Actualmente estamos ofreciendo este producto a un precio especial de lanzamiento de $39. (Tenga en cuenta: El precio aumentará en futuras actualizaciones en función del volumen de ventas. Este es el precio más bajo disponible).

[Historia de un desarrollador: De la confusión a la claridad] Lo confieso.



confieso: solía ser el típico "Buscador del Santo Grial". Atraído por dulces promesas de "tasas de ganancia del 90%", compré innumerables indicadores, pero el saldo de mi cuenta seguía disminuyendo. Para mí, los gráficos parecían un caos aleatorio, y el miedo me paralizaba cada vez que pensaba en entrar en una operación.

Un día me di cuenta: "Mientras confíe en una herramienta de 'caja negra' creada por otra persona, nunca ganaré de verdad".

A partir de ese momento, todo cambió. Dejé de operar y empecé a estudiar. Me sumergí en los principios básicos del mercado(Teoría de Dow) y en los conocimientos de programación(MQL5) para visualizarlos. "¿Cuál es la lógica en la que realmente puedo confiar mi propio dinero?". Día tras día, escribía código, ejecutaba backtests y verificaba los resultados en mercados reales.

Tras años de lucha y perfeccionamiento, finalmente completé "SHOGUN TRADE PRO". Originalmente desarrollado no para la venta, sino para mi propia supervivencia en el mercado, este sistema representa mi lógica personal "Clase S" (Highest Standard).

[Concepto: Sea el "SHOGUN"] Muchos operadores se pierden en el ruido a corto plazo de los gráficos, luchando en escaramuzas locales mientras se pierden el resultado de la guerra. SHOGUN TRADE PRO le transforma de un soldado de a pie en el frente a un General(Shogun) que domina todo el campo de batalla desde la altura.

Basado en la Teoría Dow, filtra el ruido del mercado y visualiza la verdadera estructura de la tendencia. "¿Dónde fluye el dinero? "¿Dónde cundirá el pánico entre la multitud?" Con esta herramienta, las respuestas quedan claras en su gráfico.

1. Identifique instantáneamente la oportunidad "dorada" con el análisis de múltiples marcos temporales Ganar en FX requiere analizar múltiples marcos temporales, pero cambiar constantemente de gráficos provoca "parálisis por análisis". El Commander Dashboard de SHOGUN monitoriza las tendencias desde M1 a D1 en tiempo real.

Vista de pájaro: Un rápido vistazo le indica si el mercado está en tendencia o oscilando.

GOLDEN SYNC: Cuando las tendencias de los plazos seleccionados (por ejemplo, M15, H1, H4) se alinean perfectamente, el fondo del panel se vuelve de color ORO. Esta señal visual indica el momento de mayor probabilidad, cuando el flujo a largo plazo y el impulso a corto plazo están unificados. No es necesario cambiar de gráfico; cuando el panel brille en color ORO, ese es su momento para atacar.

2. Muchas herramientasemiten señales inmediatamente después de la ruptura de un máximo, lo que lleva a "comprar en la parte superior" (falsas salidas). Este sistema sigue estrictamente la lógica de la "onda N" de la Teoría de Dow.

Punto Pequeño (Advertencia): Detecta actualizaciones de máximos y mínimos, pero no es una señal de entrada.

Flecha Grande (Confirmado): La señal aparece sólo después de que el precio haga un pullback y rompa de nuevo al alza, confirmando el patrón de la "Forma-N ". Esto le permite precisar la "3ª Onda de Elliott", que se considera la parte más rentable y fiable de una tendencia.

3. "Acción de Punto Inteligente": Análisis Profesional en Segundos Los puntos Altos/Bajos en el gráfico no son sólo historia-son botones interactivos. Simplemente seleccione un modo en el panel y haga clic en un punto pasado para dibujar instantáneamente líneas complejas.

Fibonacci con un clic: Dibuja automáticamente el retroceso o la expansión de Fibonacci en la onda reciente. Incluye una lógica para evitar que se dibuje sobre ondas no válidas.

One-Click Línea de Tendencia: Las líneas de tendencia y las líneas horizontales se ajustan magnéticamente al precio exacto de los puntos. Esto elimina la subjetividad y el error del trazado manual.

4. Lógica Adaptativa ATR: Se acabó el ajuste manual Los mercados cambian. Un movimiento de "10 pips" significa algo diferente en alta volatilidad que en baja volatilidad. Los viejos indicadores con ajustes fijos fallan cuando el entorno cambia.

SHOGUN TRADE utiliza ATR (Average True Range) para monitorizar constantemente la volatilidad y ajusta automáticamente su sensibilidad.

Alta Volatilidad: Amplía el filtro para evitar el ruido.

Volatilidad baja: Afina la sensibilidad para captar los movimientos iniciales. Esto asegura un rendimiento consistente en cualquier par de divisas y en cualquier condición de mercado sin necesidad de ajustar manualmente los parámetros.

5. "Como herramienta diseñada para el uso diario, me obsesioné con la interfaz deusuario.

Modo Traje de Araña: Un tema oscuro diseñado para reducir la fatiga visual y mejorar la concentración.

Modo Cool Custom: Colores totalmente personalizables para adaptarse a tu estilo.

Cambio con un solo clic: Cambia de tema al instante para adaptarlo a tu estado de ánimo o a tu entorno.

Marco temporal recomendado: M15 o superior (Recomendado para filtrar el ruido y seguir las grandes tendencias).

Pares: Todos los Pares de Divisas, Oro, Cripto, Índices.

Repintado: Sin repintado (Las flechas confirmadas nunca se mueven ni desaparecen).

Filtros de sincronización: Seleccione marcos de tiempo específicos para activar la Señal Dorada.

Alertas: Pop-up, Notificación Push (Móvil), Email.

Gracias por leer hasta el final. Quiero ser honesto: Esta herramienta no es una "varita mágica", y no hay "absolutos" en el comercio. Comprar esto no le hará instantáneamente millonario mientras duerme.

Sin embargo, este sistema es la respuesta a la que llegué después de años de prueba y error. Simplemente seguir las flechas proporciona una ventaja estadística, pero al aprender la Teoría de Dow a través del "punto de vista" de esta herramienta, usted adquirirá habilidades de negociación que durarán toda la vida.

Si encuentra algún error o problema, por favor hágamelo saber en los comentarios. Me comprometo a solucionarlos de inmediato, porque utilizo esta herramienta para mis propias operaciones todos los días. Dominemos juntos el mercado.