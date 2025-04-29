NewStorm

5

NewStorm wurde hauptsächlich für den Handel nach Nachrichtenereignissen und zur Eröffnung von Trades auf der Grundlage von Nachrichtenergebnissen entwickelt . Der EA kann für den Swing-Handel verwendet werden, indem er Positionen auf der Grundlage der Fundamentalanalyse mit seinem SL und TP eröffnet, oder er kann als Scalper verwendet werden, um von schnellen Marktbewegungen während der Nachrichten zu profitieren und Gewinne zu verbuchen.

Ein fortschrittliches Grid-Recovery-System ist enthalten, das mehrere fortschrittliche Funktionen wie ATR-basiertes Grid-Spacing, dynamische Lot-Zuweisung, intelligente Drawdown-Reduzierung, Trailing-Stops und nachrichtengesteuerte Handelsinitiierung beinhaltet. Dieser EA kann in mehreren Modi arbeiten und bietet ein On-Chart-Panel für die manuelle Steuerung und Echtzeitinformationen.

Dieser EA ist ein Rahmenwerk, das den Händlern mehrere Optionen bietet, damit sie ihre eigenen Strategien konfigurieren können und sich nicht auf eine einzige festlegen müssen.

Zähler einfach zurücksetzen! Die nächsten 7 Exemplare nur für 99 USD, nächster Preis 149 USD! Endgültiger Preis 249 USD.

This is a simple to medium EA to handle. No backtesting is provided as it is not possible to backtest news events.

Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen? Ich binLio, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren! Ich bin immer verfügbar, um zu antworten, zu helfen und zu verbessern.


Es bietet die folgenden Funktionen:

  • Nachrichten-Trigger-Modus: Im News-Trigger-Modus überwacht der EA einen externen Nachrichtenkalender und initiiert Trades auf der Basis von hochrelevanten Nachrichtenereignissen für eine bestimmte Währung. Außerdem können Sie Nachrichtenereignisse nach bestimmten Schlüsselwörtern filtern.

  • Handelszeitfenster: Sie können den Handel auf bestimmte Stunden des Tages beschränken, indem Sie ein Handelsfenster konfigurieren.

  • Trailing Profit (Trailing Stop): Der EA kann einen Trailing Stop aktivieren, um Gewinne zu sichern, sobald sich der Kurs um eine vordefinierte Anzahl von Punkten positiv entwickelt.

  • Grid Basket Trading: Der EA verwaltet Gruppen von Geschäften (als "Körbe" bezeichnet) sowohl in Kauf- als auch in Verkaufsrichtung. Jeder Korb folgt einer Grid-Strategie, indem er in voreingestellten Abständen (Grid-Distanz) zusätzliche Trades eröffnet.

  • ATR-basiertes adaptives Raster: Wenn diese Funktion aktiviert ist, passt der EA den Rasterabstand dynamisch an die Marktvolatilität an, indem er den Average True Range (ATR) Indikator verwendet.

  • Dynamische Zuteilung: Mit dieser Funktion kann der EA die Losgröße und den Rasterabstand nach einer bestimmten Anzahl von Trades ändern, um sich besser an veränderte Marktbedingungen anzupassen.

  • Intelligente Drawdown-Reduzierung: Um das Risiko zu verringern, verfügt der EA über einen Mechanismus zur Reduzierung des Drawdowns, der nach einer bestimmten Anzahl von Trades und unter bestimmten Gewinnbedingungen aktiv wird.

  • Manuelles Kontrollpanel: Über ein Chart-Panel (sofern aktiviert) können Sie manuell Kauf-/Verkaufstransaktionen auslösen oder Positionen schließen und sich die aktuellen Gewinne und Korbzahlen anzeigen lassen.


Wo Sie weitere Informationen finden

Der EA wird mit 2 Sets geliefert, die XAUSUD und EURUSD handeln. Beachten Sie, dass beide die Grid Recovery verwenden.

Es wird empfohlen, den EA mit einem Mindestguthaben von 1000USD und einem Startlot von 0,01 zu betreiben, wenn Sie die Grid Recovery verwenden.

Da Nachrichten der Auslöser sind, ist leider kein Backtesting möglich, aber Sie können 2 Signale finden, die von diesem EA generiert werden.

Sie können alle benötigten Informationen aus dem Benutzerhandbuch und die Signale auf dieser Website finden.


Achten Sie darauf, dass der Handel mit Nachrichten in Kombination mit dem Grid ein gewisses Risiko birgt, stellen Sie sicher, dass Sie genau wissen, wie der EA funktioniert, bevor Sie ihn auf ein Live-Konto setzen.


Bewertungen 3
Maidu Saat
170
Maidu Saat 2025.12.09 07:13 
 

Great EA — stable, consistent, and easy to use. Performs exactly as described and delivers reliable results. Highly recommended!

Michael Arthur Schorr
1760
Michael Arthur Schorr 2025.06.03 15:38 
 

Honestly a must have addition to any portfolio. Its a superb news ai, the dev is attentive, knowledgable and cares about users. So you have a winning startegy with a good dev theres nothing more you can ask for. Slight hope by me that he can make this in the future able to backtest and maybe add some pairs but thats all just icing on the already great cake.

Empfohlene Produkte
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Experten
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experten
HMA Scalper Pro EA     ist ein multifunktionaler Trading-Roboter für aktives Trading in den gefragtesten Finanzinstrumenten, darunter beliebte Währungspaare (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), Gold (XAU/USD), Öl (Brent, WTI) und Kryptowährungen (BTC, ETH, LTC und andere). Das Kernstück des Algorithmus ist eine modernisierte Version des Hull Moving Average (HMA), welche im Vergleich zu klassischen gleitenden Durchschnitten klarere Signale liefert. Der Experte reagiert flexibel auf kurz
CloudPiercer EA
Jhay Are Budomo
Experten
CloudPiercer EA Ichimoku-basierter Expert Advisor für MetaTrader 5 Informationen zum Produkt Preis: 30 USD Symbol: USDJPY Empfohlener Zeitrahmen: M5 Überblick CloudPiercer EA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der auf dem Ichimoku Kinko Hyo Handelssystem basiert. Er wurde entwickelt, um durch die Analyse der Preisinteraktion mit den Ichimoku-Komponenten Trendfolgechancen für den USDJPY zu identifizieren. Der EA wendet vordefinierte Regeln für den Einstieg, den Ausstieg und das Handelsmanag
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.56 (9)
Experten
Einführungspreis: 199 $ Der Preis wird im Rahmen einer wertorientierten Einführungsstrategie nach jedem Verkaufsblock schrittweise erhöht. Je früher Sie ArtQuant Gold kaufen, desto besser ist der Preis. (Keine künstlichen Rabatte oder aggressiven Werbeaktionen. Die Preiserhöhung spiegelt die Qualität und langfristige Leistung des Systems wider.) LIVE SIGNAL ArtQuant Gold ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel auf dem Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde und üb
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experten
RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Experten
Der EA identifiziert Divergenzen in zwei korrelierten Währungspaaren und handelt in die Richtung, in der sie wieder konvergieren. Arbeits-Zeitrahmen: M30 Eingabeparameter MagicNumber - Identifikationsnummer für den EA. OrdersComment - Kommentar zur Order, automatisch, wenn ein leerer Wert eingegeben wird. Lots - Losgröße. DepoPer001Lot - automatische Lotberechnung (Angabe des Saldos pro 0,01 Lot) (wenn 0, wird der Wert aus dem Parameter 'Lots' verwendet). TimeFrame - Arbeits-Zeitrahmen. Symbol
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
Gold Quant AI
Hizbullah Mangal
5 (6)
Experten
Gold Quant AI - Präzisions-Goldhandel mit institutioneller Logik und KI-Filterung Überblick Gold Quant AI ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das exklusiv für XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Disziplin und kontrolliertes Risiko legen, statt auf ein kontinuierliches oder aggressives Marktengagement. Gold Quant AI handelt selektiv und führt Positionen nur dann aus, wenn seine vordefinierten
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Experten
Das Handelssystem arbeitet mit sieben Paaren und einem Zeitrahmen. Der Expert Advisor verwendet Handelssysteme für trendbasierte Einstiege mit Hilfe der Indikatoren Envelopes und CCI. Jeder Indikator verwendet bis zu fünf Perioden für die Berechnung der Trends. Der EA verwendet Wirtschaftsnachrichten, um die langfristigen Kursbewegungen zu berechnen. Der EA verfügt über einen eingebauten intelligenten adaptiven Gewinnmitnahmefilter. Der Roboter wurde für jede Währung und jeden Zeitrahmen gleichz
Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experten
Aura Superstar    ist ein vollautomatischer EA, der für den Devisenhandel    während der Rollover-Zeit entwickelt wurde   .    Er basiert auf Clusteranalysen für maschinelles Lernen und genetischen Scalping-    Algorithmen. Der erste Multi-Currency-Scalper, der einen Mechanismus des tiefen maschinellen Lernens, ein mehrstufiges Perzeptron und einen adaptiven Neurofilter kombiniert mit klassischen Indikatoren verwendet. Expert hat seit 2003 stabile Ergebnisse gezeigt. Es werden keine gefährlichen
AI Quantum Trading
Vitali Vasilenka
5 (4)
Experten
AI Quantum Trading – Revolution im algorithmischen Handel. Handelsberater der neuen Generation für JPY-Instrumente 1 Kauf = 2 Versionen! Kaufen Sie AI Quantum Trading auf MT5 – und erhalten Sie die MT4-Version kostenlos! Handeln Sie, wie Sie möchten: zwei Plattformen, ein Berater, keine Überzahlungen. Schreiben Sie mir nach Ihrem Kauf eine PN und erhalten Sie Ihr Geschenk! In der heutigen Welt der Finanztechnologie ist der automatisierte Handel zu einem integralen Bestandteil des Markterfolg
GOD Breakout Ultimate
Adrian Lara Carrasco
Experten
NASDAQ Trading-Roboter - Premium Breakout-Strategie Exklusives Angebot! Jetzt mit 20% Rabatt auf Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 erhalten Verifizierte Ergebnisse mit echten Daten Anfängliche Einzahlung: $100,000.00 Nettoertrag: $198,788.56 (198.7% ROI) Gesamttrades: 981 Long-Trades (62.81% Win Rate) Profitfaktor: 1.23 Maximaler Drawdown: 22.79% Sharpe-Ratio: 2.60 Hauptvorteile Strategie unter realen Marktbedingungen getestet: Größter Gewinntrade: $14,081.13 Recovery-Faktor von 4.54 Positive Erw
Black Gold M5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der MT5 Forex Advisor namens Black Gold EA ist eine fortschrittliche Lösung für den automatisierten Handel mit dem Währungspaar XAUUSD (Gold zu US-Dollar). Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Zu den Vorteilen des Black Gold EA M5 gehören der 24/7-Handel ohne emotionale Faktoren, eine schnelle Entscheidungsfindung und die Möglichkeit zum Backtesting. Wie jeder Handelsroboter bietet er jedoch keine Gewinngarantie und erfordert eine sorgfältige
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
Investopedia FIVE EA basiert auf diesem Artikel: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp HANDELSBEDINGUNGEN - Achten Sie darauf, dass der Handel mit Währungspaaren unter dem X-Periode EMA und MACD im negativen Bereich liegt. - Warten Sie, bis der Kurs den EMA für den Zeitraum X überschreitet, und vergewissern Sie sich dann, dass der MACD entweder dabei ist, von negativ nach positiv zu wechseln, oder innerhalb von fünf Balken in den positiven Bereich eingetreten
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experten
Matrix Arrow EA MT5  ist ein einzigartiger Fachberater, der die  MT5-Signale des Matrix Arrow Indicator  mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konverge
PriceBreaker
Pawel Pel
Experten
Empfohlene Währungspaare:  USDJPY,  CADJPY,  EURJPY. und andere. Empfohlene Optimierung: Es wird empfohlen, die Optimierung nach Balance Max oder nach dem komplexen Kriterium Max durchzuführen. Mindestens 1/ 2 Jahre in M15/M30/H1. Andere Empfehlungen: const_lot_or_not - true - Los ist konstant, false Los ist variabel, Trailing_stop - true empfohlen, stop_loss_on_off - true empfohlen , take_profit_on_off - false empfohlen, max der offenen Positionen - 1 - 5, max_Analyzed_Bars - von 1 bis 50 a
Bollinger Bands Trigger EA
Irina Cherkashina
Experten
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our Bollinger Bands Stop Indicator. The advisor's algorithm is based on a deep understanding of technical analysis and personal experience in exchange trading, has passed the test of time, therefore it guarantees accurate signals and well-thought-out decisions. Traders are also given the opportunity to use their own risk management system w
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
ICT London MT5
Abhishek Yadav
4 (3)
Experten
ICT London ist eine bahnbrechende Handelsstrategie, die auf (ICT Judas) basiert und die einzigartige Dynamik der asiatischen Handelssitzung nutzt, um profitablen Chancen in der anschließenden Londoner Sitzung zu identifizieren. Unterstützt von fortschrittlicher KI-Technologie und hochentwickelten Berechnungen, zeichnet sich diese Strategie durch die Erkennung der Marktbewegung während der asiatischen Sitzung aus und nutzt potenzielle Marktumkehrungen. Wie es funktioniert: Einblick in die asiatis
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
Aussie Victor MT5
Jesper Christensen
4.49 (37)
Experten
X-Mas Sale: 10 Exemplare werden während des X-mas Sale mit 50% Rabatt verkauft. Aussie Victor revolutioniert den traditionellen Rasterhandel durch die Kombination von intelligenter Positionierung mit maschinellen Einstiegssignalen, die speziell für die einzigartige Preisdynamik des AUDCAD-Währungspaares entwickelt wurden. Treten Sie meiner offenen Gruppe bei, wenn Sie Fragen zu einem meiner Produkte haben: https: //www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 Was macht Aussie Victor anders? Smart
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experten
SmartRisk MA Pro Strategie-Übersicht: SmartRisk MA Pro ist eine optimierte, risikoorientierte automatisierte Handelsstrategie (Expert Advisor), die für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Kursabweichungen von gleitenden Durchschnitten zu identifizieren und beinhaltet ein umfassendes Kapitalmanagementsystem. Der Expert Advisor arbeitet mit einer "New Bar"-Logik, die Stabilität und Vorhersagbarkeit bei der Ausführung von
Hachidori
Noriyuki Suzuki
5 (1)
Experten
Hachidori EA ist ein trendfolgender Expert Advisor, der Dip-Buying und Rallye-Selling durchführt. Er unterstützt EURUSD, USDJPY, GBPUSD und AUDUSD und konfiguriert automatisch Parameter für den Handel basierend auf dem ausgewählten Währungspaar in den EA-Einstellungen. Standardmäßig zielt er auf einen Gewinn von etwa 3 bis 6 Pips pro Handel ab, zielt aber darauf ab, größere Gewinne zu erzielen, indem er einen Trailing-Stop in Abhängigkeit von den Marktbewegungen einsetzt. Sobald ein Währungspaa
FREE
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experten
Round Lock ist ein intelligenter Berater mit dynamischer Positionssperre. Round Lock ist ein intelligenter Berater mit der Funktion der dynamischen Positionssperre, ein fortschrittlicher Handelsberater, der eine Zwei-Wege-Order-Locking-Strategie mit schrittweisem Positionswachstum und dynamischer Anpassung an den Markt implementiert. Vorteile des Rundschlosses: Risikokontrolle durch Positionssperren, Dynamisches Volumenwachstum in Trendbereichen des Marktes, Flexible Verhaltenseinstellungen je
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
FVG EA Pro
Haidar, Lionel Haj Ali
4.58 (31)
Experten
FVG EA PRO ist ein "must-have" Smart-Money-Konzept EA, hochgradig anpassbar und mit fortgeschrittenen Techniken der FVG "Fair Value Gap" und Marktstruktur zu erfassen hohe Wahrscheinlichkeit Trades. Es ist hoch konfigurierbar, können Sie verschiedene Strategien auf der Grundlage der Marktstruktur und FVG als Einstiegskriterien zu bauen. FVG EA PRO kann für den Handel mit Kill Zones und Silver Bullet Windows verwendet werden. Er ist voll kompatibel mit Swing-Trade-Strategien. Er enthält alle Funk
Ultimate SMC
Haidar, Lionel Haj Ali
4.67 (6)
Experten
Ultimate SMC ist ein hochentwickelter MetaTrader 5 Expert Advisor, der als Rahmen für Trader dient, die fortschrittliche Smart Money Concepts (SMC) verwenden. Wenn Sie ein Smart-Money-Konzept-Händler sind und Ihre Handelsstrategien verbessern und automatisieren möchten, ist dieser EA genau das Richtige für Sie. Er wurde für fortgeschrittene Trader entwickelt, die ein robustes und vielseitiges Werkzeug suchen, um präzise und strategische Handelsmanöver auf der Grundlage des Smart-Money-Konzepts u
Gravity Bands MT5
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (3)
Indikatoren
Schwerkraftbänder Ein leistungsfähiger All-in-One-Marktstruktur-, Momentum- und Trendrahmen für jeden Intraday-Händler. Der Gravity Bands Indicator wurde für Trader entwickelt, die Klarheit wollen - nicht Lärm. Ob Sie nun scalpen oder Daytraden, dieses Tool bietet Ihnen eine klare visuelle Struktur des Marktes: Wo der Trend ist Wo sich das Momentum beschleunigt Wo Strukturverschiebungen stattfinden Wo der Preis fair oder ausgedehnt istWann Sitzungen aktiviert werden und die Volatilität beginnt D
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Utilitys
Drawdown-Begrenzer EA Sie sind hier richtig, wenn Sie nach Drawdown-Kontrolle, Drawdown-Limiter, Balance Protection, Equity Protection oder Daily Drawdown Limit im Zusammenhang mit Prop Firm, FTMO oder Funded Account Trading suchen, oder wenn Sie Ihr Handelskonto schützen wollen. Haben Sie unter der Kontrolle Ihres Drawdowns beim Handel mit Funded Accounts gelitten? Dieser EA ist für Sie gedacht. Prop-Firmen setzen in der Regel eine Regel namens "Trader Daily Drawdown", und wenn es nicht respekt
ICT Silver Bullet MT5
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (21)
Indikatoren
ICT Silberkugel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Indikator für den Handel mit dem ICT Silver Bullet-Konzept oder ICT-Konzepten, Smart Money Concepts oder SMC sind, wird dieser Indikator Ihre Bedürfnisse erfüllen! Before version 2.2, this indicator was focused only on ICT Silver Bullet, but moving forward, we will include the different elements for smart money concept trading. Dieser Indikator hilft Ihnen bei der Identifizierung der folgenden Punkte: FVG - Fair Value Gaps Marktstr
Step Ahead
Haidar, Lionel Haj Ali
4.86 (14)
Experten
"Step Ahead" ist der ultimative Expert Advisor für Ausbrüche Die grundlegende Strategie ist der Handel mit Ausbrüchen aus einer Zeitspanne. Er nimmt eine Start- und eine Endzeit als Eingaben an. Der EA setzt Breakout-Trades am Ende der Spanne und verwaltet die Trades über Breakeven- und Trailing-Stop-Mechanismen. Die Trades werden geschlossen, wenn SL oder TP erreicht werden, und Sie können konfigurieren, dass alle offenen Trades und Aufträge zu einer bestimmten Zeit als Teil der Range-Einstellu
Breakout Momentum
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (2)
Experten
Breakout Momentum ist ein automatischer Scalper für EURUSD. Seine Strategie nutzt "falsche Ausbrüche", "Ausbrüche" und "Überfälle auf Liquidität" über und unter den aktuellen Marktpreisen. Die Strategie ist sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten wirksam. Sie zeigt vielversprechende Ergebnisse beim Backtesting im Modus "Jeder Tick basiert auf dem realen Tick". Sie bewährt sich auch auf einem realen Konto. Prüfen Sie das Live-Signal auf Live Signal 1 - EURUSD Wo funktioniert es am be
ICT Silver Bullet MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (14)
Indikatoren
ICT Silberkugel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Indikator für den Handel mit dem ICT Silver Bullet-Konzept oder ICT-Konzepten, Smart Money Concepts oder SMC sind, wird dieser Indikator Ihre Bedürfnisse erfüllen! Dieser Indikator hilft Ihnen bei der Identifizierung der folgenden Punkte: FVG - Fair Value Gaps Marktstruktur: BOS und CHOCH. Er basiert auf ZIGZAG, da dies die subjektivste Art ist, dies zu tun. ICT Silver Bullet-Fenster und zugehörige Benachrichtigungen, wenn es start
DrawDown Limiter MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (8)
Utilitys
Drawdown-Begrenzer EA Sie sind hier richtig, wenn Sie nach Drawdown-Kontrolle, Drawdown-Limiter, Balance Protection, Equity Protection oder Daily Drawdown Limit im Zusammenhang mit Prop Firm, FTMO oder Funded Account Trading suchen, oder wenn Sie Ihr Handelskonto schützen wollen. Haben Sie unter der Kontrolle Ihres Drawdowns beim Handel mit Funded Accounts gelitten? Dieser EA ist für Sie gedacht. Prop-Firmen setzen in der Regel eine Regel namens "Trader Daily Drawdown", und wenn es nicht respek
Structure Blocks
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (4)
Indikatoren
Structure Blocks: ein strukturierter Weg zur Analyse der Marktstruktur Dieser Indikator ist für Sie geeignet, wenn Sie ein Preisaktions- oder Smart-Money-Konzept-Händler sind. Er identifiziert die ultimativen Hochs und Tiefs der Markttrends und die Zwischenhochs und -tiefs der Swings. Er passt sich auf der Grundlage des Kerzenkörpers an, in dem sich der größte Teil des Volumens befindet, wobei Dochte außer Acht gelassen werden. Need help or have questions? I am   Lio , don't hesitate to reach o
FREE
T Manager for Price action Traders
Haidar, Lionel Haj Ali
4.5 (10)
Utilitys
T Manager, die ultimative Handelsmanagementlösung, entwickelt von Händlern für Händler. Wenn Sie auf der Suche nach einem einfachen und effizienten Handelspanel, Handelsmanager oder Handelsassistenten sind, sind Sie hier genau richtig . Auf dem Markt gibt es eine Vielzahl solcher Tools , aber dieses wurde von Tradern für Trader entwickelt . Ich habe dieses Tool entwickelt und benutze es täglich. Nehmen Sie meinen Rat an und hören Sie auf, Tools mit unnützen Funktionen zu kaufen, die Sie nie ben
Trade The Box
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie mit der BOX Es ist ein unverzichtbares Dienstprogramm , das Ihnen hilft, die Ausführung Ihres Handelsplans zu automatisieren, indem es die Skalierung, die Buchung von Teilgewinnen und die Handelsverwaltung verwaltet. Es ist sehr intuitiv. Sie müssen es auf einen Chart laden, Ihren Handelsplan festlegen, Ihren Bereich mit der BOX auswählen und per Doppelklick die Trades aktivieren. Trade the BOX übernimmt das und stellt sicher, dass Ihr Handelsplan mechanisch und ohne Abweichungen au
Auswahl:
Maidu Saat
170
Maidu Saat 2025.12.09 07:13 
 

Great EA — stable, consistent, and easy to use. Performs exactly as described and delivers reliable results. Highly recommended!

Haidar, Lionel Haj Ali
20351
Antwort vom Entwickler Haidar, Lionel Haj Ali 2025.12.09 12:51
Thanks a lot for this awesome review!
Michael Arthur Schorr
1760
Michael Arthur Schorr 2025.06.03 15:38 
 

Honestly a must have addition to any portfolio. Its a superb news ai, the dev is attentive, knowledgable and cares about users. So you have a winning startegy with a good dev theres nothing more you can ask for. Slight hope by me that he can make this in the future able to backtest and maybe add some pairs but thats all just icing on the already great cake.

Haidar, Lionel Haj Ali
20351
Antwort vom Entwickler Haidar, Lionel Haj Ali 2025.06.04 04:42
Hi Michael, thanks a lot for this super review, much appreciated. And yes the back testing functions and other pairs should be out there soon!
Correcttrader FONT
594
Correcttrader FONT 2025.05.02 11:49 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Haidar, Lionel Haj Ali
20351
Antwort vom Entwickler Haidar, Lionel Haj Ali 2025.05.04 09:41
Thanks a lot for you purchase and for great review, looking for the review updates in few weeks!
Antwort auf eine Rezension