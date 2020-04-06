DailyBreakRetestEA

Estrategia Daily Break & Retest (Patrón 1D/1H)

Este Asesor Experto es una implementación totalmente automatizada de la estrategia "Patrón 1D del que nadie habla", popularizada por RamtinFX. Está diseñada para capturar continuaciones de alta probabilidad utilizando el rango diario (D1) y ejecutando entradas precisas en el marco temporal horario (H1).

Fuente original de la estrategia: Ver el video de la estrategia por RamtinFX

Cómo funciona

La estrategia se basa en una lógica mecánica de "Break and Retest":

Análisis de Rango Diario: El EA monitoriza los máximos y mínimos del día anterior. Detección de ruptura: Espera a que el precio rompa el máximo (alcista) o el mínimo (bajista) del día anterior. Entrada de reevaluación: Una vez que se produce una ruptura, el EA coloca una Orden Límite en el nivel de equilibrio del 50% del rango del día anterior. Gestión del riesgo: Stop Loss: Se coloca en el lado opuesto del rango diario (por ejemplo, el mínimo del día anterior para una compra).

Toma de beneficios: Tiene como objetivo una relación fija entre la Recompensa y el Riesgo (Predeterminado: 1:3).

Características principales

Cálculo automático: Identifica automáticamente máximos, mínimos y niveles del 50% en D1.

Filtrado de Sesión: Incluye un Filtro Horario opcional (Por defecto: 09:00 - 19:00 Hora del Servidor) para evitar las horas de baja liquidez.

Gestión del riesgo: Cálculo automático de lotes basado en el % de riesgo por operación.

Limpieza de órdenes pendientes: Cancela automáticamente las órdenes pendientes no activadas al final del día.

Compatibilidad con brokers: Incluye un modo de cumplimentación de órdenes ajustable (FOK, IOC, RETURN) para garantizar la compatibilidad con todos los brokers.

⚙️ Configuración y optimización

Adjunte el EA al timeframe H1. La configuración por defecto está ajustada para que coincida con las reglas descritas en el vídeo original para EURUSD. Sin embargo, las condiciones del mercado cambian, y cada par se comporta de manera diferente.

RiskPercent: Porcentaje de capital a arriesgar por operación.

RewardRatio: El multiplicador para Take Profit (Por defecto es 3.0 para un RR de 1:3).

Configuración de sesión: Las horas por defecto (9-19) están basadas en la hora del servidor GMT+2/3 para la sesión de NY. Por favor, ajuste SessionStartHour y SessionEndHour para que coincidan con la hora del servidor de su broker.

Tipo de llenado: Si recibe errores de "Unsupported Filling Mode" en su Diario, intente cambiar esta configuración de ORDER_FILLING_FOK a ORDER_FILLING_IOC o ORDER_FILLING_RETURN .

⚠️ Descargo de responsabilidad

El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Este EA es una herramienta para automatizar una estrategia mecánica específica. No se garantiza ningún beneficio.