TRIX_4_REVERSE_MQV3 自动交易程序专为 MetaTrader 5 (MT5) 平台设计，是一款采用多级技术分析方法监控市场反转的高级系统。该系统结合动量、趋势和成交量指标，确保仅在满足多个市场条件时才执行交易。





经过广泛测试，该程序在 30 分钟时间框架内，以 10% 的风险管理限额，对美元/日元货币对展现出最佳效果。您可以通过设置指定要执行的订单数量。





该程序也可用于交易所有货币和金属（以及其他资产），但这需要调整设置和输入，且使用风险始终由您自行承担。





基本交易策略





该系统基于“收敛”模型，这意味着在开仓前必须协调多个不同的指标：





动量和趋势过滤：该系统使用 TRIX_4、MACD 和 StochasticDMACD 指标来识别主要趋势方向和动量变化。





波动性和成交量：





本策略整合了 Chiken 震荡指标，确保足够的成交量和市场压力，以支撑任何价格波动。





价格行为：本策略采用 Heikin Ashi ZigZag 分析，过滤掉市场噪音，专注于显著的价格反转。





主要功能：





精准的入场条件：买卖信号仅在同时满足七个特定技术条件时发出，即使在市场波动剧烈、难以预测的情况下，也能最大限度地降低虚假入场的可能性。





高级风险管理：





动态交易规模：系统会根据您的账户余额百分比和与止损位的距离自动计算合约规模。





追踪止损：包含可自定义的追踪止损机制，可在市场朝着您有利的方向发展时锁定利润。





限时交易：内置的“交易时间”过滤器允许您将交易限制在特定时段（例如澳大利亚时段或其他时段），以避免流动性不足的时期。





交易限额：系统对持仓数量（买入、卖出或总持仓）设有严格控制，以防止过度亏损。





对冲支持：系统专为已启用对冲功能的账户设计，可独立管理买入和卖出仓位。





产品优势





化繁为简：尽管底层逻辑复杂，但用户输入简单易懂，可轻松调整止损、止盈和追踪止损点。





高效的错误处理：系统包含订单执行的自动重试逻辑，即使在网络轻微不稳定的情况下也能确保交易执行。





全自动：从风险计算到通过追踪止损单进行退出管理，系统可处理整个交易生命周期，无需人工干预。