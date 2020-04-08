True strength index mt4

TrueStrength Oscillator v1.00

Ce que tu vois sur le graphique :

  • Ligne bleue épaisse 💙 : le TSI principal, qui suit le momentum du marché

  • Ligne rouge épaisse ❤️ : le signal qui suit de près (parfait pour repérer les croisements)

  • Petites barres bleues fines 📊 : qui partent de la ligne zéro jusqu'à la ligne bleue

  • Ligne grise pointillée au milieu ➖ : le zéro, pour voir direct quand ça change de camp

Pourquoi c'est pratique au quotidien :

  • L'échelle reste toujours fixe (-0.000001 à +0.000001), pas de surprise ✅

  • Zéro repaint : calculé uniquement sur les barres fermées 🔒

  • Marche sur tous les timeframes (M1 à MN1) ⏰

  • Très léger : n'encrasse pas du tout le terminal ⚡

Ce que tu peux régler facilement :

SignalPeriod = 2     (vitesse du signal rouge) ⚙️
SignalSmooth = 0.2   (lissage du signal) ⚙️

Produits recommandés
Professional Histogram MT 4
Evgeny Belyaev
Indicateurs
Professional Histogram (PH) est un outil très efficace et fiable pour le trading du Forex, des CFD et des options binaires. PH est facile à utiliser et à configurer aussi bien pour les débutants que pour les traders expérimentés. Contrairement à la plupart des indicateurs, Professional Histogram trouve des tendances plus longues et donne moins de faux signaux. Lorsqu'un signal d'achat ou de vente apparaît, une alerte est déclenchée vous permettant d'ouvrir une position en temps opportun et d
Interactive BB Matrix
Tsvetan Tsvetanov
2 (1)
Indicateurs
This indicator displays Bollinger Bands signals for multiple symbols and multiple time frames. The signals are created as a simple ratios which represent the distance between the current price and the moving average measured in standard deviations. This way we create a very versatile and easy to use indicator which helps us to identify not only the strongest trends but also the most overbought and oversold conditions. Features Accurate signals in real time for multiple time frames and multiple
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicateurs
[ZhiBiCCI] indicators are suitable for all cycle use, and are also suitable for all market varieties. [ZhiBiCCI] Green solid line is a reversal of bullish divergence. The green dotted line is a classic bullish divergence. [ZhiBiCCI] The solid line to the red is a reverse bearish divergence. The red dotted line is a classical bearish divergence. [ZhiBiCCI] can be set in the parameters (Alert, Send mail, Send notification), set to (true) to send instant signals to the alarm window, email, insta
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicateurs
Version MT5  |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels   est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que   les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit   la structure d'onde correcte   du marché et   les niveaux de Fibonacci   qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conse
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Crypto_Forex Indicator HTF Ichimoku pour MT4. - L'indicateur Ichimoku est l'un des indicateurs de tendance les plus puissants. HTF signifie - Higher Time Frame. - Cet indicateur est excellent pour les traders de tendance ainsi que pour la combinaison avec les entrées Price Action. - L'indicateur HTF Ichimoku vous permet d'attacher Ichimoku d'une période plus élevée à votre graphique actuel. - Tendance à la hausse - ligne rouge au-dessus de la bleue (et les deux lignes sont au-dessus du nuage)
EAzy MACD Cross
Citoro
Indicateurs
MACD Cross with additional features which conditions must met if there was set on 1. Stochastic Limit : Buy Above, Buy Below, Sell Above & Sell Below 2. RSI Limit: Buy Above, Buy Below, Sell Above & Sell Below 3. EMA Limit : Buy if EMA1 & EMA2 above EMA3, Sell if EMA1 & EMA2 below EMA3 It also can set whether show arrow and sound alert. MACD, RSI, Stohastic and EMA values can be changed according each user
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
Indicateurs
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
Indicateurs
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
MA3 Trend MT4
Sergei Linskii
4.17 (6)
Indicateurs
MA3 Trend - is the good trend indicator  on three MAs.   Benefits of the indicator: The indicator produces signals with high accuracy. The confirmed signal of the indicator does not disappear and is not redrawn. You can trade on the MetaTrader 4 trading platform of any broker. You can trade any assets (currencies, metals, cryptocurrencies, stocks, indices etc.). You can trade on any timeframes (M5-M15 scalping and day trading / M30-H1 medium-term trading / H4-D1 long-term trading). Individua
FREE
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.66 (29)
Indicateurs
Free Market structure zig zag to assist in price action trading the screenshots describe how to use and how to spot patterns new version comes with alerts, email alert and  push notification alert can be used on all pairs  can be used on all timeframes  you can add additional confirmation indicators the indicator shows you your higher high and low highs as well as your lower lows and lower highs  the indication makes price action analysis easier to spot.
FREE
Gets
Andrey Kozak
Indicateurs
Gets is a smart trading system with complex market analysis mechanism. The operation principle of Gets is based on neural networks and diversified collection of information from various market analyzers. Then the system analyzes the statistical databases to create a general idea of the current market situation and the further price movement. The information is displayed on the screen in a simple and intuitive way - in the form of buy and sell arrows. Also, the information on the current trend st
Madx Cobra
Santi Dankamjad
Indicateurs
Madx Cobra Indicator. Create to traders both experienced and inexperienced to use it because it is a basic indicator How to use : Setting Indicator 1. MA Fast  : Moving Average fast (10) 2. MA Slow :  Moving Average Slow control trend markets.(200) 3. ADX : Control trend(5) 4. For alert you can set to alert Next bar or instant bars.  When arrow sky blue show or arrow up, you can entry order "Buy" or "Long" and arrow red show or arrow down, you can entry order "Sell" or "Short" Setting stop
Phantom Bands
Luke Anthony Caras
Indicateurs
Phantom Bands – MT4 Indicator Zone-Based Reaction Levels for Price Action Traders Phantom Bands is a MetaTrader 4 custom indicator that draws multiple adaptive bands on your chart. These levels are designed to assist traders in identifying potential price interaction zones based on internal logic — particularly useful for short-term discretionary strategies. Description This indicator creates zone-based bands around internal pivots. The logic behind the bands is based on price interaction
DeMarker with 2 Moving Averages ms
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « DeMarker et 2 Moyennes Mobiles » pour MT4, sans refonte. - La courbe de l'oscillateur DeMarker indique la position actuelle du prix par rapport aux plus hauts et plus bas précédents pendant la période de calcul de l'indicateur. - L'indicateur « DeMarker et 2 Moyennes Mobiles » vous permet de visualiser les moyennes mobiles rapides et lentes de l'oscillateur DeMarker. - Il est idéal pour les entrées de vente en zone de surachat (au-dessus de 0,7) et les entrées d'achat
Stochastic Divergence
Oleksii Pidlubnyi
3 (2)
Indicateurs
The indicator displays divergence and convergence on all instruments. It works on all timeframes. After finding divergence/convergence, the indicator draws a Buy or a Sell arrow according to the detected signal.  Settings Buy - show buy signals Sell - show sell signals Divergence - show divergence on the chart Convergence - show convergence on the chart KPeriod, DPeriod, Slowing - Stochastic settings drawPriceTrendLines - draw a line (of divergence/covergence) on a price chart drawIndicatorTren
ADX Pointer
Dominik Mandok
Indicateurs
ADX Pointer is an indicator which is based on "Average Directional Index" and draws three numbers in chart window depending on the value of ADX. In ADX Pointer you can set "ADX_Period" which is of course period of Average Directional Index and you can also set 3 levels. When ADX value exceed first level ("ADX_Level1") in chart window appears number "1", when ADX exceed second level ("ADX_Level2") appears "2" and when ADX exceed third level ("ADX_Level3") appears "3". Simple. ADX Pointer works on
SimSim Line KijunSen Plus MA
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
Un indicateur très simple mais efficace. Il est basé sur la ligne KijunSen de l'indicateur Ichimoku et la MA moyenne construite sur cette ligne. Signal d'achat ou de vente : c'est le point d'intersection de deux lignes !!! J'utilise moi-même souvent la ligne KijunSen de l'indicateur Ichimoku pour le trading, si le prix est PLUS ÉLEVÉ, je ne considère que les ACHATS, si seules les VENTES sont INFÉRIEURES. Et après avoir fait la moyenne de la ligne KijunSen et formé la ligne KijunSen MA, les point
MACD Divergence
Sergey Deev
2.5 (2)
Indicateurs
The indicator detects divergence signals - the divergences between the price peaks and the MACD oscillator values. The signals are displayed as arrows in the additional window and are maintained by the messages in a pop-up window, e-mails and push-notifications. The conditions which formed the signal are displayed by lines on the chart and in the indicator window. Indicator Parameters MacdFast - fast MACD line period MacdSlow - slow MACD line period MacdSignal - MACD signal line period MacdPric
Stochastic Advanced MT4
Siarhei Vashchylka
Indicateurs
The " Stochastic Advanced " indicator displays the signals of the 'Stochastic" indicator directly on the chart without the presence of the indicator itself at the bottom of the screen. The indicator signals can be displayed not only on the current timeframe, but also on a timeframe one level higher. In addition, we have implemented a filter system based on the Moving Average indicator. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Advantages 1. Displaying the signals of the "Stoch
Holy Grail Arrow
Thomas Bradley Butler
Indicateurs
Holy Grail arrow is for scalping.  The period you use will determine the trend.  You can try different time frames and periods to see what works best for your strategy.  Filters can be applied like a moving average or trendlines.  The 1 minute works good for scalps and always trade during active periods and avoid consolidation times.  Using other indicators to determine trends is recommended but this can also be a free flowing scalping system alone with tp and sl. Inputs: Period = trend period
Easy RSI Alerts
Luke Kendall
5 (1)
Indicateurs
The Relative Strength Index (RSI) was developed by J. Welles Wilder and is a momentum oscillator that identifies overbought and oversold conditions. It is also a popular choice for many traders helping them find entries into the market. How it Works The simplest way to use the Relative Strength Index is to wait for an overbought or oversold condition and then enter into a trade when the RSI indicates that price is resuming in the dominant direction of the trend. Buy signals : For the first cond
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicateurs
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
MACD Cross Color Change
Santi Dankamjad
Indicateurs
This indicator is an upgrade of traditional MACD on MT4. Macd Base line cross above Macd signal line the color of histogram change is red color and entry order Sell. Macd Base line cross below Macd signal line the color of histogram change is green color and entry order Buy. For above histogram of Macd can change color to good looking by can change color above zero line and lower line.
Search for Reversal
Andriy Sydoruk
Indicateurs
The Search for Reversal trend indicator can be used both for pipsing on small periods and for long-term trading. Indicator showing signals for entry. Displays both entry points and the trend itself. Shows statistically calculated times to enter the market with arrows. Using the indicator, you can optimally distribute the risk coefficient. Uses all one parameter for settings. When choosing a parameter, it is necessary to visually resemble so that the corresponding graph has an excellent project
Trend ZVD
Vitalii Zakharuk
Indicateurs
The Trend ZVD Trend Indicator is important for identifying trends in financial markets. However, this indicator works equally well during consolidation periods. The Trend ZVD trend indicator indicates the direction in which the asset of your choice can move. The Trend ZVD trend indicator copes with the main task of trading: to find the entry point to the market at the time the trend is created and the exit point at the time it is completed. A trend in trade is the steady movement of quotes in
Pluuto Alert
Mati Maello
1 (1)
Indicateurs
This indicator Pluuto Alert indicator.Indicator displays trend movement. Indicator calculates automatically line.Alert = arrow.When the alert is up the next alert is down,when the alert is down the next alert is up (new bar). Features FiltPer - displays indicator period.Line1. FiltPer2 - displays indicator period.Line2. Multiplier - displays indicator multiplier.(FlitPer,Line1;step) Deviation1 - displays indicator deviation.(Line2) Deviation2 - displays indicator deviation.(Arrow) Trend - displa
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
Indicateurs
The Stepping Trend Indicator     The Steppi ng Trend indicator uses the  average true range  (ATR indicator) in its calculation. This gives you control to set your own average true range period, I set the Default as 10.   Indicator Details. Green Arrow Up: This means you are at the starting point of a new bullish trend, it’s time to buy.   Red  Arrow  Down : This means you are at the starting point of a new  bearish  trend, it’ s time to sell .   What if you miss the Arrow Signal?   No prob
SmartReversals Auto Optimized
Mohammad Rahchemandi
Indicateurs
SmartReversals Auto Optimized: The Intelligent Indicator That Adapts to Your Chart Tired of indicators with fixed settings that only work in one market? Frustrated by endless manual optimization with no results? Introducing SmartReversals Auto Optimized – the first indicator that automatically optimizes itself for your chart. The real magic is its built-in Auto-Optimization Engine . Revolutionary Feature: Smart Auto-Optimization No more manual backtesting or guessing parameters! Whe
Super Trend Filter Indicator
Jalitha K Johny
4.5 (4)
Indicateurs
Super Trend Filter Indicator Super trend Arrow Consider as a Master Candle , If super trend in Buy signal , then signal candle calculate as master candle  and master candle close above the open candle then calculate filter Buy Arrow.  If super trend in Sell signal , then signal candle calculate master candle  and master candle close below the open candle calculate filter Sell Arrow. 3 Target with Trailing Stop Loss 
Oracle Scalper
Andrey Kozak
Indicateurs
An arrow indicator is an indicator that displays arrows on a chart to indicate the direction of the market. The red arrow indicates an implied down move, while the blue arrow indicates an implied up move. The indicator works on all timeframes and all currency pairs. Trading strategy based on arrow indicator: Position entry: When the red arrow appears, open a sell position (short). When the blue arrow appears, open a buy position (long). Entry is made at the opening of the next bar after the a
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. VEUILLEZ ME CONTACTER APRÈS L'ACHAT POUR OBTENIR DES CONSEILS DE TRADING, DES BONUS ET L'ASSISTANT EA GANN MADE EASY GRATUITEMENT! Vous ave
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicateurs
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
Christmas Trading Special –50% OFF ! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maxim
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicateurs
Apollo SR Master est un indicateur de support/résistance doté de fonctionnalités spéciales qui simplifient et fiabilisent le trading basé sur les zones de support/résistance. Cet indicateur calcule ces zones en temps réel, sans aucun décalage, en détectant les sommets et les creux locaux des prix. Pour confirmer la nouvelle zone de support/résistance, il affiche un signal spécifique indiquant que cette zone peut être prise en compte et utilisée comme un véritable signal d'achat ou de vente. Dans
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 26% DE RÉDUCTION La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! Ce tableau de bord est un logiciel très puissant qui fonctionne sur plusieurs symboles et jusqu'à 9 horizons temporels. Il est basé sur notre indicateur principal (Best reviews : Advanced Supply Demand ).   Le tableau de bord donne une excellente vue d'ensemble. Il montre :  Les valeurs d'offre et de demande filtrées, y compris l'évaluation de la force de la zone, Les distances en pips vers/et dans les zones, Il met en évidence les zones imbriquées, Il donne 4
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicateurs
Indicateur à l'avance   Elle détermine les niveaux et les zones de retournement du marché , vous permettant d'attendre que le prix revienne au niveau et d'entrer au début d'une nouvelle tendance, et non à sa fin. Il montre   niveaux d'inversion   lorsque le marché confirme un changement de direction et amorce un mouvement plus marqué. L'indicateur fonctionne sans redessinage, est optimisé pour tous les instruments et révèle tout son potentiel lorsqu'il est associé à   TREND LINES PRO   indicat
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicateurs
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicateurs
TREND LINES PRO     Cet indicateur permet de comprendre les véritables changements de direction du marché. Il révèle les renversements de tendance et les points de retour des principaux acteurs. Tu vois     Lignes BOS     Détection des changements de tendance et des niveaux clés sur des unités de temps supérieures, sans paramètres complexes ni interférences inutiles. Les signaux restent affichés sur le graphique même après la fermeture de la bougie. Ce que l'indicateur montre : De véritables ch
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicateurs
Le système PRO Renko est un système de trading très précis spécialement conçu pour le trading de graphiques RENKO. Il s'agit d'un système universel qui peut être appliqué à divers instruments de négociation. Le système neutralise efficacement ce qu'on appelle le bruit du marché en vous donnant accès à des signaux d'inversion précis. L'indicateur est très facile à utiliser et n'a qu'un seul paramètre responsable de la génération du signal. Vous pouvez facilement adapter l'outil à n'importe que
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur analyse le volume à partir de chaque point et calcule les niveaux d'épuisement du marché pour ce volume. Il se compose de trois lignes : Ligne d'épuisement du volume haussier Ligne d'épuisement du volume baissier Une ligne indiquant la tendance du marché. Cette ligne change de couleur pour refléter si le marché est haussier ou baissier. Vous pouvez analyser le marché à partir de n'importe quel point de départ que vous choisissez. Une fois qu'une ligne d'épuisement du volume est atte
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicateurs
Une stratégie intraday basée sur deux principes fondamentaux du marché. L'algorithme est basé sur l'analyse des volumes et des vagues de prix à l'aide de filtres supplémentaires. L'algorithme intelligent de l'indicateur ne donne un signal que lorsque deux facteurs de marché se combinent en un seul. L'indicateur calcule les vagues d'une certaine plage sur le graphique M1 en utilisant les données de la période la plus élevée. Et pour confirmer la vague, l'indicateur utilise une analyse en volume.
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indicateurs
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicateurs
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicateurs
Arrêtez de deviner. Commencez à trader avec un avantage statistique. Les indices boursiers ne se négocient pas comme le forex. Ils ont des sessions définies, des gaps overnight et suivent des modèles statistiques prévisibles. Cet indicateur vous fournit les données de probabilité dont vous avez besoin pour trader des indices comme le DAX, S&P 500 et Dow Jones avec confiance. Ce qui le rend différent La plupart des indicateurs vous montrent ce qui s'est passé. Celui-ci vous montre ce qui va proba
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicateurs
Apollo Secret Trend est un indicateur de tendance professionnel qui peut être utilisé pour trouver des tendances sur n'importe quelle paire et période. L'indicateur peut facilement devenir votre principal indicateur de trading que vous pouvez utiliser pour détecter les tendances du marché, quelle que soit la paire ou la période que vous préférez négocier. En utilisant un paramètre spécial dans l'indicateur, vous pouvez adapter les signaux à votre style de trading personnel. L'indicateur fournit
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Les indicateurs de tendance sont l’un des domaines de l’analyse technique utilisés dans le trading sur les marchés financiers. Indicateur de Angular Trend Lines - détermine de manière exhaustive la direction de la tendance et génère des signaux d'entrée. En plus de lisser la direction moyenne des bougies Il utilise également l’angle d’inclinaison des lignes de tendance. Le principe de construction des angles de Gann a été pris comme base pour l'angle d'inclinaison. L'indicateur d'analyse techniq
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicateurs
Si vous achetez cet indicateur, vous recevrez mon Gestionnaire de Trading Professionnel   + EA  GRATUITEMENT. Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de
Plus de l'auteur
Vortex oscillator mt5
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
VORTEX OSCILLATEUR : La Puissance du Flux de Volume VORTEX OSCILLATEUR est un outil de trading avancé qui transforme l'indicateur Vortex classique en un oscillateur de précision ultra-réactif. Conçu pour les traders qui exigent une clarté absolue, il fusionne l'action des prix et le volume pour révéler la véritable force derrière chaque mouvement. Ce qui rend le VORTEX OSCILLATEUR unique La plupart des indicateurs se contentent de suivre le prix, arrivant souvent trop tard. VORTEX OSCILLAT
Price manipulation risk
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
Price Manipulation Risk Indicator Outil Avancé d’Évaluation du Risque & de Détection de Manipulation Price Manipulation Risk Indicator est un indicateur professionnel conçu pour mesurer le niveau de risque présent sur le marché . Il analyse le comportement du prix, l’activité du marché et la dynamique des bougies afin d’identifier les phases instables ou potentiellement manipulées. Cet outil aide le trader à éviter les pièges , filtrer les faux signaux , et améliorer son timing d’entrée et
Price manipulation risk mt4
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
Price Manipulation Risk Indicator Outil Avancé d’Évaluation du Risque & de Détection de Manipulation Price Manipulation Risk Indicator est un indicateur professionnel conçu pour mesurer le niveau de risque présent sur le marché . Il analyse le comportement du prix, l’activité du marché et la dynamique des bougies afin d’identifier les phases instables ou potentiellement manipulées. Cet outil aide le trader à éviter les pièges , filtrer les faux signaux , et améliorer son timing d’entrée et
Kst pro tools MT4
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
KST Pro Tools – Smart Momentum Indicator Présentation KST Pro Tools est un indicateur de momentum avancé basé sur le célèbre Know Sure Thing (KST) de Martin Pring. Il a été repensé pour offrir une lecture immédiate et sans ambiguïté du momentum , grâce à une logique d’histogramme claire et filtrée. Cet indicateur ne montre que l’information utile , au bon moment. Composants Ligne KST (bleu) Mesure la force réelle du momentum Calculée à partir de 4 Rate of Change pondérés et lissés Lig
Canal icare MT4
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
CANAL d'ICARE Maîtrisez l'art de l'envol et de la prudence. Le CANAL d'ICARE est l'outil ultime pour identifier les zones d'achat "Discount" et de vente "Premium" sur le marché. Inspiré par le désir d'atteindre de nouveaux sommets, cet indicateur unique décompose le prix en niveaux stratégiques autour de sa moyenne. Il vous permet de négocier avec la discipline des professionnels, en sachant quand le marché est trop cher (Premium) ou trop bon marché (Discount). Caractéristiques et Avantage
Four rsi mt4
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
Multi-RSI – 4 RSI en 1 pour une analyse complète et rapide du marché Analysez la force et la dynamique du marché comme un pro ! Multi-RSI combine 4 RSI distincts dans une seule fenêtre , offrant une vision claire et rapide de la dynamique du marché sur plusieurs horizons. Chaque RSI possède sa période configurable , pour s’adapter à vos stratégies et styles de trading. Fonctionnalités clés : 4 RSI en un seul indicateur : suivez plusieurs périodes simultanément. ️ Périodes entièrement
Pairs synthetique mt4
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
Pairs Synthétique Pro (Synthetic Pairs & Spread) Débloquez le trading de corrélation ! Fatigué de suivre une seule paire ? Plongez dans l'univers passionnant du Pair Trading et de l' Arbitrage Statistique avec l'indicateur Pairs Synthétique Pro ! Cet outil n'est pas qu'un simple ratio : c'est votre radar personnel pour détecter les déséquilibres de prix entre DEUX actifs, avant que le marché ne corrige. Imaginez ceci : Le Brent s'envole ️, mais le WTI traîne ️. Le ratio s'écarte. N
Vortex oscillator mt4
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
VORTEX OSCILLATEUR : La Puissance du Flux de Volume VORTEX OSCILLATEUR est un outil de trading avancé qui transforme l'indicateur Vortex classique en un oscillateur de précision ultra-réactif. Conçu pour les traders qui exigent une clarté absolue, il fusionne l'action des prix et le volume pour révéler la véritable force derrière chaque mouvement. Ce qui rend le VORTEX OSCILLATEUR unique La plupart des indicateurs se contentent de suivre le prix, arrivant souvent trop tard. VORTEX OSCILLAT
Fisher Transform MT4
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
Fisher Transform by HYPOLITE MAKER – Professional Precision Oscillator Redécouvrez le Fisher Transform avec la version ultime développée par HYPOLITE MAKER. Le Fisher Transform est célèbre pour sa capacité à identifier les retournements de prix avant tout le monde. Cependant, sa version classique est souvent trop sensible au "bruit" du marché. Fisher Transform by HYPOLITE MAKER corrige ces défauts pour offrir une expérience de trading stable, visuelle et hautement rentable. Qu'avons-nous ajouté
Klinger volume oscillator mt4
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
Klinger Volume Oscillator  Description courte Un outil d'analyse de flux basé sur le volume, conçu pour visualiser la pression acheteuse et vendeuse sous forme d'histogramme bicolore. Description détaillée Le Klinger Volume Oscillator Histo est un indicateur technique qui analyse la relation entre le mouvement des prix et le volume transactionnel. En convertissant l'oscillateur de Klinger traditionnel en un histogramme dynamique, cet outil permet d'observer la force interne des mouvements de mar
Kst pro tools
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
KST Pro Tools – Smart Momentum Indicator Présentation KST Pro Tools est un indicateur de momentum avancé basé sur le célèbre Know Sure Thing (KST) de Martin Pring. Il a été repensé pour offrir une lecture immédiate et sans ambiguïté du momentum , grâce à une logique d’histogramme claire et filtrée. Cet indicateur ne montre que l’information utile , au bon moment. Composants Ligne KST (bleu) Mesure la force réelle du momentum Calculée à partir de 4 Rate of Change pondérés et lissés Lig
Canal icare
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
CANAL d'ICARE Maîtrisez l'art de l'envol et de la prudence. Le CANAL d'ICARE est l'outil ultime pour identifier les zones d'achat "Discount" et de vente "Premium" sur le marché. Inspiré par le désir d'atteindre de nouveaux sommets, cet indicateur unique décompose le prix en niveaux stratégiques autour de sa moyenne. Il vous permet de négocier avec la discipline des professionnels, en sachant quand le marché est trop cher (Premium) ou trop bon marché (Discount). Caractéristiques et Avantage
Four rsi mt5
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
Multi-RSI – 4 RSI en 1 pour une analyse complète et rapide du marché Analysez la force et la dynamique du marché comme un pro ! Multi-RSI combine 4 RSI distincts dans une seule fenêtre , offrant une vision claire et rapide de la dynamique du marché sur plusieurs horizons. Chaque RSI possède sa période configurable , pour s’adapter à vos stratégies et styles de trading. Fonctionnalités clés : 4 RSI en un seul indicateur : suivez plusieurs périodes simultanément. ️ Périodes entièrement
Pairs synthetique mt5
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
Pairs Synthétique Pro (Synthetic Pairs & Spread) Débloquez le trading de corrélation ! Fatigué de suivre une seule paire ? Plongez dans l'univers passionnant du Pair Trading et de l' Arbitrage Statistique avec l'indicateur Pairs Synthétique Pro ! Cet outil n'est pas qu'un simple ratio : c'est votre radar personnel pour détecter les déséquilibres de prix entre DEUX actifs, avant que le marché ne corrige. Imaginez ceci : Le Brent s'envole ️, mais le WTI traîne ️. Le ratio s'écarte. N
Fisher Transform MT5
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
Fisher Transform by HYPOLITE MAKER – Professional Precision Oscillator Redécouvrez le Fisher Transform avec la version ultime développée par HYPOLITE MAKER. Le Fisher Transform est célèbre pour sa capacité à identifier les retournements de prix avant tout le monde. Cependant, sa version classique est souvent trop sensible au "bruit" du marché. Fisher Transform by HYPOLITE MAKER corrige ces défauts pour offrir une expérience de trading stable, visuelle et hautement rentable. Qu'avons-nous ajouté
True strength index mt5
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
TrueStrength Oscillator v1.00 Ce que tu vois sur le graphique : Ligne bleue épaisse   : le TSI principal, qui suit le momentum du marché Ligne rouge épaisse   ️ : le signal qui suit de près (parfait pour repérer les croisements) Petites barres bleues fines   : qui partent de la ligne zéro jusqu'à la ligne bleue Ligne grise pointillée au milieu   : le zéro, pour voir direct quand ça change de camp Pourquoi c'est pratique au quotidien : L'échelle reste   toujours fixe   (-0.000001 à +0.00
Klinger volume oscillator mt5
Vincent Albert Feugier
Indicateurs
Klinger Volume Oscillator  Description courte Un outil d'analyse de flux basé sur le volume, conçu pour visualiser la pression acheteuse et vendeuse sous forme d'histogramme bicolore. Description détaillée Le   Klinger Volume Oscillator Histo   est un indicateur technique qui analyse la relation entre le mouvement des prix et le volume transactionnel. En convertissant l'oscillateur de Klinger traditionnel en un histogramme dynamique, cet outil permet d'observer la force interne des mouvements de
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis