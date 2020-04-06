One Click B3 MT4

- panel limpio de gestión de operaciones con un solo clic con TS y Auto TP

One Click B3 MT4 es un EA de gestión de operaciones orientado al flujo de trabajo para MetaTrader 5. Mantiene sus gráficos limpios y le da unos pocos botones de gran alcance para gestionar todas las posiciones abiertas: Close All, Close Profit, control por símbolo, trailing stop y TP automático en pips - para que pueda centrarse en leer el precio en lugar de hacer clic en el terminal.

One Click B3 MT4 - EA con SL automático, botón Trailing Stop y TP automático completo (20 instrumentos personalizados

EA de gestión de operaciones para MT4 que establece el SL inicial, gestiona el trailing stop mediante un botón TS en el gráfico y coloca TP automático para las nuevas posiciones. El EA funciona con todos los brokers; el usuario introduce los nombres exactos de hasta 20 instrumentos en el parámetro PanelSymbols (separados por comas). Si necesita una versión para 5 instrumentos, utilice el EA One Click B2 MT4.

Características principales

El EA está diseñado para tipos de cuentas de cobertura y funciona con todos los brokers MT4 que soportan cobertura, gestionando múltiples posiciones simultáneas en el mismo símbolo. Funciona con una plataforma cerrada, por lo que se recomienda un VPS de 24 horas para un funcionamiento continuo. El código es ligero, prácticamente no crea carga en la CPU y está optimizado para retrasos mínimos de ejecución. Las botoneras pueden ser posicional MT4, B_SL_TS_TP MT4, B_Pipsy MT4 y B_Asr MT4 y pueden ser utilizadas en cuentas reales y demo tanto por traders principiantes como avanzados, tanto para posiciones a largo plazo como para scalping.

Dos paneles de control

El panel principal cierra todas las posiciones o sólo las rentables en todos los gráficos de la plataforma. El panel de instrumentos trabaja con hasta 20 símbolos personalizados definidos en PanelSymbols (por ejemplo: "BTCUSD,US30,USTEC,DE40,XAUUSD,EURUSD,GBPUSD,USDJPY,USDCAD,AUDUSD,NZDUSD,FTSE100,HK50,NQ100,SILVER,PLNUSD,COPPER,GER30,JP225,SP500") y cierra todas las posiciones o sólo las rentables para cada instrumento seleccionado en todos sus gráficos.

SL automático y Trailing Stop

El SL automático se activa después de que una posición alcance un beneficio configurable en pips y fija el stop loss en el punto de equilibrio más un desplazamiento desde el precio de apertura, con una alerta sonora cuando se coloca el SL. El botón TS (verde = TS ON, rojo = TS OFF) tiene un tamaño configurable (4 mm por defecto), posición X e Y, esquina y colores, y su estado se sincroniza en todos los gráficos. El arrastre utiliza valores configurables de activación y paso, movimiento mínimo en pips y un filtro de tiempo entre modificaciones, al tiempo que conserva los valores anteriores de SL y TP durante las actualizaciones.

Auto TP

Auto TP establece automáticamente la toma de beneficios en la primera posición abierta sin TP. No vuelve a aplicar TP si el usuario lo elimina manualmente y se desactiva junto con el interruptor principal del EA. La distancia y activación del TP se controlan a través de los parámetros EnableAutoTP y AutoTP_Pips, con un cálculo preciso de pips para diferentes tipos de instrumentos. Una alerta sonora confirma la activación del TP.

Compatibilidad, fiabilidad y uso

El EA soporta cuentas de cobertura en todos los brokers MT4, utiliza GlobalVariables para sincronizar los estados del EA y del TS entre gráficos y guarda automáticamente las posiciones de los botones, colores y estados en archivos INI para una recuperación completa tras el reinicio del terminal. Los ajustes de comisión se configuran por separado para cada uno de los 20 instrumentos (Comisión_1 a Comisión_20) y se utilizan al calcular el beneficio neto. El EA bloquea las modificaciones excesivas de posición, rastrea hasta 100 entradas con historial de modificaciones y genera alertas sonoras para eventos clave como SL, TP y cierre de posición. Tiene cero retardo OnTick, utiliza un temporizador de un segundo para la sincronización de estados sin carga de CPU, proporciona control de deslizamiento configurable y funciona en cualquier número de gráficos simultáneamente con respuesta ChartEvent instantánea a los clics de los botones. Para utilizarlo, adjunte el EA a los gráficos de los instrumentos seleccionados, introduzca hasta 20 símbolos de broker en PanelSymbols, arrastre los paneles a las ubicaciones preferidas, ajuste los colores y tamaños y active el botón TS (verde). A continuación, el EA gestiona automáticamente los stop loss, trailing y take profit de las posiciones ya abiertas, proporcionando una solución completa de gestión de operaciones con un solo clic.



