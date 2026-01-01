Maximieren Sie den Gewinn in Märkten mit geringer Volatilität und minimieren Sie den Drawdown in Märkten mit hoher Volatilität



BouncingKitten Dynamic Grid ist ein spezialisierter Expert Advisor für MetaTrader 5, der den Grid-Handel durch die Einführung derdynamischen Volatilitätsanpassung neu definiert. Anders als herkömmliche Grids mit festen Schritten, die bei plötzlichen Marktausschlägen oft versagen, "atmet" BouncingKitten mit dem Markt und passt seine Grid-Abstände und Gewinnziele automatisch auf der Grundlage der Echtzeit-Preisvolatilität (ATR) an.

Kernfunktionen

Gewinnmaximierung

ATR-basiertes dynamisches Raster (Neu )

Skaliert den Rasterabstand dynamisch auf Basis der Echtzeit-Marktvolatilität (ATR). Dies ermöglicht es dem EA, das Raster während hoher Volatilitätsspitzen zu erweitern, um das Kapital zu schützen, und den Abstand während stabiler Perioden zu verringern, um das Gewinnpotenzial zu maximieren.

Trailing Take Profit (Verfügbar bei: BouncingKitten mit Trailing TP)

Verschiebt das Take-Profit-Niveau automatisch in die Richtung des Handels, wenn sich der Preis stark entwickelt, so dass der EA ausgedehnte Marktbewegungen über feste TP-Ziele hinaus erfassen kann.



Dynamische TP-Bereichssteuerung (Verfügbar bei: BouncingKitten mit Trailing TP)

Flexible TP-Einstellungen ermöglichen es Händlern, ein minimales und maximales Gewinnfenster zu definieren. Der EA berechnet den idealen Ausstieg basierend auf der aktuellen Marktenergie und stellt sicher, dass die Trades zu optimalen Zeitpunkten geschlossen werden.

Lot-Multiplikator (Verfügbar bei: BouncingKitten mit Trailing TP)

Skaliert dynamisch die Positionsgrößen über die Rasterstufen hinweg, so dass der EA das Gewinnpotenzial bei starken Kursbewegungen erhöhen kann, während der Händler die volle Kontrolle über das Risiko hat.





Risikomanagement & Kapitalschutz

Total Order Limit

Begrenzt die maximale Anzahl offener Rasteraufträge und verhindert so eine unkontrollierte Positionsakkumulation bei extremer Volatilität.





Begrenzt das Gesamtengagement, indem alle Positionen automatisch geschlossen werden, wenn der Drawdown des Kontos einen bestimmten Prozentsatz (z. B. 25 %) überschreitet, und hilft so, das Eigenkapital des Kontos zu erhalten.





Blockiert neue Trades, wenn das Margin-Level unter einen definierten Schwellenwert fällt (z.B. 500%), um einen ausreichenden Puffer gegen Drawdowns zu gewährleisten.





Verhindert die Ausführung von Geschäften bei ungünstigen Marktbedingungen oder in Zeiten geringer Liquidität, wodurch die Handelskosten gesenkt und eine schlechte Ausführungsqualität vermieden wird.

Total Lot Size Limit (verfügbar bei: BouncingKitten mit Trailing TP)

Begrenzt das Gesamtengagement durch Begrenzung der kombinierten Losgröße aller offenen Positionen und hilft so, das Eigenkapital des Kontos zu erhalten.

Plattform & Handelsanforderungen

Plattform: MetaTrader 5 (MT5)

5 (MT5) Kontotyp: Standard , ECN, oder Cent (Cent empfohlen für kleinere Kontostände)

, ECN, oder Cent (Cent empfohlen für kleinere Kontostände) Mindestguthaben :

: Standard-Konto: $2,000+

Cent-Konto: $200+

Handelsinstrumente: Optimiert für XAUUSD (Gold) und die wichtigsten FX-Paare.

für wichtigsten FX-Paare. Leverage: 1 :500 oder höher empfohlen.

Wichtige Eingabeparameter

Parameter Funktion Startmenge Startvolumen für den ersten Netzauftrag. ATR-Zeitraum Die Anzahl der Kerzen, die zur Berechnung der aktuellen Marktvolatilität verwendet werden. Raster-Multiplikator Skalierungsfaktor für die ATR zur Bestimmung des Rasterabstandes. Min/Max Raster (Pips) Harte Grenzen, die sicherstellen, dass das Raster nie zu eng oder zu weit wird. Trailing verwenden Aktiviert/Deaktiviert die Trailing-Profit-Funktion. Max Eigenkapital DD% Schwellenwert für den Notausstieg zum Schutz des gesamten Kontos. Min. Gewinnspanne % Sicherheitsfilter zum Blockieren neuer Trades in Zeiten niedriger Margen.

Empfohlene Einstellungen (XAUUSD Cent-Konto auf dem 1-Minuten-Chart)