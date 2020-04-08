True strength index mt4
- Indicateurs
- Vincent Albert Feugier
- Version: 1.0
- Activations: 20
TrueStrength Oscillator v1.00
Ce que tu vois sur le graphique :
Ligne bleue épaisse 💙 : le TSI principal, qui suit le momentum du marché
Ligne rouge épaisse ❤️ : le signal qui suit de près (parfait pour repérer les croisements)
Petites barres bleues fines 📊 : qui partent de la ligne zéro jusqu'à la ligne bleue
Ligne grise pointillée au milieu ➖ : le zéro, pour voir direct quand ça change de camp
Pourquoi c'est pratique au quotidien :
L'échelle reste toujours fixe (-0.000001 à +0.000001), pas de surprise ✅
Zéro repaint : calculé uniquement sur les barres fermées 🔒
Marche sur tous les timeframes (M1 à MN1) ⏰
Très léger : n'encrasse pas du tout le terminal ⚡
Ce que tu peux régler facilement :