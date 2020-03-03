Trix 4 Reverse MQV3

Das automatisierte Handelsprogramm TRIX_4_REVERSE_MQV3, speziell für die MetaTrader 5 (MT5) Plattform entwickelt, ist ein fortschrittliches System zur Überwachung von Marktumkehrungen mithilfe einer mehrstufigen technischen Analyse. Durch die Kombination von Momentum-, Trend- und Volumenindikatoren stellt das System sicher, dass Trades nur dann ausgeführt werden, wenn bestimmte Marktbedingungen erfüllt sind.


Nach umfangreichen Tests hat das Programm seine maximale Effektivität beim Währungspaar USD/JPY innerhalb eines 30-Minuten-Zeitraums mit einem Risikomanagementlimit von 10 % unter Beweis gestellt. Die Anzahl der auszuführenden Orders kann in den Einstellungen festgelegt werden.


Es kann auch für den Handel mit allen Währungen und Metallen (und anderen) verwendet werden, dies erfordert jedoch die Anpassung der Einstellungen und Eingaben und erfolgt stets auf eigenes Risiko.


Grundlegende Handelsstrategie


Das System basiert auf einem Konvergenzmodell. Das bedeutet, dass verschiedene Indikatoren aufeinander abgestimmt sein müssen, bevor ein Trade eröffnet wird:


Momentum- und Trendfilterung: Das System verwendet die Indikatoren TRIX_4, MACD und StochasticDMACD, um die Haupttrendrichtung und Momentumwechsel zu identifizieren. Volatilität und Volumen: Der integrierte Chicken-Oszillator sorgt für ausreichendes Handelsvolumen und Marktdruck, um jede Kursbewegung zu unterstützen. Kursanalyse: Die Strategie nutzt die Heikin-Ashi-ZigZag-Analyse, um Marktrauschen auszublenden und sich auf signifikante Kursumkehrungen zu konzentrieren. Hauptmerkmale: Präzise Einstiegsbedingungen: Kauf- und Verkaufssignale werden nur dann ausgegeben, wenn sieben spezifische technische Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind. Dies minimiert die Wahrscheinlichkeit von Fehlstarts in volatilen Märkten, selbst bei unvorhersehbaren Marktentwicklungen. Fortschrittliches Risikomanagement: Dynamische Positionsgröße: Das System berechnet die Positionsgröße automatisch anhand eines Prozentsatzes Ihres Kontoguthabens und des Abstands zu Ihrem Stop-Loss-Level. Trailing-Stop-Loss: Ein anpassbarer Trailing-Stop-Loss-Mechanismus ermöglicht es Ihnen, Gewinne zu sichern, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt. Zeitlich begrenzter Handel: Mit dem integrierten Filter „Handelszeit“ können Sie den Handel auf bestimmte Sitzungen (z. B. Australien oder eine andere Sitzung) beschränken, um Phasen geringer Liquidität zu vermeiden. Handelslimits: Das System kontrolliert die maximale Anzahl offener Positionen (Kauf-, Verkaufs- oder Gesamtpositionen) streng, um übermäßige Verluste zu vermeiden.

Hedging-Unterstützung: Das System ist für Konten mit Hedging-Funktion ausgelegt und ermöglicht die eigenständige Verwaltung von Kauf- und Verkaufspositionen.

Produktvorteile

Verständlichkeit trotz Komplexität: Trotz der komplexen Logik ist die Benutzereingabe einfach. So können Sie Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Loss-Punkte problemlos anpassen.

Effiziente Fehlerbehandlung: Das System verfügt über eine automatische Wiederholungslogik für die Orderausführung. Dadurch wird sichergestellt, dass Trades auch bei geringfügigen Netzwerkinstabilitäten ausgeführt werden.

Vollautomatisiert: Von der Risikoberechnung bis zum Ausstiegsmanagement mittels Trailing-Stop-Loss-Orders deckt das System den gesamten Handelszyklus ohne manuelle Eingriffe ab.

Weitere Produkte dieses Autors
StochasticDMACD
Omar Mohamad El Marstani
Indikatoren
Die Datei StochasticDMACD.mq5 ist ein benutzerdefinierter MQL5-Indikator, der 2020 von mladen entwickelt wurde. Es handelt sich um einen Momentum-basierten Oszillator, der die Glättung des Moving Average Convergence Divergence (MACD) mit der Bereichsnormalisierung eines Stochastik-Oszillators kombiniert. Kernfunktionalität: Der Indikator transformiert die Kursdaten in einen normalisierten Bereich, bevor er das Trendmomentum berechnet. Stochastik-Normalisierung: Anstatt mit Rohkursen zu arbeite
FREE
Stochastic MACD
Omar Mohamad El Marstani
Indikatoren
Die Datei Stochastic MACD.mq5 ist ein benutzerdefinierter MQL5-Indikator, der die Logik eines Stochastik-Oszillators mit der Moving Average Convergence Divergence (MACD) kombiniert. Er ist für die Ausführung in einem separaten Chartfenster konzipiert und bietet eine geglättete Darstellung der Kursdynamik innerhalb einer bestimmten Handelsspanne. Kernfunktionalität: Im Gegensatz zu einem Standard-MACD, der Rohdaten verwendet, wendet dieser Indikator die Stochastik-Skalierung auf exponentielle g
FREE
ZigZag On HeikinAshi
Omar Mohamad El Marstani
Indikatoren
Die Datei ZigZagOnHeikinAshi.mq5 ist ein benutzerdefinierter MQL5-Indikator, der basierend auf Heikin-Ashi-Kerzendaten eine Zickzacklinie direkt im Hauptkursdiagramm darstellt. Er bietet eine geglättete Ansicht von Kurstrends, indem er Marktrauschen mithilfe von Heikin-Ashi-Berechnungen herausfiltert. Kernfunktionalität: Der Indikator berechnet zunächst die Heikin-Ashi-Werte und identifiziert anschließend lokale Hochs und Tiefs, um den Zickzack zu zeichnen. Doppelte Visualisierung: Der Indika
FREE
Paistrade Light V2
Omar Mohamad El Marstani
Indikatoren
Die Datei PairsTrade_Light_v2.mq5 ist ein benutzerdefinierter MQL5-Indikator für den Paarhandel, insbesondere im Forex-Markt. Er dient als vereinfachte Version des Indikators Ind_2_Linep1.mq5 und visualisiert die Beziehung zwischen zwei Finanzinstrumenten. Kernfunktionen: Der Indikator stellt die Kursbewegungen zweier ausgewählter Symbole in einem separaten Chartfenster dar, um Händlern die Erkennung von Konvergenzen oder Divergenzen zu erleichtern. Symbolvergleich: Als Eingaben werden ein Hau
FREE
Trix 4
Omar Mohamad El Marstani
Indikatoren
TRIX_4.mq5 (intern FEMA.mq5) ist ein benutzerdefinierter MQL5-Indikator, der die Berechnung von vier exponentiellen gleitenden Durchschnitten (FEMA) implementiert. Er ist für die Anzeige in einem separaten Fenster konzipiert und liefert durch die Anwendung mehrerer Stufen exponentieller Glättung ein stark geglättetes Trendfolgesignal. Funktionsweise: Der Indikator berechnet vier aufeinanderfolgende Schichten exponentieller gleitender Durchschnitte (EMAs), um seine Endwerte zu ermitteln: Sch
