One Click B3 MT5

One Click B MT5

- panel de gestión de operaciones con un solo clic con TS y Auto TP

One Click B MT5 es un EA de gestión de operaciones para MetaTrader 5 orientado al flujo de trabajo. Mantiene sus gráficos limpios y le da unos pocos botones de gran alcance para gestionar todas las posiciones abiertas: Close All, Close Profit, control por símbolo, trailing stop y TP automático en pips - para que pueda centrarse en leer el precio en lugar de hacer clic en el terminal.

One Click B3 MT5 - EA con SL automático, botón Trailing Stop y TP automático (20 instrumentos personalizados)


EA de gestión de operaciones para MT5 que fija el SL inicial, gestiona el trailing stop mediante un botón TS en el gráfico y coloca TP automático para las nuevas posiciones. El EA funciona con hasta 20 símbolos definidos por el usuario introducidos en el parámetro PanelSymbols (separados por comas). Si necesita una versión para 5 instrumentos, utilice el EA One Click B2 MT5.


Características principales


El EA funciona con todos los brokers y tanto en cuentas reales como demo. Es ligero y está optimizado para una carga mínima de la CPU y una ejecución rápida. Las botoneras se pueden colocar en cualquier lugar del gráfico, cada botón individualmente, con colores, tamaños y fuentes totalmente configurables. El EA es compatible con indicadores como Terminal MT5, B_SL_TS_TP MT5, B_Pipsy MT5, B_Asr MT5 y Zoom MT5. Es adecuado tanto para traders principiantes como avanzados y puede utilizarse tanto para posiciones a largo plazo como para scalping. Se recomienda el trabajo continuo con un VPS de 24 horas.


Dos paneles de control


El panel principal cierra todas las posiciones o sólo las rentables en todos los gráficos de la plataforma. El panel de instrumentos trabaja con hasta 20 símbolos personalizados definidos en PanelSymbols (por ejemplo: "BTCUSD,US30,USTEC,DE40,XAUUSD,EURUSD,GBPUSD,USDJPY,USDCAD,AUDUSD,NZDUSD,FTSE100,HK50,NQ100,SILVER,PLNUSD,COPPER,GER30,JP225,SP500") y cierra todas las posiciones o sólo las rentables para cada instrumento seleccionado en todos sus gráficos.


SL y Trailing Stop automáticos


El EA proporciona un completo sistema de gestión de SL y TS. El SL automático se activa después de que la posición alcanza un beneficio configurable en pips y luego establece el SL en el punto de equilibrio más una compensación del precio de apertura, con una alerta sonora cuando se coloca el SL. El botón TS (verde = ON, rojo = OFF) tiene tamaño, esquina, posición X/Y y colores configurables, y su estado se sincroniza en todos los gráficos. El seguimiento utiliza valores configurables de activación y paso, movimiento mínimo en pips y un filtro de tiempo entre modificaciones de SL, al tiempo que conserva los valores existentes de SL y TP durante las actualizaciones.


Auto TP


Auto TP fija automáticamente el TP cuando se abre la primera posición sin TP para un símbolo. No vuelve a aplicar TP si el usuario lo elimina manualmente y se desactiva junto con el interruptor principal del EA. La distancia de TP es configurable a través de los parámetros EnableAutoTP y AutoTP_Pips, con cálculo preciso de pips para diferentes tipos de instrumentos. Una alerta sonora confirma cuando el TP está ajustado.


Fiabilidad y detalles técnicos


El EA soporta cuentas de cobertura y utiliza GlobalVariables para sincronizar los estados del EA y del TS en todos los gráficos. Las posiciones de los botones, los colores y los estados se guardan en archivos INI para proporcionar una recuperación completa después de reiniciar el terminal. Se utiliza una calculadora de comisiones con valores separados para cada uno de los 20 instrumentos (Comisión_1 a Comisión_20) cuando se evalúa el beneficio neto. El EA bloquea las modificaciones de posición excesivas, realiza un seguimiento de hasta 100 entradas con historial de modificaciones, utiliza un temporizador de un segundo para la sincronización sin carga de CPU y reacciona instantáneamente a los clics de los botones ChartEvent. Ha sido probado en cuentas reales con muchas posiciones, funciona con las últimas versiones de MT5 y proporciona una solución completa de gestión de operaciones con un solo clic, desde la apertura de posiciones hasta la gestión automática de pérdidas y ganancias.


AppLanguage - selecciona el idioma de la interfaz utilizado por el EA para las etiquetas y

mensajes

en el gráfico

.

EnableAutoTP - activa o desactiva la función automática Take Profit para nuevas posiciones.

AutoTP_Pips - establece la distancia en pips desde el precio de apertura donde Auto TP coloca el Take Profit inicial

.

InitialEnableEA - define si el EA comienza en estado activado cuando se adjunta al

gráfico.

TriggerPips - ganancia en pips requerida antes de que el EA coloque el primer Stop Loss de protección.

SL_Offset_Pips - desplazamiento en pips desde el precio de apertura utilizado al colocar el SL inicial

(punto de equilibrio más este desplazamiento).

Slippage - máximo deslizamiento de precio permitido al modificar o cerrar posiciones.

TrailingTriggerPips - distancia en pips desde el precio actual que activa la actualización del trailing stop.

TrailingMovePips - paso en pips por el cual el Stop Loss es movido durante el trailing.

MinSLMovePips - diferencia mínima en pips entre el SL actual y el nuevo para la

modificación.

MinSecondsBetweenTrailing - intervalo de tiempo mínimo en segundos entre

actualizaciones de

SL de arrastre

.

EnableTrailingStop - interruptor global para activar o desactivar la gestión del trailing stop.

ColorOn - establece el color de fondo del botón TS cuando el Trailing Stop está habilitado (ON).

ColorOff - establece el color de fondo del botón TS cuando el Trailing Stop está desactivado (OFF).

TS_TextColor - Define el color del texto "TS" que aparece en el botón Trailing Stop.

AnchorCorner (0-3) - selecciona qué esquina del gráfico (0-3) se utiliza como punto de anclaje para el

botón

TS

.

ButtonSize_mm - define el tamaño del botón TS en el gráfico en milímetros.

ButtonPosX - define la posición horizontal (X) del botón TS en relación con la esquina seleccionada.

ButtonPosY - define la posición vertical (Y) del botón TS en relación con la esquina seleccionada.

PosFileName - nombre del archivo de plantilla utilizado para guardar las posiciones del panel/botón para cada símbolo.

StateFileName - nombre del archivo de plantilla utilizado para guardar el estado de activación/desactivación del EA para cada símbolo.

xOffsetLeft - posición horizontal (distancia X) del botón principal "Close

Profit

" en el gráfico. yOffsetLeft - posición vertical (distancia Y) del botón

principal

"Close Profit

" en el gráfico. xOffsetRight - posición horizontal (distancia X) del botón principal "Close All" en el gráfico.

yOffsetRight - posición vertical (distancia Y) del

botón

principal

"Close All" en el gráfico

.

btnColorProfit - color de fondo del botón principal "Close

Profit

".

txtColorProfit - color del texto utilizado en el botón principal "

Close Profit

". btnColorAll - color de fondo del botón principal "Close All".

txtColorAll - color del texto utilizado en el botón principal "Close All".

ButtonFontSizeMainPanel - tamaño de fuente utilizado para el texto de los botones del panel principal.

PanelSymbols - lista separada por comas de símbolos para los que el EA crea

botones de

cierre individuales

.

PanelCorner - esquina del gráfico utilizada como punto de anclaje para el panel de símbolos.

PanelX - desplazamiento horizontal (X) base del panel de símbolos desde la esquina seleccionada.

PanelY - desplazamiento vertical (Y) base del panel de símbolos desde la esquina seleccionada.

PanelWidthMM - anchura de los botones del panel principal en milímetros.

PanelHeightMM - altura de los botones del panel principal en milímetros.

ButtonGapMM - espacio (separación) entre los botones del panel de símbolos, en milímetros.

ButtonWidthMM - anchura de los botones por símbolo (Cerrar Todo / Cerrar Beneficio), en

milímetros.

ButtonHeightMM - altura de los botones por símbolo, en milímetros.

ButtonFontSizePanel - tamaño de la fuente utilizada en los botones por símbolo del panel.

ButtonTextColor - color del texto para todos los botones de símbolos del panel.

ButtonCloseAllColor - color de fondo para todos los botones "Cerrar Todo" del panel de símbolos.

ButtonCloseProfitColor - color de fondo para todos los botones "Cerrar Beneficio" en el

panel de

símbolos

.

Commission_1 to Commission_20 - comisión manual por lote para los símbolos 1-20.


Un tipo raro de herramienta en MQL5 - centrada en el flujo de trabajo, gráficos limpios y gestión de riesgos, no en entradas "mágicas". Diseñado para los operadores que saben lo que están haciendo y quieren que la plataforma ejecute su plan con el mínimo tiempo en pantalla. Esta herramienta le permite definir su plan y el tamaño de la posición, y luego tomar un descanso con seguridad, mientras que el EA vigila sus operaciones. Protege las posiciones abiertas y toma beneficios cuando el precio deja de moverse en la dirección deseada y, cuando se utiliza en un VPS, puede gestionar de forma fiable las operaciones entre sesiones. Los sonidos discretos y de bajo volumen sólo informan de lo que importa: nuevas operaciones, colocación de SL/TP, actualizaciones de arrastre y acciones Cerrar todo / Cerrar beneficios. Durante su jornada normal, no necesita mirar el gráfico: si no oye nada, no está ocurriendo nada importante; un breve sonido le informa inmediatamente de si se ha abierto, modificado o cerrado una operación.

La herramienta también es ideal para scalping: puede proteger cualquier número de posiciones abiertas en cualquier instrumento y cerrar instantáneamente todas las operaciones en todos los símbolos, o sólo en el símbolo seleccionado, en el momento que usted decida.


Este es un EA de gestión de operaciones. No abre operaciones por sí mismo; todas las entradas se abren manualmente o por otros EAs, y esta herramienta sólo gestiona las posiciones existentes.





