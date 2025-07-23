Simple Trading Manager

5

  • Visueller Handel leicht gemacht:

    • Platzieren und ziehen Sie einfach horizontale Linien auf Ihrem Chart, um Ihre Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus festzulegen.

    • Was Sie sehen, ist das, was Sie bekommen. Die visuellen Linien geben Ihnen sofortige Klarheit über Ihr Trade-Setup.

  • Automatische Lotgrößenberechnung:

    • Hören Sie auf, mehr zu riskieren, als Sie beabsichtigen. Legen Sie Ihr Risiko als festen Geldbetrag  oder als Prozentsatz Ihres Kontostands (z. B. 1%) fest.

    • Der EA berechnet sofort die korrekte Lotgröße basierend auf Ihrem Stop-Loss-Abstand und stellt sicher, dass Ihr Risiko immer unter Kontrolle ist.

  • Volle Unterstützung für Ordertypen:

    • Marktausführung: Steigen Sie sofort mit den Kauf-/Verkaufsmarkt-Buttons in den Markt ein.

    • Pending Orders: Richten Sie einfach Buy/Sell Limits und Buy/Sell Stops für Ihre spezifische Strategie ein. Der EA passt die Linie sogar automatisch an, wenn der Marktpreis zu nahe kommt.

  • Erweitertes Gewinn- & Trade-Management:

    • Mehrere Take Profits: Sichern Sie Ihre Gewinne schrittweise. Richten Sie bis zu 4 partielle Take-Profit-Niveaus ein. Die Info-Labels zeigen das Risiko-Ertrags-Verhältnis und den potenziellen Gewinn für jedes Niveau.

    • Automatischer Break-Even: Schützen Sie Ihr Kapital mühelos. Der EA kann Ihren Stop-Loss automatisch auf den Break-Even-Punkt verschieben, sobald der Preis ein bestimmtes Ziel erreicht.

    • Intelligente Prozentanpassung: Wenn Sie Take-Profit-Niveaus aktivieren oder deaktivieren, werden die Gewinnprozentsätze automatisch neu verteilt, was Ihnen Zeit spart.

  • Saubere & aufgeräumte Benutzeroberfläche:

    • Das Bedienfeld gibt Ihnen Zugriff auf alle Einstellungen, ohne Ihren Bildschirm zu überladen.

    • Benötigen Sie mehr Platz auf dem Chart? Minimieren Sie das Panel einfach zu einem kleinen, unauffälligen Tab.

    • Alle Einstellungen, einschließlich Linienpositionen und Risikopräferenzen, werden automatisch gespeichert, sodass Ihr Setup beim nächsten Öffnen des Charts für Sie bereitsteht.

Bewertungen 17
nusing
6
nusing 2025.12.28 13:01 
 

Simple and clear, this is the panel I want.

Todo Muhamit Schaft
750
Todo Muhamit Schaft 2025.12.09 18:12 
 

Just does what it needs to do. Place the trades without any fluff. Works just perfectly if you only need a simple trade manager.

Andrew Callahan
21
Andrew Callahan 2025.12.04 01:12 
 

Simple Trading Manager Review (Great!!!) This is a great product to use if your goal is to implement fast, accurate trades. The risk setting and order type buttons are straightforward. This tool is much better than placing orders within the built-in MetaTrader order menu. There is just one thing that needs optimizing, and that is the lot size configuration. It was confusing using this tool at first because there is no option to input lot size. But once Yahia Mohamed Hassan Mohamed gave me a tip about using it, I understood. Here is a step-by-step guide on setting up the entry, take-profit and stop-loss, according to my understanding of this process. -1. Put risk value (dollar or percentage). -2. Select order type (buy stop, sell limit, etc.). -3. Drag green take-profit line and red stop-loss line away from blue entry line to give the order room to drag around. -4. Drag blue entry line up or down to setup new lot size. You may have to repeat steps 2, 3, and 4 to find the right lot size. You must know the maximum/minimum lot size for your order, otherwise, the order will be cancelled when price touches the entry line. For example, if I am trading EUR/USD with a ten dollar account, risking 50% percent per trade, the maximum lot size that I can have is either 0.04 lots or 0.05 lots. If I incorrectly set up an order that is higher that those lot sizes, the order will be cancelled. If I properly establish the right order that has the same or lower lot sizes, the price will activate the trade when it touches the entry line. -5. Select Place button. -6. Drag take-profit, stop-loss and entry lines to desired positions.

