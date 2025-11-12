SmartReversals Auto Optimized: Der intelligente Indikator, der sich an Ihren Chart anpasst

Haben Sie genug von Indikatoren mit festen Einstellungen, die nur in einem bestimmten Markt funktionieren? 😫 Frustriert von endlosen manuellen Optimierungen, die keine Ergebnisse bringen?

Wir stellen Ihnen SmartReversals Auto Optimized vor - den ersten Indikator, der sich automatisch für Ihren Chart optimiert.

Der eigentliche Clou ist die eingebaute Auto-Optimierungs-Engine. 💥

🚀 Revolutionäres Feature: Intelligente Auto-Optimierung 🚀

Kein manuelles Backtesting oder Raten von Parametern mehr!

Wenn Sie SmartReversals zum ersten Mal auf einen beliebigen Chart laden (z.B. EURUSD - H1), beginnt es automatisch einen intensiven Optimierungsprozess im Hintergrund. (Bitte beachten Sie: Diese erstmalige Berechnung für jedes Symbol/Zeitrahmen kann 5 bis 10 Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und lassen Sie sie abschließen).

Dieses intelligente 🧠 System testet Hunderte von Kombinationen seiner Kernstrategieparameter und dynamischen Stop-Losses, um die profitabelsten Einstellungen für das jeweilige Symbol und den jeweiligen Zeitrahmen zu finden.

Nach der einmaligen Optimierung stellt der Indikator die idealen Einstellungen ein und ist bereit, Signale zu liefern, die sich in der Vergangenheit bewährt haben. 📈

Es handelt sich um einen wirklich adaptiven Indikator, der sich an jeden Markt anpasst.

📊 Professioneller On-Chart Performance-Bericht

Volle Transparenz! Wir vertrauen unserem Algorithmus und lassen Sie die Ergebnisse sehen. SmartReversals zeigt einen vollständigen statistischen Live-Bericht direkt in Ihrem Chart an. Sie sehen genau, wie sich die aktuell optimierten Parameter entwickelt haben:

💰 Gesamt-Nettogewinn (in Pips)

🎯 Gesamtgewinnrate (%)

📈 Getrennte Statistiken für Kauf- und Verkaufstransaktionen

🚀 Größter Gewinn / 📉 Größter Verlust

📅 Gewinn/Verlust nach Wochentag und Monat

🎯 Andere Schlüsselmerkmale

🔒 100% NICHT NACHGEMALTE SIGNALE: Alle Signale sind endgültig. Sobald ein Pfeil erscheint, wird er NIEMALS neu gezeichnet oder verändert. Was Sie sehen, ist was Sie bekommen.

Präzise Einstiegs- und Ausstiegssignale: Klare Pfeile für optimale Einstiegs- 🟢 und Ausstiegspunkte 🔴 basierend auf unserem fortschrittlichen Algorithmus.

Dynamischer ATR Stop Loss: Ein intelligenter Stop Loss basierend auf der Marktvolatilität (ATR), der auch während des Optimierungsprozesses getestet wird!

Vollständiges Alarmsystem: Verpassen Sie nie ein Signal 🔔 (einschließlich Pop-ups, mobile Push-Benachrichtigungen 📱 und E-Mail 📧).

Vollständig anpassbar: Alle Farben, Größen und Signalformen sind anpassbar. 🎨

SmartReversals Auto Optimized entfernt das Rätselraten aus Ihrem Handel und ersetzt es durch datengesteuerte Intelligenz. 🌟

Holen Sie es sich noch heute und erleben Sie die Macht datengesteuerter Entscheidungen!