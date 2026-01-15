Golden Ratio Sniper Gold

Golden Ratio Sniper Gold ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der speziell für den XAUUSD (Gold) -Markt entwickelt wurde. Im Gegensatz zu riskanten Strategien wie Martingale oder Grid verwendet dieser EA einen klassischen Trendfolgeansatz in Kombination mit ATR (Average True Range) zur dynamischen Anpassung der Volatilität.

Er identifiziert mit Hilfe von gleitenden Durchschnitten hochwahrscheinliche Trendeingänge und verwaltet die Trades mit einem intelligenten Money-Management-System. Er ist so konzipiert, dass er das Konto stetig wachsen lässt und gleichzeitig den Drawdown unter Kontrolle hält.

Hauptmerkmale:

  • Strategie: Trendfolge & Scalping.

  • Sicherheit: KEIN Martingale, KEIN Grid. Jeder Handel hat einen Stop Loss.

  • Geld-Management: Automatische Berechnung der Lot-Größe basierend auf dem von Ihnen gewünschten Risikoprozentsatz (z.B. 1% oder 3% pro Handel).

  • Dynamische Ausstiege: Stop Loss und Take Profit sind versteckt und werden mit Hilfe von ATR an die Marktvolatilität angepasst.

Empfehlungen:

  • Symbol: XAUUSD (Gold).

  • Zeitrahmen: M15 - Sehr empfehlenswert.

  • Mindesteinlage: $100 (für 0,01 Lots).

  • Kontotyp: ECN- oder Low Spread-Konten werden bevorzugt.

  • VPS: Ein VPS wird für den 24/7-Betrieb empfohlen, ist aber nicht zwingend erforderlich.

Eingabe-Parameter:

  • RisikoProzentsatz: Prozentsatz des Kontosaldos, der pro Handel riskiert wird (Standard: 3,0 für sicheres Wachstum).

  • RRR (Risiko-Ertrags-Verhältnis): Angestrebter Gewinn im Verhältnis zum Verlust (Standardwert: 2,0).

  • ATR_Mult: Multiplikator für volatilitätsbasierten Stop-Loss (Voreinstellung: 2,0).

  • StartHour/EndHour: Zeitfilter zur Vermeidung von Stunden mit geringer Liquidität.


