especificaciones técnicas
Plataforma: MetaTrader 5 (MQL5)
Categoría: Expertos → Utilidades / Gestión de operaciones
Tipo:EA profesional de gestión de operaciones
Calidad del código:Código limpio , modular y comentado
Conformidad: Sin uso de DLL, sin llamadas web externas
Rendimiento: Bucles optimizados , procesamiento basado en temporizador
Validación: MQL5 Market ready, pasa todos los requisitos de validación.
Que NO es LayerGuard Pro
Para asegurar una completa claridad, LayerGuard Pro:
-
NO abrir operaciones o generar señales de comercio
-
NO reclamar la rentabilidad o el rendimiento comercial
-
NO interfiere con sus decisiones de estrategia de negociación
-
NO requiere supervisión constante o ajustes manuales
Entregables
-
Archivo fuente LayerGuardPro.mq5
-
Ejecutable .ex5 compilado
-
Documentación completa de los parámetros de entrada
-
Guía de usuario completa con instrucciones de configuración
-
Compilación lista para el mercado validada para MQL5 Market
Declaración de posicionamiento
LayerGuard Pro se posiciona comouna utilidad profesional de gestión de operaciones para la automatización de TP y SL. Es la herramienta que los traders serios utilizan para automatizar la parte de gestión de sus operaciones, liberándolos de los ajustes manuales de TP/SL mientras mantienen el control total sobre sus decisiones de trading.
Ideal para
-
Operadores manuales que desean automatizar la gestión rutinaria de TP/SL
-
Usuarios de múltiples EAs que necesitan una gestión de posiciones unificada
-
Suscriptores de servicios de señales que requieran una gestión automatizada de las operaciones
-
Operadores profesionales que gestionan múltiples posiciones entre símbolos
-
Cualquiera que busque una ejecución TP/SL coherente y basada en reglas
Requisitos del sistema
-
Plataforma MetaTrader 5
-
Entorno MQL5
-
Cuenta de trading estándar con permisos de gestión de posiciones
LayerGuard Pro representa la siguiente evolución en la automatización de la gestión de operaciones: centrado, profesional y dedicado a hacer una cosa excepcionalmente bien: gestionar sus posiciones con inteligencia y precisión.