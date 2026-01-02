🌍 【SecMode Series】SecModeCCI - Indicador CCI de alta resolución basado en ticks.

📌 Visión general

SecModeCCI forma parte de la serie SecMode, un conjunto de indicadores de nueva generación diseñados para revelar la microestructura de la acción del precio a nivel de tick/segundo, un nivel de detalle que los indicadores tradicionales de 1 minuto no pueden captar.

Mientras que los indicadores estándar sólo se actualizan una vez por minuto, SecModeCCI utiliza un motor patentado de segundo nivel para:

Actualizarse hasta 60 veces por minuto (o a intervalos definidos por el usuario)

(o a intervalos definidos por el usuario) Visualizar el impulso, la presión y los puntos de inflexión en tiempo real .

. Destacar las divergencias entre el marco temporal estándar (TF) y las señales de segundo nivel (Sec)

y las señales de Funciona sin símbolos personalizados, lo que garantiza una configuración limpia y ligera

Esto proporciona una perspectiva de mercado de alta resolución que las herramientas convencionales son fundamentalmente incapaces de ofrecer.

Características principales

① Motor basado en ticks (no requiere símbolos personalizados)

La mayoría de los indicadores de segundo nivel se basan en:

Creación de símbolos personalizados

Guardado y mantenimiento de datos de segundo nivel

Regeneración de datos cuando los archivos se corrompen

Gran consumo de recursos de MT5

SecModeCCI evita todos estos problemas.

Genera datos de segundo nivel internamente a partir de flujos de ticks, ofreciendo:

Configuración rápida y sencilla

Integración limpia de gráficos

Rendimiento ligero de MT5

Funcionamiento estable incluso en entornos VPS

② Estructura de doble línea (TF × Sec)

Trazando tanto TF (marco de tiempo estándar) y Sec (segundo nivel) líneas CCI:

La línea Sec tiende a reaccionar primero

La línea T F le sigue después

Esto hace que los cambios de impulso tempranos sean visualmente obvios, dando a los operadores una ventaja de sincronización para las entradas y salidas.

③ Visualización de Extremos de Momentum con Bandas de Bollinger

Incluye:

Línea central (conmutable: ALMA / TMA / SMA)

(conmutable: ALMA / TMA / SMA) Bandas Superior / Inferior para zonas de sobrecalentamiento y reversión.

Cuando la línea Sec CCI rompe a través de las Bandas de Bollinger, revela puntos de presión explosivos que los indicadores estándar no detectan.

④ Sin lógica de color (el CCI sólo utiliza información de forma de onda)

A diferencia de ADX y CMO, que utilizan la lógica de color direccional,

CCI transmite información a través de la estructura de forma de onda solamente.

Esto mantiene la pantalla limpia y centrada:

Comportamiento de sobrecompra/sobreventa

Compresión del impulso

Divergencia en el nivel secundario

Simetría de ondas y rupturas

⑤ Sin repintado (los valores finales siguen siendo finales)

SecModeCCI extrae los valores de segundo nivel directamente de los datos de tick:

Las barras cerradas nunca cambian (no hay repintado)

(no hay repintado) Las barras abiertas se actualizan rápidamente en tiempo real

Esto refleja el comportamiento natural de las velas y garantiza señales transparentes y fiables.

⑥ Interfaz de usuario unificada para toda la serie

Todos los indicadores SecMode comparten la misma interfaz y filosofía de diseño:

CCI (Sec)

RSI (Sec)

Estocástico (Sec)

ADX (Sec, con lógica de colores)

CMO (Sec, con lógica de color)

Esta coherencia hace que las configuraciones multiindicador sean intuitivas y fluidas.

⑦ Tres motores de línea central seleccionables (núcleo de banda de Bollinger)

Cambie entre tres motores dependiendo de las condiciones del mercado y el estilo de negociación:

1. ALMA - Modo francotirador

Latencia ultrabaja con suavidad

La respuesta más rápida de los tres

Ideal para scalpers que buscan retrocesos de segundo nivel

2. TMA - Modo Ciclo

Curva más suave gracias al doble promedio

Destaca los ciclos de mercado y las sobreextensiones

Excelente para el reconocimiento de ritmos y la configuración de contra-tendencias

Nota: El TMA "sigue" naturalmente al precio hasta el cierre de la barra, ideal para el análisis del entorno.

3. SMA - Modo de referencia

La media móvil más ampliamente reconocida

Refleja lo que la mayoría de los operadores observan

Mejor para el comportamiento estándar de la Banda de Bollinger con refinamiento de segundo nivel

🎁 Acerca de la versión gratuita

Esta edición gratuita proporciona acceso completo al motor central de segundo nivel y a la visualización del mercado en alta resolución.

Para mantener el diseño racionalizado, las siguientes características se excluyen intencionalmente:

Generación de señales

Notificaciones de alerta

Herramientas de dibujo automático

Filtros avanzados

Todas las funciones esenciales -motor de tick, divergencia TF/Sec, comportamiento de la Banda de Bollinger- están totalmente disponibles.

Utilice esta edición básica simplificada para experimentar lo drásticamente diferente que es realmente el mercado de segundo nivel.

🧠 Ejemplos de uso

Sec CCI reacciona primero → detección temprana de señales

Sec CCI perfora las bandas de Bollinger → pico de impulso

Divergencia TF/Sec → anticipación de la inversión

Rotura de la línea central → transición de tendencia

🚀 Resumen

Motor de segundo nivel basado en ticks (sin símbolos personalizados)

La divergencia TF/Sec se convierte en lógica de entrada accionable

Las bandas de Bollinger revelan zonas de sobrecalentamiento e inversión

CCI utiliza la lógica de forma de onda solamente (sin cambios de color)

Sin repintado(la TMA sigue al precio de forma natural hasta el cierre)

Interfaz de usuario unificada para toda la serie SecMode

Acceso gratuito a una perspectiva de mercado radicalmente diferente

Experimente un nivel de detalle del mercado que los indicadores tradicionales son fundamentalmente incapaces de ofrecer.