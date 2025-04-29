NewStorm wurde hauptsächlich für den Handel nach Nachrichtenereignissen und zur Eröffnung von Trades auf der Grundlage von Nachrichtenergebnissen entwickelt . Der EA kann für den Swing-Handel verwendet werden, indem er Positionen auf der Grundlage der Fundamentalanalyse mit seinem SL und TP eröffnet, oder er kann als Scalper verwendet werden, um von schnellen Marktbewegungen während der Nachrichten zu profitieren und Gewinne zu verbuchen.

Ein fortschrittliches Grid-Recovery-System ist enthalten, das mehrere fortschrittliche Funktionen wie ATR-basiertes Grid-Spacing, dynamische Lot-Zuweisung, intelligente Drawdown-Reduzierung, Trailing-Stops und nachrichtengesteuerte Handelsinitiierung beinhaltet. Dieser EA kann in mehreren Modi arbeiten und bietet ein On-Chart-Panel für die manuelle Steuerung und Echtzeitinformationen.

Dieser EA ist ein Rahmenwerk, das den Händlern mehrere Optionen bietet, damit sie ihre eigenen Strategien konfigurieren können und sich nicht auf eine einzige festlegen müssen.

This is a simple to medium EA to handle. No backtesting is provided as it is not possible to backtest news events.





Es bietet die folgenden Funktionen:



Nachrichten-Trigger-Modus: Im News-Trigger-Modus überwacht der EA einen externen Nachrichtenkalender und initiiert Trades auf der Basis von hochrelevanten Nachrichtenereignissen für eine bestimmte Währung. Außerdem können Sie Nachrichtenereignisse nach bestimmten Schlüsselwörtern filtern.

Handelszeitfenster: Sie können den Handel auf bestimmte Stunden des Tages beschränken, indem Sie ein Handelsfenster konfigurieren.

Trailing Profit (Trailing Stop): Der EA kann einen Trailing Stop aktivieren, um Gewinne zu sichern, sobald sich der Kurs um eine vordefinierte Anzahl von Punkten positiv entwickelt.

Grid Basket Trading: Der EA verwaltet Gruppen von Geschäften (als "Körbe" bezeichnet) sowohl in Kauf- als auch in Verkaufsrichtung. Jeder Korb folgt einer Grid-Strategie, indem er in voreingestellten Abständen (Grid-Distanz) zusätzliche Trades eröffnet.

ATR-basiertes adaptives Raster: Wenn diese Funktion aktiviert ist, passt der EA den Rasterabstand dynamisch an die Marktvolatilität an, indem er den Average True Range (ATR) Indikator verwendet.

Dynamische Zuteilung: Mit dieser Funktion kann der EA die Losgröße und den Rasterabstand nach einer bestimmten Anzahl von Trades ändern, um sich besser an veränderte Marktbedingungen anzupassen.

Intelligente Drawdown-Reduzierung: Um das Risiko zu verringern, verfügt der EA über einen Mechanismus zur Reduzierung des Drawdowns, der nach einer bestimmten Anzahl von Trades und unter bestimmten Gewinnbedingungen aktiv wird.

Manuelles Kontrollpanel: Über ein Chart-Panel (sofern aktiviert) können Sie manuell Kauf-/Verkaufstransaktionen auslösen oder Positionen schließen und sich die aktuellen Gewinne und Korbzahlen anzeigen lassen.



Der EA wird mit 2 Sets geliefert, die XAUSUD und EURUSD handeln. Beachten Sie, dass beide die Grid Recovery verwenden. Es wird empfohlen, den EA mit einem Mindestguthaben von 1000USD und einem Startlot von 0,01 zu betreiben, wenn Sie die Grid Recovery verwenden. Da Nachrichten der Auslöser sind, ist leider kein Backtesting möglich, aber Sie können 2 Signale finden, die von diesem EA generiert werden. Sie können alle benötigten Informationen aus dem Benutzerhandbuch und die Signale auf dieser Website finden.

Achten Sie darauf, dass der Handel mit Nachrichten in Kombination mit dem Grid ein gewisses Risiko birgt, stellen Sie sicher, dass Sie genau wissen, wie der EA funktioniert, bevor Sie ihn auf ein Live-Konto setzen.



