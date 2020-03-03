MetaTrader 5 (MT5) platformu için özel olarak tasarlanmış TRIX_4_REVERSE_MQV3 otomatik işlem programı, çok seviyeli teknik analiz metodolojisi kullanarak piyasa dönüşlerini izlemek için gelişmiş bir sistemdir. Momentum, trend ve hacim göstergelerini birleştirerek, bu sistem işlemlerin yalnızca çeşitli piyasa koşulları karşılandığında gerçekleştirilmesini sağlar.

Kapsamlı testlerden sonra, program %10 risk yönetimi limitiyle 30 dakikalık zaman dilimi içinde USD/JPY çiftinde maksimum etkinliğini kanıtlamıştır. Ayarlar aracılığıyla gerçekleştirmek istediğiniz emir sayısını belirtebilirsiniz.

Ayrıca tüm para birimleri ve metaller (ve diğerleri) ile işlem yapmak için de kullanılabilir, ancak bu, ayarların ve girdilerin ayarlanmasını gerektirir ve kullanımı her zaman kendi sorumluluğunuzdadır.

Temel Alım Satım Stratejisi

Sistem, "yakınsama" modeline dayanmaktadır; yani herhangi bir işlem açılmadan önce birkaç farklı göstergenin uyumlu olması gerekir:

Momentum ve Trend Filtreleme: Sistem, ana trend yönünü ve momentum değişimlerini belirlemek için TRIX_4, MACD ve StochasticDMACD göstergelerini kullanır.

Volatilite ve Hacim:

Herhangi bir fiyat hareketini desteklemek için yeterli işlem hacmi ve piyasa baskısı sağlamak amacıyla Chicken Osilatörü entegre edilmiştir.

Fiyat Hareketi: Strateji, piyasa gürültüsünü filtrelemek ve önemli fiyat dönüşlerine odaklanmak için Heikin Ashi ZigZag analizini içerir.

Temel Özellikler:

Hassas Giriş Koşulları: Alım ve satım sinyalleri yalnızca yedi özel teknik koşul aynı anda karşılandığında verilir; bu da piyasa tahmin edilemez olsa bile, değişken piyasalarda yanlış başlangıç ​​olasılığını en aza indirir.

Gelişmiş Risk Yönetimi:

Dinamik İşlem Büyüklüğü: Sistem, hesap bakiyenizin yüzdesine ve stop-loss seviyenize olan mesafeye göre sözleşme büyüklüklerini otomatik olarak hesaplar.

Takip Eden Zarar Durdurma: Piyasa sizin lehinize hareket ederken kârınızı sabitlemek için özelleştirilebilir bir takip eden zarar durdurma mekanizması içerir.

Zaman Kısıtlamalı İşlem: Dahili "İşlem Zamanı" filtresi, düşük likidite dönemlerinden kaçınmak için işlemleri belirli seanslarla (örneğin Avustralya veya başka bir seans) sınırlandırmanıza olanak tanır.

İşlem Limitleri: Sistem, aşırı kayıplara maruz kalmayı önlemek için açık pozisyonların (alış, satış veya toplam pozisyonlar) maksimum sayısında sıkı kontroller sunar.

Riskten Korunma Desteği: Sistem, riskten korunma özelliği etkinleştirilmiş hesaplarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve alım ve satım pozisyonlarını bağımsız olarak yönetmesini sağlar.

Ürün Avantajları

Karmaşıklıkta Netlik: Temel mantığın karmaşıklığına rağmen, kullanıcı girişi basittir ve zarar durdurma, kar alma ve takip eden zarar durdurma noktalarını kolayca ayarlamanıza olanak tanır.

Verimli Hata Yönetimi: Sistem, emir yürütme için otomatik yeniden deneme mantığı içerir ve küçük ağ istikrarsızlığı dönemlerinde bile işlemlerin yürütülmesini sağlar.

Tamamen Otomatik: Risk hesaplamasından, takip eden stop-loss emirleri aracılığıyla çıkış yönetimine kadar, sistem tüm işlem yaşam döngüsünü manuel müdahale gerektirmeden yönetir.