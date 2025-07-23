Simple Trading Manager
- Utilitys
- Yahia Mohamed Hassan Mohamed
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 7 Dezember 2025
Visueller Handel leicht gemacht:
Platzieren und ziehen Sie einfach horizontale Linien auf Ihrem Chart, um Ihre Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus festzulegen.
Was Sie sehen, ist das, was Sie bekommen. Die visuellen Linien geben Ihnen sofortige Klarheit über Ihr Trade-Setup.
Automatische Lotgrößenberechnung:
Hören Sie auf, mehr zu riskieren, als Sie beabsichtigen. Legen Sie Ihr Risiko als festen Geldbetrag oder als Prozentsatz Ihres Kontostands (z. B. 1%) fest.
Der EA berechnet sofort die korrekte Lotgröße basierend auf Ihrem Stop-Loss-Abstand und stellt sicher, dass Ihr Risiko immer unter Kontrolle ist.
Volle Unterstützung für Ordertypen:
Marktausführung: Steigen Sie sofort mit den Kauf-/Verkaufsmarkt-Buttons in den Markt ein.
Pending Orders: Richten Sie einfach Buy/Sell Limits und Buy/Sell Stops für Ihre spezifische Strategie ein. Der EA passt die Linie sogar automatisch an, wenn der Marktpreis zu nahe kommt.
Erweitertes Gewinn- & Trade-Management:
Mehrere Take Profits: Sichern Sie Ihre Gewinne schrittweise. Richten Sie bis zu 4 partielle Take-Profit-Niveaus ein. Die Info-Labels zeigen das Risiko-Ertrags-Verhältnis und den potenziellen Gewinn für jedes Niveau.
Automatischer Break-Even: Schützen Sie Ihr Kapital mühelos. Der EA kann Ihren Stop-Loss automatisch auf den Break-Even-Punkt verschieben, sobald der Preis ein bestimmtes Ziel erreicht.
Intelligente Prozentanpassung: Wenn Sie Take-Profit-Niveaus aktivieren oder deaktivieren, werden die Gewinnprozentsätze automatisch neu verteilt, was Ihnen Zeit spart.
Saubere & aufgeräumte Benutzeroberfläche:
Das Bedienfeld gibt Ihnen Zugriff auf alle Einstellungen, ohne Ihren Bildschirm zu überladen.
Benötigen Sie mehr Platz auf dem Chart? Minimieren Sie das Panel einfach zu einem kleinen, unauffälligen Tab.
Alle Einstellungen, einschließlich Linienpositionen und Risikopräferenzen, werden automatisch gespeichert, sodass Ihr Setup beim nächsten Öffnen des Charts für Sie bereitsteht.
Schreiben Sie eine DM für eine Demo-Version, damit Sie sie testen und sicherstellen können, dass sie für Sie funktioniert.
Simple and clear, this is the panel I want.