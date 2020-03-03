Le programme de trading automatisé TRIX_4_REVERSE_MQV3, conçu spécifiquement pour la plateforme MetaTrader 5 (MT5), est un système avancé de surveillance des retournements de marché utilisant une méthodologie d'analyse technique multiniveaux. En combinant les indicateurs de momentum, de tendance et de volume, ce système garantit que les transactions ne sont exécutées que lorsque plusieurs conditions de marché sont réunies.

Après des tests approfondis, le programme a démontré son efficacité maximale sur la paire USD/JPY sur une période de 30 minutes, avec une limite de gestion des risques de 10 %. Vous pouvez spécifier le nombre d'ordres à exécuter dans les paramètres.

Il peut également être utilisé pour trader toutes les devises et les métaux (et autres), mais cela nécessite d'ajuster les paramètres et les entrées, et son utilisation se fait toujours à vos propres risques.

Stratégie de trading de base

Le système est basé sur un modèle de convergence, ce qui signifie que plusieurs indicateurs différents doivent être alignés avant l'ouverture de toute position :

Filtrage du momentum et de la tendance : Le système utilise les indicateurs TRIX_4, MACD et StochasticDMACD pour identifier la direction de la tendance principale et les changements de momentum. Volatilité et volume :

L’oscillateur Chiken est intégré pour garantir un volume d’échanges et une pression de marché suffisants pour soutenir tout mouvement de prix.Analyse de l’action des prix : La stratégie intègre l’analyse Heikin Ashi ZigZag pour filtrer le bruit du marché et se concentrer sur les retournements de prix significatifs.

Fonctionnalités clés :

Conditions d’entrée précises : Les signaux d’achat et de vente ne sont émis que lorsque sept conditions techniques spécifiques sont simultanément réunies, minimisant ainsi le risque de faux départs sur des marchés volatils, même imprévisibles.

Gestion avancée des risques :

Taille dynamique des positions : Le système calcule automatiquement la taille des contrats en fonction d’un pourcentage du solde de votre compte et de la distance jusqu’à votre niveau de stop-loss.

Stop-loss suiveur : Un mécanisme de stop-loss suiveur personnalisable permet de sécuriser vos gains lorsque le marché évolue en votre faveur.

Négociation à horaires restreints : Le filtre « Heure de négociation » intégré vous permet de limiter vos transactions à des sessions spécifiques (comme l’Australie ou toute autre session) afin d’éviter les périodes de faible liquidité. Limites de trading : Le système applique des contrôles stricts sur le nombre maximal de positions ouvertes (achat, vente ou total) afin de prévenir une exposition excessive aux pertes.

Prise en charge de la couverture : Le système est conçu pour fonctionner sur les comptes compatibles avec la couverture, ce qui lui permet de gérer indépendamment les positions d’achat et de vente.

Avantages du produit

Simplicité malgré la complexité : Malgré la complexité de la logique sous-jacente, la saisie des données par l’utilisateur est simple, permettant d’ajuster facilement les niveaux de stop-loss, de take-profit et de stop-loss suiveur.

Gestion efficace des erreurs : Le système intègre une logique de nouvelle tentative automatique pour l’exécution des ordres, garantissant ainsi l’exécution des transactions même en cas de légère instabilité du réseau.

Entièrement automatisé : Du calcul des risques à la gestion des sorties via les ordres stop-loss suiveurs, le système gère l’intégralité du cycle de vie du trading sans intervention manuelle.