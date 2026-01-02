📌 概要

本インジケーターは、通常の1分足では絶対に見えない

「秒足レベルの内部構造」 をリアルタイムで可視化する

【秒足シリーズ】の一部です。

一般的なインジは

1分に1回しか情報が更新されません。

しかし本ツールは独自の秒足エンジンにより、

1分間に60回（または指定秒数ごと）更新

内部の勢い・圧力・転換点をリアルタイム描画

TF（通常足）と Sec（秒足）のズレを視覚化

カスタムシンボル不要で秒足を扱える

という、従来のインジでは不可能な“高解像度の相場認識”を実現します。

① カスタムシンボル不要の秒足エンジン

🎯 特徴

一般的な秒足インジは、

カスタムシンボル作成

秒足データの保存

データ破損時の再生成

MT5が重くなる

といった手間が必要です。

本ツールは カスタムシンボルを一切使いません。

ティックデータから内部的に秒足を生成するため、

設定が簡単

チャートが汚れない

MT5が軽い

VPSでも安定動作

という大きなメリットがあります。

② TF × Sec の2ライン構成（先行性が見える）

通常足（TF）と秒足（Sec）を同時に描画することで、

秒足が先に反転

TFが後追い

という“初動のズレ”が視覚的に分かります。

③ BB（ボリンジャーバンド）で勢いの異常値を可視化

CenterLine（ALMA / TMA / SMA 切替）

Upper / Lower（過熱・反転の目安）

秒足がBBを突き抜ける瞬間は、

通常のインジでは絶対に見えない“圧力の爆発点”です。

④ 色変化は ADX / CMO のみ

シリーズの中で、

方向性の強弱を扱う ADX と CMO のみ色変化を採用しています。

ADX：+DI / -DI の優勢

CMO：上昇圧力 / 下降圧力

CCI / RSI / ストキャスは

波形そのものが情報のため、色変化は行いません。

⑤ リペイントなし（確定後は絶対に変わらない）

本ツールはティックデータから秒足を生成し、

その瞬間の値を描画しています。

確定後のバーは絶対に変わらない（リペイントなし）

確定前は高速で動く（正常なリアルタイム更新）

ローソク足自体が確定前に動くのと同じで、

これは“嘘のない挙動”です。

⑥ シリーズ統一のUI / 操作感

CCI（秒足）

RSI（秒足）

ストキャス（秒足）

ADX（秒足・色変化）

CMO（秒足・色変化）

すべて同じ思想・UIで統一されており、

複数のインジを組み合わせても迷いません。

⑦ 3種類の計算エンジン搭載（BBセンターライン）

本ツールは、相場の状況やトレードスタイルに合わせて

ボリンジャーバンドの核となる「センターライン」を3種類から切り替え可能です。

それぞれ“見える世界”がまったく違うため、

秒足シリーズの強みを最大限引き出す重要なパラメータです。

1. ALMA（Arnaud Legoux Moving Average）

【推奨：スナイパー・モード】

🔍 特徴

独自の重み付けアルゴリズムにより、

「圧倒的な低遅延」×「滑らかさ」 を両立した特殊な平均線。

💪 強み

3種類の中で 最も反応が速い

秒足の“初動”をほぼリアルタイムで捉える

ノイズを抑えつつも遅れないという唯一無二の特性

🎯 用途

秒単位の反発・突き抜けを最速でキャッチしたい

ピンポイントでエントリーしたい

スキャルピングで 「一瞬のズレ」 を取りに行く人向け

2. TMA（Triangular Moving Average）

【推奨：サイクル・モード】

🔍 特徴

移動平均をさらに移動平均化した、

“究極に滑らかな” 曲線を描くエンジン。

💪 強み

相場の 大きなうねり（サイクル） を最も美しく描写

を最も美しく描写 行き過ぎ・戻りの“物理的な限界”が視覚的に分かる

逆張りの根拠が明確になる

🎯 用途

相場のリズムを把握したい

過熱感をじっくり見たい

逆張りの精度を高めたい

※特性上、確定前は“吸い付くように動く”が、

環境認識としては最強クラス

3. SMA（Simple Moving Average）

【標準：ベンチマーク・モード】

🔍 特徴

世界中のトレーダーが最も意識する、

最もオーソドックスな移動平均線。

💪 強み

“大衆が見ている基準”をそのまま反映

特殊な癖がないため、BBの挙動が最も素直

秒足のスパイスを加えた“標準BB”として扱える

🎯 用途

まずは基本のBBを使いたい

他のインジとの相性を見たい

クセのないセンターラインを使いたい





🎁 無料版について

本インジは 無料版 ですが、

秒足エンジンによる “次世代の相場認識” をそのまま体験できます。

無料版は シンプル設計 としており、

シグナル

通知アラート

自動ライン描画

高度なフィルター機能

といった付加機能はあえて省いていますが、

秒足エンジン・TF/Secのズレ・BBの挙動 といった

“本質的な部分” はすべてフル機能で利用できます。

まずは 秒足の世界がどれほど違うか を体験していただくための

“純粋なコア版” としてお使いください。





🧠 使い方の例

秒足が先に色変化 → 初動の察知（ADX/CMO）

秒足がBBを突破 → 勢いの異常値

TFとSecの乖離 → 反転の予兆

BBセンター割れ → トレンド転換点





カスタムシンボル不要の秒足エンジン

TF/Secのズレがそのままエントリー根拠

BBで過熱・反転が明確

色変化は ADX / CMO のみ

リペイントなし（*TMAは特性上、 確定まで滑らかに追従します ）

シリーズ統一のUI

無料で“異次元の世界”を体験できる

🚀 まとめ

従来のインジでは絶対に見えない世界を、ぜひ体感してください。