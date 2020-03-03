Il programma di trading automatizzato TRIX_4_REVERSE_MQV3, progettato specificamente per la piattaforma MetaTrader 5 (MT5), è un sistema avanzato per il monitoraggio delle inversioni di mercato utilizzando una metodologia di analisi tecnica multilivello. Combinando indicatori di momentum, trend e volume, questo sistema garantisce che le operazioni vengano eseguite solo quando si verificano diverse condizioni di mercato.

Dopo approfonditi test, il programma ha dimostrato la sua massima efficacia sulla coppia USD/JPY entro un intervallo di tempo di 30 minuti, con un limite di gestione del rischio del 10%. È possibile specificare il numero di ordini che si desidera eseguire tramite le impostazioni.

Può essere utilizzato anche per negoziare tutte le valute e i metalli (e altri), ma ciò richiede la regolazione delle impostazioni e degli input, e il suo utilizzo è sempre a proprio rischio. Strategia di trading di base

Il sistema si basa su un modello di "convergenza", il che significa che diversi indicatori devono essere allineati prima di aprire qualsiasi posizione:

Filtro di momentum e trend: il sistema utilizza gli indicatori TRIX_4, MACD e StochasticDMACD per identificare la direzione principale del trend e le variazioni di momentum.

Volatilità e volume:

L'oscillatore Chiken è integrato per garantire un volume di trading e una pressione di mercato sufficienti a supportare qualsiasi movimento di prezzo.

Azione del prezzo: la strategia incorpora l'analisi Heikin Ashi ZigZag per filtrare il rumore di mercato e concentrarsi su inversioni di prezzo significative.

Caratteristiche principali:

Condizioni di ingresso precise: i segnali di acquisto e vendita vengono emessi solo quando vengono soddisfatte simultaneamente sette condizioni tecniche specifiche, riducendo al minimo la probabilità di false partenze in mercati volatili, anche quando il mercato è imprevedibile.

Gestione avanzata del rischio:

Dimensione dinamica delle posizioni: il sistema calcola automaticamente le dimensioni dei contratti in base a una percentuale del saldo del conto e alla distanza dal livello di stop-loss. Trailing Stop Loss: include un meccanismo di trailing stop-loss personalizzabile per bloccare i profitti mentre il mercato si muove a tuo favore.

Trading a tempo limitato: il filtro integrato "Trade Time" ti consente di limitare il trading a sessioni specifiche (come l'Australia o qualsiasi altra sessione) per evitare periodi di scarsa liquidità.

Limiti di trading: il sistema prevede controlli rigorosi sul numero massimo di posizioni aperte (acquisto, vendita o posizioni totali) per prevenire un'eccessiva esposizione alle perdite.

Supporto di copertura: il sistema è progettato per funzionare su conti abilitati alla copertura, consentendogli di gestire in modo indipendente le posizioni di acquisto e vendita.

Vantaggi del prodotto

Chiarezza nella complessità: nonostante la complessità della logica di base, l'input dell'utente è semplice, consentendo di regolare facilmente i punti di stop-loss, take-profit e trailing stop-loss.

Gestione efficiente degli errori: il sistema include una logica di ripetizione automatica per l'esecuzione degli ordini, garantendo che le operazioni vengano eseguite anche durante periodi di minore instabilità della rete. Completamente automatizzato: dal calcolo del rischio alla gestione dell'uscita tramite ordini trailing stop-loss, il sistema gestisce l'intero ciclo di trading senza richiedere interventi manuali.