Trix 4 Reverse MQV3

Le programme de trading automatisé TRIX_4_REVERSE_MQV3, conçu spécifiquement pour la plateforme MetaTrader 5 (MT5), est un système avancé de surveillance des retournements de marché utilisant une méthodologie d'analyse technique multiniveaux. En combinant les indicateurs de momentum, de tendance et de volume, ce système garantit que les transactions ne sont exécutées que lorsque plusieurs conditions de marché sont réunies.

Après des tests approfondis, le programme a démontré son efficacité maximale sur la paire USD/JPY sur une période de 30 minutes, avec une limite de gestion des risques de 10 %. Vous pouvez spécifier le nombre d'ordres à exécuter dans les paramètres.

Il peut également être utilisé pour trader toutes les devises et les métaux (et autres), mais cela nécessite d'ajuster les paramètres et les entrées, et son utilisation se fait toujours à vos propres risques.

Stratégie de trading de base

Le système est basé sur un modèle de convergence, ce qui signifie que plusieurs indicateurs différents doivent être alignés avant l'ouverture de toute position :

Filtrage du momentum et de la tendance : Le système utilise les indicateurs TRIX_4, MACD et StochasticDMACD pour identifier la direction de la tendance principale et les changements de momentum. Volatilité et volume :

L’oscillateur Chiken est intégré pour garantir un volume d’échanges et une pression de marché suffisants pour soutenir tout mouvement de prix.Analyse de l’action des prix : La stratégie intègre l’analyse Heikin Ashi ZigZag pour filtrer le bruit du marché et se concentrer sur les retournements de prix significatifs.

Fonctionnalités clés :

Conditions d’entrée précises : Les signaux d’achat et de vente ne sont émis que lorsque sept conditions techniques spécifiques sont simultanément réunies, minimisant ainsi le risque de faux départs sur des marchés volatils, même imprévisibles.

Gestion avancée des risques :

Taille dynamique des positions : Le système calcule automatiquement la taille des contrats en fonction d’un pourcentage du solde de votre compte et de la distance jusqu’à votre niveau de stop-loss.

Stop-loss suiveur : Un mécanisme de stop-loss suiveur personnalisable permet de sécuriser vos gains lorsque le marché évolue en votre faveur.

Négociation à horaires restreints : Le filtre « Heure de négociation » intégré vous permet de limiter vos transactions à des sessions spécifiques (comme l’Australie ou toute autre session) afin d’éviter les périodes de faible liquidité. Limites de trading : Le système applique des contrôles stricts sur le nombre maximal de positions ouvertes (achat, vente ou total) afin de prévenir une exposition excessive aux pertes.

Prise en charge de la couverture : Le système est conçu pour fonctionner sur les comptes compatibles avec la couverture, ce qui lui permet de gérer indépendamment les positions d’achat et de vente.

Avantages du produit

Simplicité malgré la complexité : Malgré la complexité de la logique sous-jacente, la saisie des données par l’utilisateur est simple, permettant d’ajuster facilement les niveaux de stop-loss, de take-profit et de stop-loss suiveur.

Gestion efficace des erreurs : Le système intègre une logique de nouvelle tentative automatique pour l’exécution des ordres, garantissant ainsi l’exécution des transactions même en cas de légère instabilité du réseau.

Entièrement automatisé : Du calcul des risques à la gestion des sorties via les ordres stop-loss suiveurs, le système gère l’intégralité du cycle de vie du trading sans intervention manuelle.

Produits recommandés
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experts
Ilan for MetaTrader 5 Due to using the virtual trades, trading in both directions (buy and sell) simultaneously became possible. This allows users to adapt the popular strategy for the net accounting of positions applied by MetaTrader 5.  Expert Advisor Settings The Expert Advisor setup is simple. However, all the important settings of the strategy are available for adjusting. Available tools: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy onl
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Experts
Hamster Scalping est un conseiller commercial entièrement automatique. Stratégie de scalping de nuit. L'indicateur RSI et le filtre ATR sont utilisés comme entrées. L'Expert Advisor requiert un type de compte de couverture. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recommandations générales Dépôt minimum de 10
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader — Structural Momentum Intelligence System While many automated strategies rely on over-optimized backtests , cent-account demonstrations , or aggressive exposure models , Nova WDX Trader is designed around a disciplined structural framework intended for real-market conditions. The system prioritizes execution stability, controlled exposure, and internal consistency — avoiding artificial performance amplification and unsustainable risk behavior commonly found in retail automation.
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Experts
Intersection EA is a fully automated software (trading robot), executing trading orders on the currency market in accordance with the algorithm and unique trading settings for each currency pair. Intersection EA is perfectly suitable for beginner traders as well as for professionals who got solid experience in trading on financial markets. Traders and programmers of Kalinka Capital OU company, worked hard developing the Intersection EA forex robot, starting from the year 2011. Initially, this s
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Experts
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
Experts
Future of the Enjoy Dax40 Scalper: Unlock the potential of your trading journey with the Enjoy Dax40 Scalper EA, meticulously crafted for scalping strategies across higher time frame trends. This powerful EA excels in navigating the intricacies of the Dax40 (De40) or Ger40 indices, extending its proficiency to the UsTec (Nasdaq100) and US30 (DJ IND) markets. Boasting a strategic blend of our proprietary custom trend indicator and other short-term and long MT5 standard trend indicators, this EA o
Nova FRC Trader
Anita Monus
Experts
Nova FRC Trader is a disciplined automation of the Fractals indicator — a classic tool that identifies local highs and lows to pinpoint potential reversal and breakout points. This EA transforms fractal patterns into a structured trading system, entering trades only when price confirms a meaningful shift in market structure. Instead of chasing every swing, Nova FRC Trader focuses on setups where fractals indicate a real change in momentum. Trades are executed with discipline, avoiding noise and
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Experts
Monarch Scalper Elite Launch price $149, after 10 sales it goes up to $249 Monarch Scalper Elite is an expert advisor designed to apply a trading logic based on breakout and potential reversal conditions. The system incorporates volatility filtering and session-based operation so that trades are executed only under user-defined conditions. The EA does not use martingale or grid techniques. All trades follow the risk parameters specified by the user. System Features 1. Volatility Engine The EA in
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experts
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
Nova DCA Trader
Anita Monus
Experts
Nova DCA Trader is an Expert Advisor designed to manage trades using the Dollar-Cost Averaging (DCA) strategy, allowing for controlled position scaling during trending or volatile markets. By averaging into positions at predefined levels, this EA aims to improve entry price and maximize profit potential while managing risk carefully. Unlike reckless grid or martingale systems, Nova DCA Trader employs strict rules for scaling and exit management, ensuring that each additional position aligns with
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Experts
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Experts
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experts
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
EA Dance BTC h1
Sergey Demin
Experts
Automatic Advisor for the   Bitcoin   instrument.   Timeframe H1. Terminal MT5 I created this Advisor specifically for a prop company. All the efforts of five years went into creating a safe product. The Advisor consists of 8 small Advisors and is a ready-made Portfolio. Attention: The Advisor uses two large trading strategies (!): Trend Trading; Trading by Seasonal Patterns (time cycles) The Advisor   DOES NOT use   toxic strategies: Strategy Availability                                      
Ghost version 2
Majed Ali K Alotaibi
Experts
Cet Expert Advisor est conçu pour les instruments à forte volatilité, notamment Volatility 75 Index (VIX75) et XAUUSD (Or). Il utilise un modèle robuste de rupture basé sur l’ATR, un empilement multi-positions et un filtre de tendance optionnel pour identifier les mouvements directionnels tout en maintenant un contrôle de risque précis. Fonctionnalités principales 1. Moteur d’entrée par rupture Détecte les ruptures grâce à : Filtrage ATR Structure plus haut/plus bas Confirmation de tendance p
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
MACD Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
MACD Hedge EA : Robot de Trading Intelligent Multi-Stratégies     candleforms.co 1. Signaux Techniques : MACD + RSI Combinés MACD Hedge EA génère des signaux de trading à partir de deux indicateurs clés : MACD : identifie la direction de la tendance et la dynamique RSI : filtre les zones de surachat/survente pour confirmer les signaux Cette combinaison améliore la précision des entrées sur le marché. 2. 6 Stratégies Disponibles Ce robot prend en charge 6 stratégies différentes : Stratégie N
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Experts
Mango Scalper  is a fully automated scalping robot that uses a very Good and Smart breakout strategy, advanced money management and probabilistic analysis. Most effective in the price consolidation stages that occupy the bulk of the market time. Proven itself on real accounts with an excellent risk-to-reward ratio. Does not need forced optimization, which is the main factor of its reliability and guarantee of stable profit in the future. S uitable for both beginners and experienced traders.  
GoldenStrikePro
Nader Nazih Al Sayegh
Experts
GoldenStrikePro – Precision Breakout Expert Advisor for XAUUSD GoldenStrikePro is a powerful and intelligent trading robot designed specifically for XAUUSD (Gold/USD). Built for precision breakout strategies, it leverages real-time market structure, EMA-based trend analysis, and smart trade execution to deliver consistent results with controlled risk. Whether you're a seasoned trader or just starting your algorithmic journey, GoldenStrikePro gives you the edge to trade gold with confidence.
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experts
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
LineTrader 2 MT5
Sergei Evstiunichev
Experts
LineTrader 2.0 MT5 MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/67566 Surveillance en temps réel du travail d'un expert sur un compte en temps réel: 1. Compte réel, solde de départ de 5 000$, lancé en mai 2020: https://www.mql5.com/en/signals/773977 2. Compte réel, solde de départ de 10 000$, lancé en avril 2022:  L'idée du conseiller: Tout le monde sait que le prix ne va jamais indéfiniment dans une direction et sans corrections. La règle de l'analyse technique nous dit que l'histoire se
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experts
Exp-TickSniper - scalpeur de ticks à   grande vitesse avec sélection automatique des paramètres pour chaque paire de devises automatiquement. Vous rêvez d'un conseiller qui calculera automatiquement les paramètres de trading ? Optimisé et réglé automatiquement ? La version complète du système pour MetaTrader 4:       TickSniper   scalper   pour MetaTrader 4 TickSniper - Description complète       + DÉMO + PDF L'EA a été développé sur la base de l'expérience acquise en près de 10 ans de program
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis   Quantum Queen   , le joyau de la couronne de l'écosystème Quantum et le conseiller expert le mieux noté et le plus vendu de l'histoire de MQL5. Avec plus de 20 mois d'expérience en trading réel, j'ai acquis le titre incontesté de Reine de la paire XAUUSD. Ma spécialité ? L'OR. Ma mission ? Fournir des résultats de trading constants, précis et intelligents – encore et encore. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the inst
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Télécharger le manuel d'utilisation (anglais) Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de d
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Symbole XAUUSD (Or / Dollar américain) Période (unité de temps) H1-M15 (au choix) Prise en charge des trades uniques OUI Dépôt minimum 500 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec tous les brokers OUI (prise en charge des cotations à 2 ou 3 décimales, de toute devise de compte, symbole ou fuseau horaire GMT) Fonctionne sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’apprentissage automatique, abonnez-vous à la chaîne : S’abonner ! Caractéristiques principales du pr
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE RÉDUCTION Offre valable 24 heures seulement. La promotion se termine le 29 novembre. Ce sera la seule promotion pour ce produit. Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 4 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. R
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La version la plus avancée de notre EA à ce jour, entièrement reconstruite avec prise de décision basée sur l’IA , vote multi-IA et logique de trading dynamique . Désormais, il n’est plus limité uniquement à XAUUSD (Or) en M1, mais prend également en charge BTCUSD et ETHUSD , avec des entrées haute fréquence, une gestion intelligente du risque et une adaptabilité totale. Cet EA combine des IA gratuites connectées via OpenRouter avec des filtres avancés pour un tradin
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.44 (27)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
VENDREDI NOIR 50% DE RÉDUCTION - NANO MACHINE GPT Prix régulier: $997 au Vendredi Noir: $498.50 (Le prix réduit sera reflété pendant la promotion.) Début de la vente: 27 novembre 2025 - événement du Vendredi Noir pour une durée limitée. Tirage au sort du Vendredi Noir: Tous les acheteurs de Nano Machine GPT pendant l'événement du Vendredi Noir peuvent participer à un tirage au sort aléatoire pour gagner: 1 x activation de Syna 1 x activation d'AiQ 1 x activation de Mean Machine GPT Comment par
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ Version 5.0 - Intelligence Autonome par Architecture Institutionnelle L'évolution de l'automatisation basée sur des règles vers une intelligence autonome véritable représente la progression naturelle du trading algorithmique. Ce que les desks quantitatifs institutionnels ont commencé à explorer il y a plus d'une décennie a mûri en implémentation pratique. AIQ Version 5.0 incarne cette maturation : analyse IA multi-modèles sophistiquée, architecture de validation indépendante et systèmes d'a
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA est basé sur la stratégie Pending Position (PPS) et un algorithme de trading secret très avancé. La stratégie de Bonnitta EA est une combinaison d'un indicateur personnalisé secret, de lignes de tendance, de niveaux de support et de résistance (action sur les prix) et de l'algorithme de trading secret le plus important mentionné ci-dessus. N'ACHETEZ PAS UN EA SANS AUCUN TEST EN ARGENT RÉEL DE PLUS DE 3 MOIS, IL M'A PRIS PLUS DE 100 SEMAINES (PLUS DE 2 ANS) POUR TESTER BONNETTA EA E
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experts
Mean Machine GPT Version 11.0 - Français Mean Machine GPT Version 11.0 - Où l'Intelligence Institutionnelle Rencontre le Trading Spécialisé Depuis que nous avons été pionniers de l'intégration authentique de l'IA dans le trading algorithmique, nous avons affiné cette approche à travers de multiples cycles de marché, régimes économiques et évolutions technologiques. Ce qui a commencé comme notre conviction que l'apprentissage automatique adaptatif représente la progression naturelle du trading q
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experts
Signal en direct ICMarkets : Cliquez ici Que devez-vous faire pour réussir avec KT Gold Nexus EA ? Patience. Discipline. Temps. KT Gold Nexus EA repose sur une approche de trading réelle utilisée par des traders professionnels et des gestionnaires de fonds privés. Sa force ne réside pas dans l’excitation à court terme, mais dans la constance et la régularité sur le long terme. Cet EA est conçu pour être utilisé sur la durée. Il est recommandé de le faire fonctionner pendant au moins un an afin
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experts
NEXUS – grille quantitative adaptative qui évolue avec le marché NEXUS est un système 100 % automatisé qui construit des combinaisons de règles en temps réel, les valide out-of-sample et n’ouvre des positions que lorsqu’il détecte un avantage statistique dans un contexte de marché valide. Fiche rapide Type de système: grille (grid) adaptative avec validation OOS (out-of-sample) et filtres de contexte (actualités, volatilité, session/jour et zones de valeur de volume optionnelles). Instruments: p
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Experts
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Trading de précision pour XAUUSD Live Signal Avalut X1 est un Expert Advisor professionnel pour le trading automatisé sur XAUUSD (Or) dans MetaTrader 5. Le système combine quatre stratégies complémentaires dans un seul EA afin de gérer différents régimes de marché. Il est autonome pour MT5 et ne nécessite ni DLL externes ni installateurs tiers. Fonctionnalités clés Quatre stratégies dans un EA : stratégies coordonnées et complémentaires pour cou
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Video Posts:   https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions My Expert Advisors: ht
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
Experts
Core Concept Bollinger Grid Pro is a fully automated EA that combines Bollinger Band trend detection with an intelligent grid trading system . It automatically builds buy grids during ranging markets and intelligently takes profit during breakouts—capturing consistent profits from price volatility. The system operates 100% automatically with no manual intervention required, allowing your account to grow steadily under any market condition.  Strategy Logic Bollinger Band Trend Recognition The E
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experts
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (46)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experts
OrionXAU est un robot de trading algorithmique conçu pour intervenir sur les marchés XAUUSD (Or) et US100 / Nasdaq . Il combine deux approches stratégiques (Scalping et Swing Trading) ainsi qu’un cadre de gestion disciplinée du risque destiné à améliorer la stabilité de long terme. Marchés principaux supportés • XAUUSD (Or) • US100 / Nasdaq Ces marchés constituent l’environnement naturel du modèle décisionnel d’OrionXAU. Double logique stratégique OrionXAU fonctionne à travers deux systèmes in
Quant Fleet MT5
Timo Roth
Experts
Je présente :   Quant Fleet MT5 2.0! Quant Fleet fonctionne sur la paire USDJPY en utilisant cinq stratégies indépendantes pour une large diversification. La différence avec Quant Fleet MT5 1.0 est que six   sous-stratégies   supplémentaires soutiennent désormais les performances. Promo de lancement : Le prix augmentera après les 20 premières copies vendues. Groupe public :   Join Documentation et préréglages :   click here Signal :   click here Fonctionnalités principales : Installation
Plus de l'auteur
StochasticDMACD
Omar Mohamad El Marstani
Indicateurs
Le fichier StochasticDMACD.mq5 est un indicateur technique MQL5 personnalisé, développé par mladen en 2020. Il s'agit d'un oscillateur de momentum qui combine le lissage de la MACD (Moving Average Convergence Divergence) avec la normalisation par range d'un oscillateur stochastique. Fonctionnalités principales : L'indicateur transforme les données de prix en un range normalisé avant de calculer le momentum de la tendance. Normalisation stochastique : Au lieu d'utiliser les prix bruts, l'indic
FREE
Stochastic MACD
Omar Mohamad El Marstani
Indicateurs
Le fichier Stochastic MACD.mq5 est un indicateur technique MQL5 personnalisé qui combine la logique d'un oscillateur stochastique avec la convergence-divergence des moyennes mobiles (MACD). Conçu pour fonctionner dans une fenêtre graphique séparée, il offre une représentation lissée de la dynamique des prix par rapport à une plage de prix spécifique. Fonctionnalités principales : Contrairement à un MACD standard qui utilise les données de prix brutes, cet indicateur applique une mise à l'éche
FREE
ZigZag On HeikinAshi
Omar Mohamad El Marstani
Indicateurs
Le fichier ZigZagOnHeikinAshi.mq5 est un indicateur technique MQL5 personnalisé qui trace une ligne en zigzag directement sur le graphique principal des prix, basée sur les données des chandeliers Heikin Ashi. Il offre une représentation lissée des tendances de prix en filtrant le bruit du marché grâce aux calculs Heikin Ashi. Fonctionnalités principales : L'indicateur calcule d'abord les valeurs Heikin Ashi, puis identifie les points hauts et bas locaux pour tracer le zigzag. Double visuali
FREE
Paistrade Light V2
Omar Mohamad El Marstani
Indicateurs
Le fichier PairsTrade_Light_v2.mq5 est un indicateur technique MQL5 personnalisé, conçu pour le trading de paires, principalement sur le marché Forex. Version simplifiée de l'indicateur Ind_2_Linep1.mq5, il offre une représentation visuelle de la relation entre deux instruments financiers. Fonctionnalités principales L'indicateur affiche l'évolution des prix de deux symboles sélectionnés dans une fenêtre graphique distincte afin d'aider les traders à identifier les convergences et les diverge
FREE
Trix 4
Omar Mohamad El Marstani
Indicateurs
Le fichier TRIX_4.mq5 (nommé en interne FEMA.mq5) est un indicateur technique MQL5 personnalisé qui implémente un calcul de moyenne mobile exponentielle à quatre niveaux (FEMA). Conçu pour s'afficher dans une fenêtre séparée, il fournit un signal de suivi de tendance très lissé grâce à la superposition de plusieurs étapes de lissage exponentiel. Fonctionnalités principales : L'indicateur calcule quatre couches séquentielles de moyennes mobiles exponentielles (MME) pour obtenir ses valeurs fi
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis