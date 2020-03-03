Автоматизированная торговая программа TRIX_4_REVERSE_MQV3, разработанная специально для платформы MetaTrader 5 (MT5), представляет собой продвинутую систему для мониторинга рыночных разворотов с использованием многоуровневой методологии технического анализа. Сочетая индикаторы импульса, тренда и объема, эта система гарантирует исполнение сделок только при выполнении нескольких рыночных условий.

После обширного тестирования программа доказала свою максимальную эффективность на валютной паре USD/JPY на 30-минутном таймфрейме с лимитом управления риском в 10%. Вы можете указать количество ордеров для исполнения через настройки.

Ее также можно использовать для торговли всеми валютами и металлами (и другими), но это требует настройки параметров и входных данных, и ее использование всегда осуществляется на ваш собственный риск.

Базовая торговая стратегия

Система основана на модели «конвергенции», то есть для открытия любой сделки необходимо совпадение нескольких различных индикаторов:

Фильтрация импульса и тренда: Система использует индикаторы TRIX_4, MACD и StochasticDMACD для определения основного направления тренда и сдвигов импульса.

Волатильность и объем:

Интегрирован осциллятор Chiken для обеспечения достаточного объема торгов и рыночного давления для поддержки любого ценового движения.

Действие цены: Стратегия включает анализ Heikin Ashi ZigZag для фильтрации рыночного шума и фокусировки на значительных разворотах цены.

Ключевые особенности:

Точные условия входа: Сигналы на покупку и продажу выдаются только при одновременном выполнении семи конкретных технических условий, что минимизирует вероятность ложных срабатываний на волатильных рынках, даже когда рынок непредсказуем.

Расширенное управление рисками:

Динамический размер сделки: Система автоматически рассчитывает размеры контрактов на основе процента от баланса вашего счета и расстояния до уровня стоп-лосса.

Трейлинг-стоп-лосс: Включает настраиваемый механизм трейлинг-стоп-лосса для фиксации прибыли по мере движения рынка в вашу пользу.

Торговля с ограничением по времени: Встроенный фильтр «Время торговли» позволяет ограничить торговлю определенными сессиями (например, австралийской или любой другой сессией), чтобы избежать периодов низкой ликвидности.

Торговые лимиты: Система имеет строгие ограничения на максимальное количество открытых позиций (покупка, продажа или общее количество позиций) для предотвращения чрезмерного риска убытков.

Поддержка хеджирования: Система разработана для работы на счетах с поддержкой хеджирования, что позволяет ей независимо управлять позициями на покупку и продажу.

Преимущества продукта

Прозрачность в сложной системе: Несмотря на сложность базовой логики, ввод данных пользователем прост, что позволяет легко настраивать точки стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стоп-лосса.

Эффективная обработка ошибок: Система включает в себя логику автоматической повторной попытки исполнения ордеров, гарантируя исполнение сделок даже в периоды незначительной нестабильности сети.

Полностью автоматизированная система: от расчета рисков до управления выходом из сделки с помощью скользящих стоп-лосс ордеров, система обрабатывает весь торговый цикл без необходимости ручного вмешательства.