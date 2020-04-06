One Click B3 MT4
- Asesores Expertos
- Mariusz Franciszek Szczepanczyk
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
One Click B3 MT4
- panel limpio de gestión de operaciones con un solo clic con TS y Auto TP
One Click B3 MT4 es un EA de gestión de operaciones orientado al flujo de trabajo para MetaTrader 5. Mantiene sus gráficos limpios y le da unos pocos botones de gran alcance para gestionar todas las posiciones abiertas: Close All, Close Profit, control por símbolo, trailing stop y TP automático en pips - para que pueda centrarse en leer el precio en lugar de hacer clic en el terminal.
One Click B3 MT4 - EA con SL automático, botón Trailing Stop y TP automático completo (20 instrumentos personalizados)
EA de gestión de operaciones para MT4 que establece el SL inicial, gestiona el trailing stop mediante un botón TS en el gráfico y coloca TP automático para las nuevas posiciones. El EA funciona con todos los brokers; el usuario introduce los nombres exactos de hasta 20 instrumentos en el parámetro PanelSymbols (separados por comas). Si necesita una versión para 5 instrumentos, utilice el EA One Click B2 MT4.
Características principales
El EA está diseñado para tipos de cuentas de cobertura y funciona con todos los brokers MT4 que soportan cobertura, gestionando múltiples posiciones simultáneas en el mismo símbolo. Funciona con una plataforma cerrada, por lo que se recomienda un VPS de 24 horas para un funcionamiento continuo. El código es ligero, prácticamente no crea carga en la CPU y está optimizado para retrasos mínimos de ejecución. Las botoneras pueden ser posicional MT4, B_SL_TS_TP MT4, B_Pipsy MT4 y B_Asr MT4 y pueden ser utilizadas en cuentas reales y demo tanto por traders principiantes como avanzados, tanto para posiciones a largo plazo como para scalping.
Dos paneles de control
El panel principal cierra todas las posiciones o sólo las rentables en todos los gráficos de la plataforma. El panel de instrumentos trabaja con hasta 20 símbolos personalizados definidos en PanelSymbols (por ejemplo: "BTCUSD,US30,USTEC,DE40,XAUUSD,EURUSD,GBPUSD,USDJPY,USDCAD,AUDUSD,NZDUSD,FTSE100,HK50,NQ100,SILVER,PLNUSD,COPPER,GER30,JP225,SP500") y cierra todas las posiciones o sólo las rentables para cada instrumento seleccionado en todos sus gráficos.
SL automático y Trailing Stop
El SL automático se activa después de que una posición alcance un beneficio configurable en pips y fija el stop loss en el punto de equilibrio más un desplazamiento desde el precio de apertura, con una alerta sonora cuando se coloca el SL. El botón TS (verde = TS ON, rojo = TS OFF) tiene un tamaño configurable (4 mm por defecto), posición X e Y, esquina y colores, y su estado se sincroniza en todos los gráficos. El arrastre utiliza valores configurables de activación y paso, movimiento mínimo en pips y un filtro de tiempo entre modificaciones, al tiempo que conserva los valores anteriores de SL y TP durante las actualizaciones.
Auto TP
Auto TP establece automáticamente la toma de beneficios en la primera posición abierta sin TP. No vuelve a aplicar TP si el usuario lo elimina manualmente y se desactiva junto con el interruptor principal del EA. La distancia y activación del TP se controlan a través de los parámetros EnableAutoTP y AutoTP_Pips, con un cálculo preciso de pips para diferentes tipos de instrumentos. Una alerta sonora confirma la activación del TP.
Compatibilidad, fiabilidad y uso
El EA soporta cuentas de cobertura en todos los brokers MT4, utiliza GlobalVariables para sincronizar los estados del EA y del TS entre gráficos y guarda automáticamente las posiciones de los botones, colores y estados en archivos INI para una recuperación completa tras el reinicio del terminal. Los ajustes de comisión se configuran por separado para cada uno de los 20 instrumentos (Comisión_1 a Comisión_20) y se utilizan al calcular el beneficio neto. El EA bloquea las modificaciones excesivas de posición, rastrea hasta 100 entradas con historial de modificaciones y genera alertas sonoras para eventos clave como SL, TP y cierre de posición. Tiene cero retardo OnTick, utiliza un temporizador de un segundo para la sincronización de estados sin carga de CPU, proporciona control de deslizamiento configurable y funciona en cualquier número de gráficos simultáneamente con respuesta ChartEvent instantánea a los clics de los botones. Para utilizarlo, adjunte el EA a los gráficos de los instrumentos seleccionados, introduzca hasta 20 símbolos de broker en PanelSymbols, arrastre los paneles a las ubicaciones preferidas, ajuste los colores y tamaños y active el botón TS (verde). A continuación, el EA gestiona automáticamente los stop loss, trailing y take profit de las posiciones ya abiertas, proporcionando una solución completa de gestión de operaciones con un solo clic.
InitialEnableEA - estado inicial del EA (true = activado al inicio).
TriggerPips - ganancia en pips para activar la toma de beneficios inicial.
EnableAutoTP - habilita la colocación automática de take profit para nuevas órdenes.
AutoTP_Pips - ganancia en pips para activar la colocación de stop loss.
SL_Offset_Pips - desplazamiento en pips desde el precio de apertura para el SL inicial.
Slippage - deslizamiento máximo permitido para operaciones de órdenes.
TrailingTriggerPips - distancia de activación del trailing stop en pips desde el precio actual.
TrailingMovePips - distancia de trailing stop en pips desde el precio actual.
MinSLMovePips - movimiento mínimo de SL requerido para la actualización del trailing stop.
MinSecondsBetweenTrailing - segundos mínimos entre actualizaciones de trailing stop.
EnableTrailingStop - habilita la funcionalidad de trailing stop.
ColorOn - color de fondo del botón TS cuando el trailing está activado.
ColorOff - color de fondo del botón TS cuando el trailing está desactivado.
AnchorCorner - esquina del gráfico para anclar el botón trailing stop (0-3).
ButtonSize_mm - tamaño del botón TS en milímetros.
ButtonPosX - posición horizontal del botón TS en píxeles.
ButtonPosY - posición vertical del botón TS en píxeles.
PosFileName - plantilla de nombre de archivo para guardar la posición del botón EA (%s = símbolo).
StateFileName - plantilla de nombre de archivo para guardar el estado del botón EA (%s = símbolo).
xOffsetLeft
- desplazamiento de la posición X para el botón principal "
xOffsetRight - desplazamiento de la posición X para el botón principal "Cerrar todo".
yOffsetRight - desplazamiento de la posición Y del botón principal "Cerrar todo".
btnColorProfit - color de fondo del botón "Cerrar beneficio".
txtColorProfit - color del texto del botón "Cerrar beneficio".
del botón "Cerrar beneficio".
txtColorProfit
- color del
texto del
botón "Cerrar beneficio".
btnColorAll - color de fondo del botón "Cerrar todo".
txtColorAll - color del texto del botón "Cerrar todo".
ButtonFontSizeMainPanel - tamaño de fuente para los botones del panel principal.
PanelSymbols - lista separada por comas de símbolos para los botones del panel (hasta 20).
PanelCorner - esquina del gráfico para el posicionamiento del panel (0-3).
PanelX - posición horizontal del panel en píxeles.
PanelY - posición vertical del panel en píxeles.
PanelWidthMM - anchura de los botones del panel principal en milímetros.
PanelHeightMM - altura de los botones del panel principal en milímetros.
ButtonGapMM - espacio vertical entre los botones del panel en milímetros.
ButtonWidthMM - anchura de los botones del panel de símbolos en milímetros.
ButtonHeightMM - altura de los botones del panel de símbolos en milímetros.
ButtonFontSizePanel - tamaño de fuente para los botones del panel de símbolos.
ButtonTextColor - color del texto de los botones del panel de símbolos.
ButtonCloseAllColor - color de fondo para los botones de símbolos "Cerrar todo".
ButtonCloseProfitColor - color de fondo para los botones de símbolo "Cerrar Beneficio".
TS_TextColor - color del texto del botón TS.
PosX_1 a PosX_20 - posiciones X personalizadas para los botones del panel 1-20 (-1 = auto).
PosY_1 a PosY_20 - posiciones Y personalizadas para los botones del panel 1-20 (-1 = auto).
Comisión_1 a Comisión_20 - comisión manual por lote para los símbolos 1-20.
Idioma - selecciona el idioma de la aplicación (polaco, inglés, alemán, ruso, español).
Un tipo raro de herramienta en MQL4 - centrada en el flujo de trabajo, gráficos limpios y gestión de riesgos, no en entradas "mágicas". Diseñada para traders que saben lo que hacen y quieren que la plataforma ejecute su plan con el mínimo tiempo en pantalla. Esta herramienta le permite definir su plan y el tamaño de la posición, y luego tomar un descanso con seguridad, mientras que el EA vigila sus operaciones. Protege las posiciones abiertas y toma beneficios cuando el precio deja de moverse en la dirección deseada y, cuando se utiliza en un VPS, puede gestionar de forma fiable las operaciones entre sesiones. Los sonidos discretos y de bajo volumen informan sólo de lo que importa: nuevas operaciones, colocación de SL/TP, actualizaciones de arrastre y acciones Cerrar todo / Cerrar beneficios. Durante su jornada normal, no necesita mirar el gráfico: si no oye nada, no está ocurriendo nada importante; un breve sonido le informa inmediatamente de si se ha abierto, modificado o cerrado una operación.
La herramienta también es ideal para scalping: puede proteger cualquier número de posiciones abiertas en cualquier instrumento y cerrar instantáneamente todas las operaciones en todos los símbolos, o sólo en el símbolo seleccionado, en el momento que usted decida.
Este es un EA de gestión de operaciones. No abre operaciones por sí mismo; todas las entradas se abren manualmente o por otros EAs, y esta herramienta sólo gestiona las posiciones existentes.