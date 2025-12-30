GoldenReceiver Fixed Grid
- Asesores Expertos
- Perapot Chanyuenyong
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
|Estrategia
|Rejilla / Ajustes
|Beneficio
|Reducción máxima del capital
|Saldo Final
| Rejilla GoldenReceiver
|Espacio en cuadrícula: 1.000 pips
|214,618 THB
(~6,800 USD)
|103,537 THB
(~3,300 USD)
|314.618 THB
(~10.000 USD)
|GoldenReceiver Grid + Trailing Profit
|Grid Space: 1.000 pips
Trailing Profit: 200
Lot Multiplier: 1.01
|265.185 THB
(~8.440 USD)
|115.081 THB
(~3.660 USD)
|365.185 THB
(~11.650 USD)
|GoldenReceiver Grid + Trailing Profit
|Grid Space: 1.000 pips
Trailing Profit: 200
Lot Multiplier: 1.01
|313,636 THB
(~9,980 USD)
|115,081 THB
(~4,230 USD)
|413,636 THB
(~13,160 USD)
GoldenReceiver Grid
GoldenReceiver Grid EA es una mini-versión de GoldenReceiver Grid con Trailing Profit.
GoldenReceiver Grid es un sistema de trading automatizado diseñado para traders que buscan el potencial de ganancias de una estrategia grid sin sacrificar el control disciplinado del riesgo.
Características principales
Maximización de beneficios
-
Espaciado de cuadrícula configurable
Los ajustes flexibles del paso de cuadrícula permiten a los operadores equilibrar la rentabilidad y la reducción. Las cuadrículas más estrechas aumentan las oportunidades de negociación, mientras que las cuadrículas más anchas mejoran la estabilidad y la protección del capital.
Multiplicador de lotes(Disponible en: GoldenReceiver Grid with Trailing Profit)
Escala dinámicamente el tamaño de las posiciones a través de los niveles de la rejilla, permitiendo al EA aumentar el potencial de beneficios durante fuertes movimientos de precios, mientras que da a los operadores un control total sobre la exposición al riesgo.
Trailing Take Profit (Disponible en: GoldenReceiver Grid con Trailing Profit)
Mueve automáticamente el nivel de toma de beneficios en la dirección de la operación cuando el precio tiende fuertemente, permitiendo al EA capturar movimientos extendidos del mercado más allá de los objetivos fijos de TP.
Gestión del riesgo y protección del capital
-
Límite total de órdenes
Restringe el número máximo de órdenes abiertas en la parrilla, evitando la acumulación incontrolada de posiciones durante situaciones de volatilidad extrema.
-
Protección de Nivel de Margen Mínimo
Bloquea nuevas operaciones si los niveles de margen caen por debajo de un umbral definido, asegurando un colchón suficiente contra las caídas.
-
Filtro de difer encial
Impide la ejecución de operaciones en condiciones de diferencial desfavorables, reduciendo los costes de negociación en periodos de baja liquidez.
-
Control de deslizamiento
Evita la entrada de operaciones cuando el deslizamiento supera los límites aceptables, mejorando la calidad de ejecución y reduciendo las pérdidas inesperadas.
Plataforma y requisitos de negociación
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Tipo de cuenta: Estándar o Cent(se recomienda la cuenta Cent)
-
Saldo mínimo:
-
Cuenta Estándar: 2 .000
-
Cuenta Cent: $1 ,000
-
-
Instrumentos de negociación: XAUUSD
-
Apalancamiento: 1 :500 o superior
Parámetros clave de entrada
-
Lote inicial: Volumen de negociación inicial para la primera orden de la parrilla.
-
Multiplicador de lote: Factor de escala aplicado a los niveles de rejilla subsiguientes.
-
Max Drawdown % (Salida de Emergencia): Cierra automáticamente todas las posiciones si la reducción supera un límite definido (por ejemplo, 30%).
-
Nivel de Margen Mínimo: Umbral de seguridad necesario para abrir nuevas órdenes de rejilla (por ejemplo, 300%).
-
Grid Step (Pips): Distancia entre órdenes grid.
-
Take Profit (Pips): Objetivo de beneficio aplicado a operaciones individuales o a la cesta completa.
Ajustes recomendados (XAUUSD - Cuenta Cent)
-
Lote Inicial: 0 .1
-
Multiplicador de lote: 1 .0(Tamaño de lote fijo)
-
Max Drawdown %: N/A (Riesgo controlado principalmente a través de la separación de la cuadrícula y el tamaño del lote)
-
Nivel de Margen Mínimo: N/A (Gestionado a través de ajustes de exposición conservadores)
Guía de paso de rejilla
-
Beneficio máximo: 500 pips
-
Riesgo equilibrado: 1 .500 puntos
-
Conservador: 2 .500 pips
-
Take Profit: Mín 500, Máx 1.500 pips