現在はリリース記念として、導入応援価格の $39 で提供しています。 （本ツールは販売本数やアップデートに応じて、適正な価格へ段階的に改定を行う予定です。最安値での提供は今だけとなります。）

【開発ストーリー：聖杯探しの果てに】



正直に告白します。私はかつて、典型的な「ノウハウコレクター」でした。 「勝率90%」「誰でも億万長者」…そんな甘い言葉に誘われてはインジケーターを買い漁り、それでも結果が出ずに資金を減らし続けていました。チャートがランダムな波にしか見えず、恐怖でエントリーできない日々が続きました。

ある日、私は悟りました。**「誰かが作ったブラックボックス（中身の分からない道具）に頼っている限り、一生勝てない」**と。

そこから私の生活は一変しました。トレードそのものよりも、相場の原理原則（ダウ理論）の研究と、それを具現化するプログラミング（MQL5）に没頭しました。 「自分自身が本当に信頼して資金を預けられるロジックとは何か？」 来る日も来る日もコードを書き直し、数え切れないほどのバックテストと実弾トレードによる検証を繰り返しました。

そうして、数年の歳月をかけて完成したのが、この**「SHOGUN TRADE PRO」です。 元々は他人に見せるためではなく、私自身が相場で生き残るために開発した、私にとっての「Sクラス（最高基準）」**のシステムです。

【コンセプト：相場の「将軍」となり、戦場を俯瞰せよ】



多くのトレーダーは、目の前のローソク足の動き（局地戦）に翻弄され、相場という巨大な戦場の全体像を見失っています。 SHOGUN TRADEは、あなたを最前線の兵士から、丘の上から戦況を見渡す「将軍」へと進化させるシステムです。

ダウ理論に基づき、相場のノイズ（無駄な動き）を排除し、トレンドの構造を可視化します。 「今、資金はどこへ流れているのか？」「大衆が損切りするポイントはどこか？」 このツールを使えば、その答えがチャート上に浮かび上がって見えるようになります。

【SHOGUN TRADE 5つの圧倒的メリット】



1. 「黄金の刻（Golden Sync）」で、最強の環境認識を一瞬で完了する FXで勝つために最も重要なのは「マルチタイムフレーム分析」ですが、多くの人がここで挫折します。 SHOGUNの「司令塔パネル」は、M1からD1までの全時間足のトレンド状況をリアルタイムで監視しています。

視覚的判別: パネルを見るだけで、現在の相場が「トレンド」なのか「レンジ（迷い）」なのかを瞬時に判断できます。

GOLDEN SIGNAL: あなたがパラメータで**「選択した時間足」（例：M15, H1, H4）の方向が完全に一致すると、パネルの背景が「ゴールド（金色）」に輝きます。 これは、長期足の資金の流れと短期足の勢いが合致した「最も優位性の高い瞬間」**の合図です。いちいちチャートを切り替える必要はありません。パネルが光った時、それがあなたの戦うべき刻です。

2. 騙しを回避し、利益の伸びる「第3波」に乗る 多くのインジケーターは「高値更新」ですぐにサインを出しますが、それは「高値掴み（騙し）」の元です。 本システムは、ダウ理論における「N波動」の成立を厳密に判定します。

Small Dot (予兆): 高値・安値の更新を検知しますが、まだエントリーではありません。

Big Arrow (確定): 一度押し目（または戻り目）を作り、再ブレイクして「N字」の波動が確定した瞬間にのみ、大きな矢印が出現します。 これにより、トレンドの中で最も利益が伸びやすく、勝率が高いとされる**「エリオット波動の第3波」**をピンポイントで狙い撃ちすることが可能です。

3. 「スマート・ドット・アクション」で、プロのライン分析を数秒で チャート上の高値・安値を示す「ドット」は、単なる履歴ではありません。クリック可能な「機能ボタン」です。 パネルでモードを選択し、過去のドットをクリックするだけで、複雑なライン描画が一瞬で完了します。

ワンクリック Fibonacci: 直近の波にフィボナッチ・リトレースメントやエクスパンションを自動描画します。「ダウ理論的に意味のある波」でなければ描画されない誤操作防止ロジックを搭載しています。

ワンクリック Trendline: トレンドラインや水平線も、ドット（価格）に吸着して正確に描画されます。手動で引く際の「ズレ」や「迷い」を排除します。

4. ATR環境適応型ロジックで、パラメータ調整の沼から脱出 相場は常に変化します。ボラティリティ（価格変動幅）が小さい時の「10pips」と、大きい時の「10pips」は価値が異なります。 固定pipsで判定する古いインジケーターは、相場環境が変わると機能しなくなります。

SHOGUN TRADEは、**ATR（Average True Range）**を用いてボラティリティを常に監視し、トレンド判定の感度を自動調整します。

激しい相場: ノイズに反応しないよう、判定を自動で広げます。

静かな相場: 小さな動きも見逃さないよう、判定を鋭敏にします。 これにより、いつどんな通貨ペアで使っても、一貫したパフォーマンスを発揮します。

5. 開発者のこだわりが詰まった「Sクラス」のUI体験 長時間チャートと向き合うトレーダーのために、視認性と操作性には徹底的にこだわりました。

Spider-Suit Mode: 暗所でも目に優しく、集中力を高めるダークテーマ。

Cool Custom Mode: 自分の好みに合わせて配色を変更できるカスタマイズモード。

ボタン1つで切替: 気分や環境に合わせて、ワンクリックでテーマを変更可能です。

【主な仕様・パラメータ】

推奨時間足: M15以上（ノイズを避け、大きなトレンドに乗るため推奨）

通貨ペア: 全通貨ペア、ゴールド、仮想通貨など全銘柄対応

リペイント: なし（確定した矢印は移動も消失もしません）

Sync Filters: ゴールデンシグナルを点灯させるための対象時間足を選択可能（デフォルトは全一致）

アラート: ポップアップ、プッシュ通知（スマホ）、メール送信に対応

【開発者からのメッセージ】 最後までお読みいただきありがとうございます。 最後に、正直にお伝えしておきたいことがあります。このツールは「魔法の杖」ではありませんし、相場に「絶対」はありません。これを導入したからといって、明日から寝ていてもお金が増えるわけではありません。

しかし、これは私が長い迷走期間と、膨大な検証時間を経てたどり着いた、現時点での私の「答え」です。 無裁量で矢印に従うだけでも優位性はありますが、ダウ理論を学び、このツールの「視点」を身につけることで、あなたのトレードスキルは一生モノになるはずです。

もし使用中に不具合があれば、コメントで教えてください。すぐに修正対応することをお約束します。なぜなら、私自身が毎日このツールを使ってトレードしているからです。 私と一緒に、「将軍」として相場を攻略しましょう。