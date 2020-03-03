Das automatisierte Handelsprogramm TRIX_4_REVERSE_MQV3, speziell für die MetaTrader 5 (MT5) Plattform entwickelt, ist ein fortschrittliches System zur Überwachung von Marktumkehrungen mithilfe einer mehrstufigen technischen Analyse. Durch die Kombination von Momentum-, Trend- und Volumenindikatoren stellt das System sicher, dass Trades nur dann ausgeführt werden, wenn bestimmte Marktbedingungen erfüllt sind.





Nach umfangreichen Tests hat das Programm seine maximale Effektivität beim Währungspaar USD/JPY innerhalb eines 30-Minuten-Zeitraums mit einem Risikomanagementlimit von 10 % unter Beweis gestellt. Die Anzahl der auszuführenden Orders kann in den Einstellungen festgelegt werden.





Es kann auch für den Handel mit allen Währungen und Metallen (und anderen) verwendet werden, dies erfordert jedoch die Anpassung der Einstellungen und Eingaben und erfolgt stets auf eigenes Risiko.





Grundlegende Handelsstrategie





Das System basiert auf einem Konvergenzmodell. Das bedeutet, dass verschiedene Indikatoren aufeinander abgestimmt sein müssen, bevor ein Trade eröffnet wird:





Momentum- und Trendfilterung: Das System verwendet die Indikatoren TRIX_4, MACD und StochasticDMACD, um die Haupttrendrichtung und Momentumwechsel zu identifizieren. Volatilität und Volumen: Der integrierte Chicken-Oszillator sorgt für ausreichendes Handelsvolumen und Marktdruck, um jede Kursbewegung zu unterstützen. Kursanalyse: Die Strategie nutzt die Heikin-Ashi-ZigZag-Analyse, um Marktrauschen auszublenden und sich auf signifikante Kursumkehrungen zu konzentrieren. Hauptmerkmale: Präzise Einstiegsbedingungen: Kauf- und Verkaufssignale werden nur dann ausgegeben, wenn sieben spezifische technische Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind. Dies minimiert die Wahrscheinlichkeit von Fehlstarts in volatilen Märkten, selbst bei unvorhersehbaren Marktentwicklungen. Fortschrittliches Risikomanagement: Dynamische Positionsgröße: Das System berechnet die Positionsgröße automatisch anhand eines Prozentsatzes Ihres Kontoguthabens und des Abstands zu Ihrem Stop-Loss-Level. Trailing-Stop-Loss: Ein anpassbarer Trailing-Stop-Loss-Mechanismus ermöglicht es Ihnen, Gewinne zu sichern, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt. Zeitlich begrenzter Handel: Mit dem integrierten Filter „Handelszeit“ können Sie den Handel auf bestimmte Sitzungen (z. B. Australien oder eine andere Sitzung) beschränken, um Phasen geringer Liquidität zu vermeiden. Handelslimits: Das System kontrolliert die maximale Anzahl offener Positionen (Kauf-, Verkaufs- oder Gesamtpositionen) streng, um übermäßige Verluste zu vermeiden.

Hedging-Unterstützung: Das System ist für Konten mit Hedging-Funktion ausgelegt und ermöglicht die eigenständige Verwaltung von Kauf- und Verkaufspositionen.

Produktvorteile

Verständlichkeit trotz Komplexität: Trotz der komplexen Logik ist die Benutzereingabe einfach. So können Sie Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Loss-Punkte problemlos anpassen.

Effiziente Fehlerbehandlung: Das System verfügt über eine automatische Wiederholungslogik für die Orderausführung. Dadurch wird sichergestellt, dass Trades auch bei geringfügigen Netzwerkinstabilitäten ausgeführt werden.

Vollautomatisiert: Von der Risikoberechnung bis zum Ausstiegsmanagement mittels Trailing-Stop-Loss-Orders deckt das System den gesamten Handelszyklus ohne manuelle Eingriffe ab.