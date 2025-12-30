GoldenReceiver Fixed Grid

Strategie

Raster / Einstellungen

Gewinn Maximaler Kapitalabzug

Endsaldo

⭐ GoldenReceiver-Raster

Rasterplatz: 1.000 Pips

214.618 THB

(~6.800 USD)

103.537 THB

(~3.300 USD)

314,618 THB

(~10,000 USD)

GoldenReceiver Raster + Trailing Profit

Grid Space: 1.000 Pips

Trailing Profit: 200

Lot Multiplier: 1.01

265.185 THB

(~8.440 USD)

115.081 THB

(~3.660 USD)

365.185 THB

(~11,650 USD)

GoldenReceiver Raster + Trailing Profit Grid Space: 1.000 Pips

Trailing Profit: 200

Lot Multiplier: 1.01 313.636 THB

(~9.980 USD) 115,081 THB

(~4,230 USD) 413.636 THB

(~13.160 USD)



GoldenReceiver Grid

GoldenReceiver Grid EA ist eine Mini-Version von GoldenReceiver Grid mit Trailing Profit.



GoldenReceiver Grid ist ein automatisiertes Handelssystem, das für Trader entwickelt wurde, die das Gewinnpotenzial einer Grid-Strategie nutzen möchten, ohne dabei auf disziplinierte Risikokontrolle zu verzichten.

Hauptmerkmale

Gewinnmaximierung

Konfigurierbare Rasterabstände

Flexible Rasterschritt-Einstellungen ermöglichen es Händlern, ein Gleichgewicht zwischen Rentabilität und Drawdown herzustellen. Engere Raster erhöhen die Handelsmöglichkeiten, während breitere Raster die Stabilität und den Kapitalschutz verbessern.

Lot-Multiplikator (Verfügbar bei: GoldenReceiver Grid mit Trailing Profit ) Skaliert die Positionsgrößen dynamisch über die Rasterstufen hinweg, so dass der EA das Gewinnpotenzial bei starken Kursbewegungen erhöhen kann, während der Händler die volle Kontrolle über das Risiko hat.

Trailing Take Profit (Verfügbar bei: GoldenReceiver Grid mit Trailing Profit)

Verschiebt das Take-Profit-Niveau automatisch in die Richtung des Handels, wenn sich der Preis stark entwickelt, so dass der EA ausgedehnte Marktbewegungen über feste TP-Ziele hinaus erfassen kann.





Risikomanagement & Kapitalschutz

Total Order Limit

Begrenzt die maximale Anzahl der offenen Grid-Orders und verhindert so den unkontrollierten Aufbau von Positionen bei extremer Volatilität.

Minimum Margin Level Protection

Blockiert neue Trades, wenn das Margin-Level unter einen definierten Schwellenwert fällt, um einen ausreichenden Puffer gegen Drawdowns zu gewährleisten.

Spread-Filter

Verhindert die Ausführung von Geschäften bei ungünstigen Spread-Bedingungen und reduziert so die Handelskosten in Zeiten geringer Liquidität.

Slippage-Kontrolle

Verhindert Handelseinträge, wenn die Slippage akzeptable Grenzen überschreitet, verbessert die Ausführungsqualität und reduziert unerwartete Verluste.





Plattform & Handelsanforderungen

Plattform: MetaTrader 5

Kontotyp: Standard oder Cent(Cent-Konto empfohlen)

Mindestguthaben: Standard-Konto: $2 .000 Cent-Konto: $1 .000

Handelsinstrumente: XAUUSD

Hebelwirkung: 1 :500 oder höher

Wichtige Eingabeparameter

Initial Lot: Starthandelsvolumen für die erste Grid-Order.

Lot-Multiplikator: Skalierungsfaktor , der auf die nachfolgenden Rasterstufen angewendet wird.

Max Drawdown % (Emergency Exit): Schließt automatisch alle Positionen, wenn der Drawdown eine bestimmte Grenze überschreitet (z.B. 30%).

Minimum Margin Level: Sicherheitsschwelle , die zur Eröffnung neuer Rasteraufträge erforderlich ist (z. B. 300 %).

Grid Step (Pips): Abstand zwischen Grid-Orders.

Take Profit (Pips): Gewinnziel , das auf einzelne Trades oder den gesamten Korb angewendet wird.

Empfohlene Einstellungen (XAUUSD - Cent-Konto)

Ursprüngliches Lot: 0 ,1

Lot-Multiplikator: 1 .0(feste Lot-Größe)

Max Drawdown %: N/A (Risiko wird hauptsächlich über den Rasterabstand und die Losgröße gesteuert)

Minimum Margin Level: N/A (Verwaltet durch konservative Exposure-Einstellungen)

Grid-Schritt-Anleitung