One Click B3 MT5 to EA zarządzania transakcjami zorientowane na przepływ pracy dla MetaTrader 5. Utrzymuje wykresy czyste i daje kilka potężnych przycisków do zarządzania wszystkimi otwartymi pozycjami: Close All, Close Profit, kontrola pojedynczego symbolu, trailing stop i automatyczne TP w – dzięki czemu możesz skupić się na czytaniu ceny zamiast klikać terminal.

One Click B3 MT5 — EA z automatycznym SL, przyciskiem trailing stop i automatycznym TP (20 niestandardowych instrumentów)

Zarządzanie handlem EA dla MT5, które ustawia początkowy SD, zarządza trailing stopem za pomocą przycisku TS na karcie i automatycznie ustawia TP dla nowych pozycji. EA działa z maksymalnie 20 symbolami zdefiniowanymi przez użytkownika wpisanymi w parametrze PanelSymbols (rozdzielone przecinkami). Jeśli potrzebujesz wersji na 5 instrumentów, użyj One Click B2 MT5 EA.

Główne cechy

EA współpracuje ze wszystkimi brokerami i to zarówno na kontach rzeczywistych, jak i demo. Jest lekki i zoptymalizowany pod kątem minimalnego obciążenia CPU oraz szybkiego działania. Panele przycisków można umieścić w dowolnym miejscu na wykresie, każdy z osobna, z w pełni konfigurowalnymi kolorami, rozmiarami i czcionkami. EA jest kompatybilny ze wskaźnikami takimi jak Terminal MT5, B_SL_TS_TP MT5, B_Pipsy MT5, B_Asr MT5 oraz Zoom MT5. Nadaje się zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych traderów i może być wykorzystywana zarówno do pozycji długoterminowych, jak i skalpingowych. Zalecana jest ciągła praca z 24-godzinnym VPS.

Dwa panele sterowania

Główny panel zamyka wszystkie lub tylko te dochodowe na wszystkich wykresach platformy. Panel instrumentów działa z maksymalnie 20 niestandardowymi symbolami zdefiniowanymi w PanelSymbols (na przykład: "BTCUSD,US30,USTEC,DE40,XAUUSD,EURUSD,GBPUSD,USDJPY,USDCAD,AUDUSD,NZDUSD,FTSE100,HK50,NQ100,SILVER,PLNUSD,COPPER,GER30,JP225,SP500") i zamyka wszystkie lub tylko te zyskowe dla każdego wybranego instrumentu na wszystkich swoich wykresach.

Automatyczny SL i zatrzymanie z tyłu

EA zapewnia kompletny system zarządzania SL i TS. Automatyczny SL aktywuje się po osiągnięciu konfigurowalnego zysku w, a następnie ustawia SL na poziomie rentowności plus offset od otwartej ceny, z dźwiękowym alertem przy umieszczeniu SL. Przycisk TS (zielony = WŁĄCZONY, czerwony = WYŁĄCZONY) ma konfigurowalny rozmiar, narożnik, pozycję X/Y i kolory, a jego stan jest synchronizowany na wszystkich wykresach. Trailing wykorzystuje konfigurowalne wartości trigger i krok, minimalny ruch w oraz filtr czasu między modyfikacjami SL, zachowując jednocześnie istniejące wartości SL i TP podczas aktualizacji.

Auto TP

Auto TP automatycznie ustawia TP, gdy pierwsza pozycja bez TP zostanie otwarta dla symbolu. TP nie jest ponownie stosowane, jeśli użytkownik usunie go ręcznie i zostanie wyłączony razem z głównym przełącznikiem EA. Odległość TP jest konfigurowalna za pomocą parametrów EnableAutoTP i AutoTP_Pips, z precyzyjnym obliczeniem dla różnych typów instrumentów. Dźwiękowy alert potwierdza, kiedy toaleta jest ustawiona.

Niezawodność i szczegóły techniczne

EA obsługuje konta zabezpieczające i wykorzystuje GlobalVariables do synchronizacji stanów EA i TS na wykresach. Pozycje przycisków, kolory i stany są zapisywane w plikach INI, aby zapewnić pełną regenerację po restarcie terminala. Do oceny zysku netto stosuje się kalkulator prowizji z oddzielnymi wartościami dla każdego z 20 instrumentów (Commission_1 do Commission_20). EA blokuje nadmierne modyfikacje pozycji, śledzi do 100 zgłoszeń z historią modyfikacji, używa sekundowego timera do synchronizacji bez obciążenia CPU i reaguje natychmiast na kliknięcia przycisków ChartEvent. Był testowany na rzeczywistych kontach z wieloma pozycjami, działa z najnowszymi wersjami MT5 i oferuje kompleksowe zarządzanie handlem jednym kliknięciem – od pozycji otwartej po automatyczne zarządzanie zyskami i stratami.





AppLanguage – wybiera język interfejsu używany przez EA dla etykiet na wykresie oraz wiadomości. EnableAutoTP – włącza lub wyłącza funkcję automatycznego pobierania zysków dla nowych stanowisk. AutoTP_Pips – ustala odległość w od ceny otwartej, gdzie Auto TP umieszcza początkową Zysk. InitialEnableEA – definiuje, czy EA zaczyna się w stanie włączonym, gdy jest podłączone do wykres. TriggerPips – zysk w wymagany przed umieszczeniem pierwszego ochronnego Stop Lossa przez EA. SL_Offset_Pips – przesunięcie w od ceny otwartej użytej przy zakładaniu początkowego SL (równowartość plus ten offset). Ślizg – maksymalny dopuszczalny spadek ceny podczas modyfikacji lub zamknięcia pozycji. TrailingTriggerPips – odległość w od aktualnej ceny, która wywołuje aktualizację trailing stop. TrailingMovePips – kroki w pips, o które przesuwany jest Stop Loss podczas trailingu. MinSLMovePips – minimalna różnica pipów między obecnym a nowym SL dla modyfikacja. MinSekundy MiędzyZbiegiem – minimalny odstęp czasu w sekundach między kolejnymi SL Aktualizacje. EnableTrailingStop – globalny przełącznik umożliwiający włączanie lub wyłączanie zarządzania trailing stop. ColorOn – ustawia kolor tła przycisku TS, gdy Trailing Stop jest włączony (ON). ColorOff – ustawia kolor tła przycisku TS, gdy Trailing Stop jest wyłączony (OFF). TS_TextColor – ustawia kolor tekstu "TS" wyświetlanego na przycisku Trailing Stop. AnchorCorner (0-3) – wybiera, który narożnik wykresu (0–3) będzie używany jako punkt kotwiczenia dla TS guzik. ButtonSize_mm – określa rozmiar przycisku TS na wykresie w milimetrach. ButtonPosX – ustawia poziomą pozycję (X) przycisku TS względem wybranego narożnika. ButtonPosY – ustawia pionową (Y) pozycję przycisku TS względem wybranego narożnika. PosFileName – szablonowa nazwa pliku używana do zapisywania pozycji paneli/przycisków dla każdego symbolu. StateFileName – szablonowa nazwa pliku używana do zapisywania stanu EA on/off dla każdego symbolu. xOffsetLeft – pozycja pozioma (X dystans) głównego przycisku "Close Profit" na wykresie. yOffsetLeft – pionowa pozycja (odległość Y) głównego przycisku "Close Profit" na wykresie. xOffsetRight – pozycja pozioma (X odległość) głównego przycisku "Zamknij wszystko" na wykresie. yOffsetRight – pozycja pionowa (odległość Y) głównego przycisku "Close All" na wykresie. btnColorProfit – background color of the main "Close Profit" button. txtColorProfit – text color used on the main "Close Profit" button. btnColorAll – background color of the main "Close All" button. txtColorAll – text color used on the main "Close All" button. ButtonFontSizeMainPanel – font size used for text on the main panel buttons. PanelSymbols – comma‑separated list of symbols for which the EA creates individual close buttons. PanelCorner – chart corner used as the anchor point for the symbols panel. PanelX – base horizontal (X) offset of the symbols panel from the selected corner. PanelY – base vertical (Y) offset of the symbols panel from the selected corner. PanelWidthMM – width of the main panel buttons in millimeters. PanelHeightMM – height of the main panel buttons in millimeters. ButtonGapMM – gap (spacing) between buttons in the symbols panel, in millimeters. ButtonWidthMM – width of the per‑symbol buttons (Close All / Close Profit), in millimeters. ButtonHeightMM – height of the per‑symbol buttons, in millimeters. ButtonFontSizePanel – font size used on the per‑symbol buttons in the panel. ButtonTextColor – text color for all symbol buttons in the panel. ButtonCloseAllColor – background color for all "Close All" buttons in the symbols panel. ButtonCloseProfitColor – background color for all "Close Profit" buttons in the symbols panel. Commission_1 do Commission_20 – ręczna prowizja za kartę za symbole 1-20.

Rzadki typ narzędzia na MQL5 – skupiony na przepływie pracy, czystych wykresach i zarządzaniu ryzykiem, a nie na "magicznych" wpisach. Stworzony dla traderów, którzy wiedzą, co robią i chcą, aby platforma realizowała ich plan przy minimalnym czasie ekranowym. To narzędzie pozwala zdefiniować plan i rozmiar pozycji, a następnie bezpiecznie zrobić sobie przerwę, podczas gdy EA będzie obserwował twoje transakcje. Chroni otwarte pozycje i przynosi zysk, gdy cena przestaje się poruszać w zamierzonym kierunku, a w przypadku VPS może niezawodnie zarządzać transakcjami między sesjami. Dyskretne, niskowolumowe dźwięki raportują tylko to, co ważne: nowe transakcje, lokację SL/TP, aktualizacje oraz działania Zamknąć wszystko/Zamknąć Zysk. W ciągu codziennego dnia nie musisz wpatrywać się w wykres – jeśli nic nie słyszysz, nic ważnego się nie dzieje; Krótki dźwięk natychmiast informuje, czy transakcja została otwarta, zmodyfikowana czy zamknięta. Narzędzie to jest również idealne do skalpowania: może chronić dowolną liczbę wolnych pozycji na dowolnym instrumencie i natychmiast zamknąć wszystkie transakcje na wszystkich symbolach lub tylko na wybranym symbolu, w momencie podjęcia decyzji.

To jest EA. Nie otwiera transakcji samodzielnie; wszystkie zgłoszenia są otwierane ręcznie lub przez innych EA, a to narzędzie zarządza jedynie istniejącymi stanowiskami.









