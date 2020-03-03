Trix 4 Reverse MQV3

O programa de negociação automatizada TRIX_4_REVERSE_MQV3, concebido especificamente para a plataforma MetaTrader 5 (MT5), é um sistema avançado para monitorizar reversões de mercado utilizando uma metodologia de análise técnica multinível. Combinando indicadores de momentum, tendência e volume, este sistema garante que as negociações são executadas apenas quando várias condições de mercado são cumpridas.

Após extensos testes, o programa comprovou a sua máxima eficácia no par USD/JPY num período de 30 minutos, com um limite de gestão de risco de 10%. Pode especificar o número de ordens que pretende executar através das definições.

Também pode ser utilizado para negociar todas as moedas e metais (e outros), mas isto requer o ajuste das definições e entradas, e a sua utilização é sempre por sua conta e risco.

Estratégia Básica de Negociação

O sistema baseia-se num modelo de "convergência", o que significa que vários indicadores diferentes devem estar alinhados antes de qualquer negociação ser aberta:

Filtragem de Momentum e Tendência: O sistema utiliza os indicadores TRIX_4, MACD e StochasticDMACD para identificar a direção principal da tendência e as alterações de momentum. Volatilidade e Volume:

O Oscilador Chiken está integrado para garantir volume de negociação e pressão de mercado suficientes para suportar qualquer movimento de preços.

Ação do Preço: A estratégia incorpora a análise Heikin Ashi ZigZag para filtrar o ruído do mercado e focar-se em reversões de preços significativas.

Principais Recursos:

Condições de Entrada precisas: Os sinais de compra e venda são emitidos apenas quando sete condições técnicas específicas são cumpridas simultaneamente, minimizando a probabilidade de falsos alarmes em mercados voláteis, mesmo quando o mercado é imprevisível.

Gestão Avançada de Risco:

Tamanho Dinâmico da Negociação: O sistema calcula automaticamente o tamanho do contrato com base numa percentagem do saldo da sua conta e na distância até ao seu nível de stop-loss.

Stop Loss Móvel: Inclui um mecanismo de stop-loss móvel personalizável para garantir lucros à medida que o mercado se move a seu favor.

Negociação com Restrição de Tempo: O filtro "Horário de Negociação" integrado permite restringir a negociação a sessões específicas (como a sessão da Austrália ou qualquer outra sessão) para evitar períodos de baixa liquidez. Limites de Negociação: O sistema possui controlos rigorosos sobre o número máximo de posições abertas (compra, venda ou posições totais) para evitar a exposição excessiva a perdas.

Suporte a Hedging: O sistema foi concebido para funcionar em contas com hedging habilitado, permitindo a gestão independente de posições de compra e venda.

Vantagens do Produto

Clareza na Complexidade: Apesar da complexidade da lógica subjacente, a introdução de dados pelo utilizador é simples, permitindo o fácil ajuste de stop-loss, take-profit e trailing stop-loss.

Tratamento Eficiente de Erros: O sistema inclui lógica de repetição automática para a execução de ordens, garantindo que as negociações são executadas mesmo durante períodos de instabilidade da rede.

Totalmente Automatizado: Do ​​cálculo de risco à gestão de saída através de ordens de trailing stop-loss, o sistema gere todo o ciclo de negociação sem necessidade de intervenção manual.

