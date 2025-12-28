MetaTrader 5(MT5) 플랫폼 전용으로 설계된 TRIX_4_REVERSE_MQV3 자동 거래 프로그램은 다단계 기술 분석 방법론을 사용하여 시장 반전을 감지하는 고급 시스템입니다. 모멘텀, 추세 및 거래량 지표를 결합하여 여러 시장 조건이 충족될 때만 거래가 실행되도록 합니다.

광범위한 테스트를 거쳐 이 프로그램은 30분봉 차트에서 USD/JPY 통화쌍에 대해 10%의 위험 관리 한도 내에서 최대 효율을 보이는 것으로 입증되었습니다. 설정에서 실행할 주문 수를 지정할 수 있습니다.

또한 모든 통화 및 금속(및 기타) 거래에도 사용할 수 있지만, 설정 및 입력값을 조정해야 하며 사용에 따른 위험은 항상 사용자 본인이 부담해야 합니다.





기본 거래 전략

이 시스템은 "수렴" 모델을 기반으로 하며, 거래를 시작하기 전에 여러 지표가 일치해야 합니다.

모멘텀 및 추세 필터링: 이 시스템은 TRIX_4, MACD 및 StochasticDMACD 지표를 사용하여 주요 추세 방향과 모멘텀 변화를 파악합니다.

변동성 및 거래량:

치킨 오실레이터를 통합하여 가격 움직임을 뒷받침할 충분한 거래량과 시장 압력을 확보합니다.

가격 움직임: 이 전략은 헤이킨 아시 지그재그 분석을 활용하여 시장의 노이즈를 제거하고 중요한 가격 반전에 집중합니다.

주요 특징:

정확한 진입 조건: 매수 및 매도 신호는 7가지 특정 기술적 조건이 동시에 충족될 때만 발생하므로, 시장이 예측 불가능하더라도 변동성이 큰 시장에서 잘못된 진입 가능성을 최소화합니다.

고급 위험 관리:

동적 거래 규모: 이 시스템은 계좌 잔액의 일정 비율과 손절매 수준과의 거리를 기반으로 계약 규모를 자동으로 계산합니다.





트레일링 스톱 로스: 시장 상황이 유리하게 움직일 때 수익을 확보할 수 있도록 사용자 지정 가능한 트레일링 스톱 로스 기능을 제공합니다.

시간 제한 거래: 내장된 "거래 시간" 필터를 통해 특정 세션(예: 호주 또는 기타 세션)에서만 거래할 수 있도록 제한하여 유동성이 낮은 시간대를 피할 수 있습니다.

거래 한도: 시스템은 최대 포지션 수(매수, 매도 또는 총 포지션)를 엄격하게 제한하여 과도한 손실 노출을 방지합니다.

헤징 지원: 헤징이 활성화된 계정에서 작동하도록 설계되어 매수 및 매도 포지션을 독립적으로 관리할 수 있습니다.

제품 장점

복잡한 로직의 명확성: 복잡한 기본 로직에도 불구하고 사용자 입력이 간편하여 손절매, 이익 실현 및 트레일링 스톱 로스 지점을 쉽게 조정할 수 있습니다.

효율적인 오류 처리: 시스템에는 주문 실행에 대한 자동 재시도 로직이 포함되어 있어 네트워크 불안정이 발생하는 경우에도 거래가 실행됩니다.





완전 자동화: 위험 계산부터 트레일링 스톱 로스 주문을 통한 청산 관리까지, 시스템은 수동 개입 없이 전체 거래 라이프사이클을 처리합니다.