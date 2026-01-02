SecModeCCI
- Indicadores
- Kazutaka Okuno
- Versión: 1.0
🌍 【SecMode Series】SecModeCCI - Indicador CCI de alta resolución basado en ticks.
📌 Visión general
SecModeCCI forma parte de la serie SecMode, un conjunto de indicadores de nueva generación diseñados para revelar la microestructura de la acción del precio a nivel de tick/segundo, un nivel de detalle que los indicadores tradicionales de 1 minuto no pueden captar.
Mientras que los indicadores estándar sólo se actualizan una vez por minuto, SecModeCCI utiliza un motor patentado de segundo nivel para:
- Actualizarse hasta 60 veces por minuto (o a intervalos definidos por el usuario)
- Visualizar el impulso, la presión y los puntos de inflexión en tiempo real.
- Destacar las divergencias entre el marco temporal estándar (TF) y las señales de segundo nivel (Sec)
- Funciona sin símbolos personalizados, lo que garantiza una configuración limpia y ligera
Esto proporciona una perspectiva de mercado de alta resolución que las herramientas convencionales son fundamentalmente incapaces de ofrecer.
Características principales
① Motor basado en ticks (no requiere símbolos personalizados)
La mayoría de los indicadores de segundo nivel se basan en:
- Creación de símbolos personalizados
- Guardado y mantenimiento de datos de segundo nivel
- Regeneración de datos cuando los archivos se corrompen
- Gran consumo de recursos de MT5
SecModeCCI evita todos estos problemas.
Genera datos de segundo nivel internamente a partir de flujos de ticks, ofreciendo:
- Configuración rápida y sencilla
- Integración limpia de gráficos
- Rendimiento ligero de MT5
- Funcionamiento estable incluso en entornos VPS
② Estructura de doble línea (TF × Sec)
Trazando tanto TF (marco de tiempo estándar) y Sec (segundo nivel) líneas CCI:
- La línea Sec tiende a reaccionar primero
- La línea T F le sigue después
Esto hace que los cambios de impulso tempranos sean visualmente obvios, dando a los operadores una ventaja de sincronización para las entradas y salidas.
③ Visualización de Extremos de Momentum con Bandas de Bollinger
Incluye:
- Línea central (conmutable: ALMA / TMA / SMA)
- Bandas Superior / Inferior para zonas de sobrecalentamiento y reversión.
Cuando la línea Sec CCI rompe a través de las Bandas de Bollinger, revela puntos de presión explosivos que los indicadores estándar no detectan.
④ Sin lógica de color (el CCI sólo utiliza información de forma de onda)
A diferencia de ADX y CMO, que utilizan la lógica de color direccional,
CCI transmite información a través de la estructura de forma de onda solamente.
Esto mantiene la pantalla limpia y centrada:
- Comportamiento de sobrecompra/sobreventa
- Compresión del impulso
- Divergencia en el nivel secundario
- Simetría de ondas y rupturas
⑤ Sin repintado (los valores finales siguen siendo finales)
SecModeCCI extrae los valores de segundo nivel directamente de los datos de tick:
- Lasbarras cerradas nunca cambian (no hay repintado)
- Las barras abiertas se actualizan rápidamente en tiempo real
Esto refleja el comportamiento natural de las velas y garantiza señales transparentes y fiables.
⑥ Interfaz de usuario unificada para toda la serie
Todos los indicadores SecMode comparten la misma interfaz y filosofía de diseño:
- CCI (Sec)
- RSI (Sec)
- Estocástico (Sec)
- ADX (Sec, con lógica de colores)
- CMO (Sec, con lógica de color)
Esta coherencia hace que las configuraciones multiindicador sean intuitivas y fluidas.
⑦ Tres motores de línea central seleccionables (núcleo de banda de Bollinger)
Cambie entre tres motores dependiendo de las condiciones del mercado y el estilo de negociación:
1. ALMA - Modo francotirador
- Latencia ultrabaja con suavidad
- La respuesta más rápida de los tres
- Ideal para scalpers que buscan retrocesos de segundo nivel
2. TMA - Modo Ciclo
- Curva más suave gracias al doble promedio
- Destaca los ciclos de mercado y las sobreextensiones
- Excelente para el reconocimiento de ritmos y la configuración de contra-tendencias
- Nota: El TMA "sigue" naturalmente al precio hasta el cierre de la barra, ideal para el análisis del entorno.
3. SMA - Modo de referencia
- La media móvil más ampliamente reconocida
- Refleja lo que la mayoría de los operadores observan
- Mejor para el comportamiento estándar de la Banda de Bollinger con refinamiento de segundo nivel
🎁 Acerca de la versión gratuita
Esta edición gratuita proporciona acceso completo al motor central de segundo nivel y a la visualización del mercado en alta resolución.
Para mantener el diseño racionalizado, las siguientes características se excluyen intencionalmente:
- Generación de señales
- Notificaciones de alerta
- Herramientas de dibujo automático
- Filtros avanzados
Todas las funciones esenciales -motor de tick, divergencia TF/Sec, comportamiento de la Banda de Bollinger- están totalmente disponibles.
Utilice esta edición básica simplificada para experimentar lo drásticamente diferente que es realmente el mercado de segundo nivel.
🧠 Ejemplos de uso
- Sec CCI reacciona primero → detección temprana de señales
- Sec CCI perfora las bandas de Bollinger → pico de impulso
- Divergencia TF/Sec → anticipación de la inversión
- Rotura de la línea central → transición de tendencia
🚀 Resumen
- Motor de segundo nivel basado en ticks (sin símbolos personalizados)
- La divergencia TF/Sec se convierte en lógica de entrada accionable
- Las bandas de Bollinger revelan zonas de sobrecalentamiento e inversión
- CCI utiliza la lógica de forma de onda solamente (sin cambios de color)
- Sin repintado(la TMA sigue al precio de forma natural hasta el cierre)
- Interfaz de usuario unificada para toda la serie SecMode
- Acceso gratuito a una perspectiva de mercado radicalmente diferente
Experimente un nivel de detalle del mercado que los indicadores tradicionales son fundamentalmente incapaces de ofrecer.