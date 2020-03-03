Trix 4 Reverse MQV3

El programa de trading automatizado TRIX_4_REVERSE_MQV3, diseñado específicamente para la plataforma MetaTrader 5 (MT5), es un sistema avanzado para monitorizar las reversiones del mercado mediante una metodología de análisis técnico multinivel. Al combinar indicadores de momentum, tendencia y volumen, este sistema garantiza que las operaciones se ejecuten solo cuando se cumplen varias condiciones de mercado.

Tras exhaustivas pruebas, el programa ha demostrado su máxima eficacia en el par USD/JPY en un plazo de 30 minutos, con un límite de gestión de riesgos del 10 %. Puede especificar el número de órdenes que desea ejecutar a través de la configuración.

También puede utilizarse para operar con todas las divisas y metales (y otros), pero esto requiere ajustar la configuración y los parámetros de entrada, y su uso es siempre bajo su propia responsabilidad.

Estrategia Básica de Trading

El sistema se basa en un modelo de convergencia, lo que significa que varios indicadores deben estar alineados antes de abrir cualquier operación:

Filtro de Momentum y Tendencia: El sistema utiliza los indicadores TRIX_4, MACD y StochasticDMACD para identificar la dirección principal de la tendencia y los cambios de momentum.

Volatilidad y Volumen:

El Oscilador Chiken está integrado para garantizar un volumen de negociación y una presión de mercado suficientes para soportar cualquier movimiento de precios.

Acción del Precio: La estrategia incorpora el análisis ZigZag Heikin Ashi para filtrar el ruido del mercado y centrarse en reversiones significativas de precios.

Características Clave:

Condiciones de Entrada Precisas: Las señales de compra y venta solo se emiten cuando se cumplen simultáneamente siete condiciones técnicas específicas, lo que minimiza la probabilidad de salidas en falso en mercados volátiles, incluso en mercados impredecibles.

Gestión Avanzada del Riesgo:

Tamaño Dinámico de la Operación: El sistema calcula automáticamente el tamaño de los contratos basándose en un porcentaje del saldo de su cuenta y la distancia hasta su nivel de stop-loss.

Stop Loss dinámico: Incluye un mecanismo de stop loss dinámico personalizable para asegurar ganancias a medida que el mercado se mueve a su favor.

Operaciones con restricción temporal: El filtro integrado "Tiempo de operación" le permite restringir las operaciones a sesiones específicas (como Australia o cualquier otra sesión) para evitar periodos de baja liquidez.

Límites de negociación: El sistema cuenta con controles estrictos sobre el número máximo de posiciones abiertas (compra, venta o posiciones totales) para evitar una exposición excesiva a pérdidas.

Soporte de cobertura: El sistema está diseñado para funcionar en cuentas con cobertura, lo que le permite gestionar de forma independiente las posiciones de compra y venta.

Ventajas del producto

Claridad en la complejidad: A pesar de la complejidad de la lógica subyacente, la entrada del usuario es sencilla, lo que le permite ajustar fácilmente los puntos de stop loss, take profit y stop loss dinámico.

Gestión eficiente de errores: El sistema incluye lógica de reintento automático para la ejecución de órdenes, lo que garantiza que las operaciones se ejecuten incluso durante periodos de ligera inestabilidad en la red.

Totalmente automatizado: desde el cálculo del riesgo hasta la gestión de salida a través de órdenes de stop loss dinámico, el sistema maneja todo el ciclo de vida comercial sin requerir intervención manual.

Productos recomendados
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Asesores Expertos
Ilan para MetaTrader 5 Gracias al uso de las operaciones virtuales ahora es posible tradear en ambas direcciones, es decir comprar y vender  simultáneamente. Precisamente eso ha permitido adaptar completamente la estrategia popular al control netting de posiciones que se utiliza en MetaTrader 5. Ajustes del Asesor Experto Los ajustes del Asesor Experto son muy simples pero permiten regular todos los parámetros importantes de la estrategia. Están disponibles los siguientes ajustes: MagicNumber ú
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Asesores Expertos
Bot de scalping para el par oro/dólar (XAU/USD) : una solución potente y versátil para operadores, diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en un mercado dinámico. Este bot está diseñado específicamente para el scalping: analiza los cambios de precios y coloca operaciones incluso antes de que comiencen los movimientos significativos del mercado. Esto le permite asegurar posiciones ventajosas con antelación y capitalizar incluso las fluctuaciones más pequeñas del mercado. Características princi
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Asesores Expertos
Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Asesores Expertos
Intersection EA es un software totalmente automatizado (robot comercial), que ejecuta órdenes comerciales en el mercado de divisas de acuerdo con el algoritmo y la configuración comercial única para cada par de divisas. Intersection EA es perfectamente adecuado para los operadores principiantes, así como para los profesionales que tienen una sólida experiencia en el comercio en los mercados financieros. Los traders y programadores de la compañía Kalinka Capital OU, trabajaron duro desarrollando
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Asesores Expertos
Este robot de comercio es estrictamente hecho para 10K Capital Trading Account y EURUSD H1. NO lo utilice en cuentas más pequeñas, ya que tiene un límite mínimo de margen libre, es decir, Margen Libre > 500 (¡este valor es en "dinero real" no en "porcentaje"!) Este es un Sistema de Trading de Cuadrícula Simple que funciona con la volatilidad del indicador ADX y con una Alta Tasa de Ganancias. IMPORTANTE: Los ajustes de entrada por defecto son los ajustes mínimos (no ideales) en su lugar utilice
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
Asesores Expertos
Futuro del Enjoy Dax40 Scalper: Libere el potencial de su viaje de trading con el Enjoy Dax40 Scalper EA, meticulosamente diseñado para estrategias de scalping a través de las tendencias de marcos de tiempo más altos. Este potente EA destaca en la navegación por las complejidades de los índices Dax40 (De40) o Ger40, extendiendo su competencia a los mercados UsTec (Nasdaq100) y US30 (DJ IND). Con una mezcla estratégica de nuestro indicador de tendencia personalizado y otros indicadores de tendenc
Nova FRC Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova FRC Trader es una automatización disciplinada del indicador Fractals , una herramienta clásica que identifica máximos y mínimos locales para señalar posibles puntos de reversión y ruptura. Este EA transforma los patrones fractales en un sistema de trading estructurado, entrando en operaciones sólo cuando el precio confirma un cambio significativo en la estructura del mercado. En lugar de perseguir cada oscilación, Nova FRC Trader se centra en las configuraciones donde los fractales indican
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Asesores Expertos
Monarch Scalper Elite Precio de lanzamiento: 149$, tras 10 ventas sube a 249 $.  Monarch Scalper Elite es un asesor experto diseñado para aplicar una lógica de operativa basada en rupturas y posibles reversiones. El sistema utiliza filtros de volatilidad y gestión de sesiones con el fin de operar únicamente bajo las condiciones que el usuario configure como adecuadas. El asesor no emplea técnicas de martingala ni grid. Todas las operaciones se ejecutan con parámetros de riesgo definidos por el u
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Sun Bin SCF
Peat Winch
Asesores Expertos
Sun Bin SCF es un Asesor Experto que identifica los momentos en que los participantes en el mercado actúan en la misma dirección. Observa las barras de precios y el volumen recientes para detectar situaciones en las que compradores o vendedores dominan juntos. Cuando aparece un movimiento consistente de la multitud, el EA abre una operación en la misma dirección y la gestiona utilizando reglas predefinidas de riesgo y salida. Características principales: - Detección de multitudes basada en bar
Nova DCA Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova DCA Trader es un Asesor Experto diseñado para gestionar las operaciones utilizando la estrategia Dollar-Cost Averaging (DCA) , lo que permite un escalado controlado de las posiciones durante los mercados en tendencia o volátiles. Al promediar las posiciones en niveles predefinidos, este EA tiene como objetivo mejorar el precio de entrada y maximizar el potencial de ganancias mientras gestiona el riesgo cuidadosamente. A diferencia de los sistemas de cuadrícula o martingala imprudentes, Nova
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Asesores Expertos
OverSeer: Su aliado de trading inteligente OverSeer no es sólo otro Asesor Experto, es un compañero cuidadosamente diseñado para los operadores que buscan navegar por el complejo mundo de la negociación de índices con un enfoque constante y conservador. Construido a través de años de experimentación y aprendizaje, OverSeer le ayuda a ganar exposición a los mercados globales, manteniendo sus estrategias basadas en el realismo. ¿Por qué elegir OverSeer? OverSeer aúna estrategias de trading refle
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Asesores Expertos
BFG 9000 es un sistema único que negocia su cuenta 100% manos libres con algoritmos probados en vivo . Validado en operaciones reales durante 12 meses. No Grid, no Martingale. La parte más loca es, sin embargo, la capacidad de gestionar sus propias decisiones comerciales . La IA incorporada toma sus operaciones y las gestiona para obtener beneficios. Refugio seguro BFG incluye un algoritmo muy estable que funciona 100% en piloto automático. No utiliza Grid y no Martingale - por lo tanto usted p
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Asesores Expertos
GoldRobotics EA: Trading Aut omatizado de Oro con Precisión y Velocidad GoldRobotics es un sofisticado Asesor Experto diseñado para el trading automatizado en el mercado XAUUSD (Oro). Este EA emplea una estrategia única basada en el reconocimiento preciso de patrones de velas y análisis de volumen, lo que permite entradas y salidas rápidas para un rendimiento óptimo en condiciones de mercado volátiles. Da prioridad a las reacciones rápidas a las fluctuaciones del mercado, por lo que es ideal
EA Dance BTC h1
Sergey Demin
Asesores Expertos
Asesor automático para el instrumento Bitcoin . Timeframe H1. Terminal MT5 Creé este Asesor específicamente para una empresa de accesorios. Todos los esfuerzos de cinco años fueron para crear un producto seguro. El Asesor se compone de 8 pequeños Asesores y es una Cartera lista. Atención : El Asesor utiliza dos grandes estrategias de negociación (!): Trading por Tendencias; Trading por Patrones Estacionales (ciclos temporales) El Asesor NO utiliza estrategias tóxicas : Estrategia Disponibilida
Ghost version 2
Majed Ali K Alotaibi
Asesores Expertos
Este Asesor Experto está diseñado para instrumentos de alta volatilidad, especialmente Volatility 75 Index (VIX75) y XAUUSD (Oro). Utiliza un sólido modelo de ruptura basado en ATR, escalado de posiciones en múltiples capas y un filtro de tendencia opcional para identificar fuerte impulso direccional con control preciso del riesgo. Funciones principales 1. Motor de entrada por ruptura Detecta rupturas mediante: Filtro de volatilidad ATR Estructura de máximos/mínimos Filtro de tendencia EMA (o
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
MACD Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Asesores Expertos
MACD Hedge EA: Robot de Trading Inteligente con Estrategias Múltiples   candleforms.co 1. Fundamento de la Señal: Combinación de MACD y RSI MACD Hedge EA utiliza dos indicadores técnicos potentes para generar señales sólidas: MACD detecta la dirección de la tendencia y el impulso RSI filtra señales falsas, detectando condiciones de sobrecompra o sobreventa Las operaciones solo se activan cuando las condiciones técnicas están alineadas. 2. 6 Estrategias Integradas en un Solo Robot Este EA incl
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Asesores Expertos
Mango Scalper es un robot de scalping totalmente automatizado que utiliza una estrategia de ruptura muy buena e inteligente, una gestión avanzada del dinero y un análisis probabilístico. Más eficaz en las etapas de consolidación de precios que ocupan la mayor parte del tiempo de mercado. Probado en cuentas reales con una excelente relación riesgo-recompensa. No necesita optimización forzada, lo que constituye el principal factor de su fiabilidad y garantía de beneficios estables en el futuro. Ad
GoldenStrikePro
Nader Nazih Al Sayegh
Asesores Expertos
GoldenStrikePro - Asesor Experto de Breakout de Precisión para XAUUSD GoldenStrikePro es un potente e inteligente robot de trading diseñado específicamente para XAUUSD (Oro/USD). Creado para estrategias de ruptura de precisión, aprovecha la estructura del mercado en tiempo real, el análisis de tendencias basado en EMA y la ejecución inteligente de operaciones para ofrecer resultados consistentes con riesgo controlado. Tanto si eres un trader experimentado como si acabas de empezar tu viaje al
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Asesores Expertos
El Market Beast Dominator EA es un sistema de trading automatizado diseñado para el mercado Forex. Funciona principalmente basándose en el análisis de la estructura del mercado , identificando cambios estructurales clave como la ruptura de la estructura (BOS) y el cambio de carácter (CHOCH) para determinar el sesgo direccional y las zonas de entrada precisas. Al centrarse en cómo se comporta el precio en torno a los puntos de ruptura estructurales, el EA captura configuraciones de alta probabil
LineTrader 2 MT5
Sergei Evstiunichev
Asesores Expertos
LineTrader 2.0 MT5 MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/67566 Monitorea el trabajo de un experto en una cuenta en vivo en tiempo real: 1. La cuenta real, un saldo inicial de $5,000, se lanzó en mayo de 2020: https://www.mql5.com/en/signals/773977 2. La cuenta real, un saldo inicial de $10,000, se lanzó en abril de 2022:  Idea puesta en el trabajo del consejero: Todo el mundo sabe que el precio nunca va infinitamente en una dirección y sin correcciones. La regla del análisis técnic
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Asesores Expertos
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versión más avanzada de nuestro EA hasta ahora, reconstruida con toma de decisiones mediante IA , votación multi-IA y lógica de trading dinámica . Ahora no solo está diseñado para XAUUSD (Oro) en M1, sino que también soporta BTCUSD y ETHUSD , con entradas de alta frecuencia, gestión de riesgo inteligente y total adaptabilidad. Este EA combina IAs gratuitas conectadas vía OpenRouter con filtros avanzados para un trading de precisión en cualquier condición de mercad
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.44 (27)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Asesores Expertos
Señal en vivo de ICMarkets: Haga clic aquí ¿Qué necesita hacer para tener éxito con KT Gold Nexus EA? Paciencia. Disciplina. Tiempo. KT Gold Nexus EA se basa en un enfoque de trading del mundo real utilizado por traders profesionales y gestores de fondos privados. Su fortaleza no está en la emoción a corto plazo, sino en la consistencia a largo plazo. Este EA está diseñado para operarse a lo largo del tiempo. Se recomienda mantenerlo activo durante al menos un año para experimentar su verdadero
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Asesores Expertos
NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Asesores Expertos
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Operativa de precisión para XAUUSD Live Signal Avalut X1 es un Asesor Experto profesional para el trading automatizado en XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5. El sistema combina cuatro estrategias complementarias en un único EA para gestionar distintos regímenes de mercado. Es autónomo para MT5 y no requiere DLL externas ni instaladores de terceros. Características clave Cuatro estrategias en un EA: lógicas coordinadas que se complementan para abordar
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Asesores Expertos
Burning Grid EA MT5 - Multi-Pair Grid Power con Riesgo Adaptativo Opere hasta 35 pares de divisas simultáneamente con selección inteligente de estrategias, perfiles de riesgo flexibles y control dinámico del drawdown. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Últimos Setfiles :https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Comunidad: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Vídeos: https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions Mis Ases
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
Asesores Expertos
Concepto Básico Bollinger Grid Pro es un EA totalmente automatizado que combina la detección de la tendencia de las Bandas de Bollinger con un sistema de trading inteligente . Construye automáticamente cuadrículas de compra durante los mercados de oscilación y toma ganancias de forma inteligente durante las rupturas, capturando ganancias consistentes de la volatilidad de los precios. El sistema funciona de forma 100% automática sin necesidad de intervención manual, lo que permite que su cuenta
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
"Silicon Ex ": Su asistente de confianza en el mundo de Forex Silicon Ex es un moderno bot de trading, especialmente creado para los traders en el mercado Forex. Esta innovadora herramienta sirve como un socio fiable para aquellos que se esfuerzan por el comercio eficiente y automatizado. Características principales de "Silicon Ex" : Fiabilidad y Estabilidad: Creado utilizando tecnologías avanzadas que garantizan un funcionamiento estable y fiable en el mercado. Gestión inteligente del riesgo:
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (46)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT5 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Asesores Expertos
OrionXAU es un sistema de trading algorítmico diseñado para operar en XAUUSD (Oro) y US100 / Nasdaq . Combina dos enfoques estratégicos (Scalping y Swing Trading) dentro de un marco disciplinado y orientado a la estabilidad. Mercados principales compatibles • XAUUSD (Oro) • US100 / Nasdaq Arquitectura de doble estrategia 1. Scalping • Operativa intradía • Exposición breve • Optimizado para movimientos pequeños • Estricto control del riesgo 2. Swing Trading • Captura de tendencias prolongadas •
Quant Fleet MT5
Timo Roth
Asesores Expertos
Presentamos: ¡Quant Fleet MT5 2.0! Quant Fleet opera en el par USDJPY utilizando cinco estrategias independientes para lograr una diversificación amplia. La diferencia con Quant Fleet MT5 1.0 es que ahora hay seis subestrategias que refuerzan el rendimiento. Promoción de lanzamiento: El precio aumentará después de vender las primeras 20 copias. Grupo público:  Join Documentación y preajustes:  click here Señal:  click here Características clave: Instalación fácil: Listo en solo unos pasos
Otros productos de este autor
StochasticDMACD
Omar Mohamad El Marstani
Indicadores
El archivo StochasticDMACD.mq5 es un indicador técnico MQL5 personalizado, desarrollado por mladen en 2020. Se trata de un oscilador basado en el momento que combina el suavizado de la Convergencia-Divergencia de la Media Móvil (MACD) con la normalización dentro del rango de un oscilador estocástico. Funcionalidad principal El indicador opera transformando los datos de precios en un rango normalizado antes de calcular el momento de la tendencia. Normalización estocástica: En lugar de utilizar p
FREE
Stochastic MACD
Omar Mohamad El Marstani
Indicadores
El archivo MACD Estocástico.mq5 es un indicador técnico MQL5 personalizado que combina la lógica de un oscilador estocástico con la convergencia-divergencia de la media móvil (MACD). Está diseñado para ejecutarse en una ventana gráfica independiente y proporciona una representación suavizada del impulso del precio en relación con un rango de cotización específico. Funcionalidad principal: A diferencia de un MACD estándar, que utiliza datos de precios sin procesar, este indicador aplica escalami
FREE
ZigZag On HeikinAshi
Omar Mohamad El Marstani
Indicadores
El archivo ZigZagOnHeikinAshi.mq5 es un indicador técnico MQL5 personalizado que traza una línea ZigZag directamente en el gráfico de precios principal, basándose en los datos de las velas Heikin Ashi. Proporciona una visión suavizada de las tendencias de precios al filtrar el ruido del mercado mediante cálculos de Heikin Ashi. Funcionalidad principal: El indicador funciona calculando primero los valores de Heikin Ashi y luego identificando los máximos y mínimos locales para dibujar el ZigZag.
FREE
Paistrade Light V2
Omar Mohamad El Marstani
Indicadores
El archivo PairsTrade_Light_v2.mq5 es un indicador técnico MQL5 personalizado, diseñado para operar con pares, principalmente en el mercado Forex. Es una versión simplificada del indicador Ind_2_Linep1.mq5 y proporciona una representación visual de la relación entre dos instrumentos financieros. Funcionalidad principal El indicador traza el movimiento del precio de dos símbolos seleccionados en una ventana gráfica independiente para ayudar a los operadores a identificar la convergencia o diver
FREE
Trix 4
Omar Mohamad El Marstani
Indicadores
El TRIX_4.mq5 (denominado internamente FEMA.mq5) es un indicador técnico MQL5 personalizado que implementa el cálculo de Cuatro Medias Móviles Exponenciales (FEMA). Está diseñado para mostrarse en una ventana independiente y proporciona una señal de seguimiento de tendencia altamente suavizada mediante la superposición de múltiples etapas de suavizado exponencial. Funcionalidad principal: El indicador calcula cuatro capas secuenciales de Medias Móviles Exponenciales (EMA) para obtener sus valor
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario