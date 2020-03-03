El programa de trading automatizado TRIX_4_REVERSE_MQV3, diseñado específicamente para la plataforma MetaTrader 5 (MT5), es un sistema avanzado para monitorizar las reversiones del mercado mediante una metodología de análisis técnico multinivel. Al combinar indicadores de momentum, tendencia y volumen, este sistema garantiza que las operaciones se ejecuten solo cuando se cumplen varias condiciones de mercado.

Tras exhaustivas pruebas, el programa ha demostrado su máxima eficacia en el par USD/JPY en un plazo de 30 minutos, con un límite de gestión de riesgos del 10 %. Puede especificar el número de órdenes que desea ejecutar a través de la configuración.

También puede utilizarse para operar con todas las divisas y metales (y otros), pero esto requiere ajustar la configuración y los parámetros de entrada, y su uso es siempre bajo su propia responsabilidad.

Estrategia Básica de Trading

El sistema se basa en un modelo de convergencia, lo que significa que varios indicadores deben estar alineados antes de abrir cualquier operación:

Filtro de Momentum y Tendencia: El sistema utiliza los indicadores TRIX_4, MACD y StochasticDMACD para identificar la dirección principal de la tendencia y los cambios de momentum.

Volatilidad y Volumen:

El Oscilador Chiken está integrado para garantizar un volumen de negociación y una presión de mercado suficientes para soportar cualquier movimiento de precios.

Acción del Precio: La estrategia incorpora el análisis ZigZag Heikin Ashi para filtrar el ruido del mercado y centrarse en reversiones significativas de precios.

Características Clave:

Condiciones de Entrada Precisas: Las señales de compra y venta solo se emiten cuando se cumplen simultáneamente siete condiciones técnicas específicas, lo que minimiza la probabilidad de salidas en falso en mercados volátiles, incluso en mercados impredecibles.

Gestión Avanzada del Riesgo:

Tamaño Dinámico de la Operación: El sistema calcula automáticamente el tamaño de los contratos basándose en un porcentaje del saldo de su cuenta y la distancia hasta su nivel de stop-loss.

Stop Loss dinámico: Incluye un mecanismo de stop loss dinámico personalizable para asegurar ganancias a medida que el mercado se mueve a su favor.

Operaciones con restricción temporal: El filtro integrado "Tiempo de operación" le permite restringir las operaciones a sesiones específicas (como Australia o cualquier otra sesión) para evitar periodos de baja liquidez.

Límites de negociación: El sistema cuenta con controles estrictos sobre el número máximo de posiciones abiertas (compra, venta o posiciones totales) para evitar una exposición excesiva a pérdidas.

Soporte de cobertura: El sistema está diseñado para funcionar en cuentas con cobertura, lo que le permite gestionar de forma independiente las posiciones de compra y venta.

Ventajas del producto

Claridad en la complejidad: A pesar de la complejidad de la lógica subyacente, la entrada del usuario es sencilla, lo que le permite ajustar fácilmente los puntos de stop loss, take profit y stop loss dinámico.

Gestión eficiente de errores: El sistema incluye lógica de reintento automático para la ejecución de órdenes, lo que garantiza que las operaciones se ejecuten incluso durante periodos de ligera inestabilidad en la red.

Totalmente automatizado: desde el cálculo del riesgo hasta la gestión de salida a través de órdenes de stop loss dinámico, el sistema maneja todo el ciclo de vida comercial sin requerir intervención manual.